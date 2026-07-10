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चेक बाऊन्स प्रकरणात राजपाल यादवला पुन्हा तुरुंगवासाची झाली शिक्षा...

दिल्ली उच्च न्यायालयानं चेक बाऊन्स प्रकरणात राजपाल यादवला 3 महिने तुरुंगवासाची शिक्षा केली आहे.

Rajpal Yadav
राजपाल यादव (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 10, 2026 at 4:24 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा अभिनेता राजपाल यादवला चेक बाऊन्स प्रकरणात पुन्हा तुरुंगवास होणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं त्याला तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयानं त्याच्यावर आता मोठा दंडही ठोठावला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज, शुक्रवार, 10 जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात झाली असून न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी यादवच्या पुनरावलोकन याचिका फेटाळून लावल्या आणि 'निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट'च्या कलम 138 अन्वये कनिष्ठ न्यायालयानं सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवली.

चेक बाऊन्स प्रकरण : न्यायालयानं पुढं हा ही आदेश दिला की, अभिनेत्याला 'चेक बाऊन्स'च्या सातही प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी तीन महिन्यांची शिक्षा भोगावी लागेल आणि या सर्व शिक्षा एकाच वेळी चालतील. तसेच, कनिष्ठ न्यायालयानं ठोठावलेला दंड भरण्याचे निर्देशही दिले आणि स्पष्ट केले की दंड न भरल्यास सहा महिन्यांची शिक्षा भोगावी लागेल. न्यायालयानं यादवला निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा योग्य मंचासमोर कायदेशीर उपाययोजना करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी दिला. विशेष म्हणजे, खटल्यादरम्यान यादवचे एकूण वर्तन - ज्यामध्ये न्यायालयासमोर दिलेल्या हमींचे वारंवार उल्लंघन करणे समाविष्ट होते - लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयानं त्याला 'प्रोबेशन'चा लाभ देण्यास नकार दिला. अभिनेता आणि तक्रारदार यांच्यात तडजोड घडवून आणण्याचे उच्च न्यायालयाचे वारंवार केलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर, 2 एप्रिल रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.

तीन महिन्यांचा तुरुंगवास : सुनावणीदरम्यान, थकीत रक्कम परत करण्याबाबत यादवच्या वारंवार बदललेल्या भूमिकेबद्दल न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली होती. एका टप्प्यावर, अभिनेत्याच्या वतीनं सादर केलेल्या युक्तिवादांमधील विसंगतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाल्या होत्या, "मला माझ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. हमीपत्रात काहीतरी वेगळं म्हटलंय आणि आता तुम्ही काहीतरी वेगळे सांगत आहात." खटल्याच्या कामकाजाच्या पद्धतीबाबतही न्यायालयानं संबंधित पक्षांना ताकीद दिली होती, "न्यायाधीश तुमच्याशी चांगले वागत असतील तर त्यांना कधीही कमकुवत समजू नका," दरम्यान न्यायालयानं प्रत्येक प्रकरणात 1.05 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. यामुळं सर्व सात प्रकरणांमधील एकूण दंड 7.35 कोटी रुपये झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रत्येक प्रकरणात तक्रारदाराला 1 कोटी 4 लाख 75 हजार रुपये आणि राज्याला 25 हजार रुपये दिले जातील. आता चेक बाऊन्स प्रकरणात राजपाल यादवला तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोकवली गेली आहे.

चित्रपटासाठी 5 कोटी रुपयांचे कर्ज : राजपाल यादवनं 2010मध्ये एक चित्रपट बनवला होता. त्याचं नाव 'अता पता लापता' होतं. राजपाल यादवनं या चित्रपटासाठी 5 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतलं होतं. मात्र, राजपाल यादवनं दावा केला की, ही एक गुंतवणूक होती. तो कर्ज फेडू शकला नाही. त्याचं कर्ज हे 9 कोटी रुपयांपर्यंत वाढलं. या प्रकरणी त्यानं 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण केलं. त्या कठीण काळात सोनू सूदसह अनेक कलाकारांनी त्याची मदत केली. दरम्यान तिहार तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर अभिनेत्यानं म्हटलं होतं, "मला हे सांगायचं आहे की, माझ्याभोवती पैशांचा सुळसुळाट आहे, मी एक चालतं-फिरतं चेकबुक आहे. मी पैसे कमावतो, मी लोकांना पैसे कमवायला मदत करतो आणि अनेक कुटुंबं त्यावर अवलंबून आहेत." राजपाल यादव अलीकडेच 'भूत बंगला' आणि 'वेलकम टू द जंगल' या चित्रपटांमध्ये दिसला आहे. हे दोन्ही चित्रपट रुपेरी पडद्यावर हिट ठरले आहेत.

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TAGGED:

RAJPAL YADAV
3 MONTHS JAIL
CHEQUE BOUNCE CASE
राजपाल यादव
RAJPAL YADAV GETS 3 MONTHS JAIL

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