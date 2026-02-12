ETV Bharat / entertainment

तुरुंगवास झाल्यानंतर राजपाल यादवचा फ्लॉप चित्रपट 'अता पता लपता' चर्चेत, चाहत्यांनी केली रि-रिलीजची मागणी...

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता राजपाल यादवचा फ्लॉप चित्रपट 'अता पता लपता' पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आता अनेकजण हा चित्रपट रि-रिलीज करण्याची मागणी करत आहे.

Rajpal yadav
राजपाल यादव (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 12, 2026 at 3:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता राजपाल यादवनं आतापर्यंत त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीत, सुमारे 150 चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. आज एका चित्रपटामुळं झालेल्या कर्जामुळे तो तिहाड तुरुंगात आहेत. राजपालच्या तुरुंगवासाची बातमी ऐकताच, चित्रपट उद्योगातील लोक मदतीसाठी येत आहेत. सलमान खान, अजय देवगण, मिका सिंग, गुरु रंधावा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि सोनू सूद यांच्यासह अनेक स्टार्सची नावे समोर येत आहेत. राजपाल यादववर 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे आणि ते फेडण्यास असमर्थ असल्यामुळं त्यानं स्वतःला सरेंडर केलं. आता राजपाल यादव कठीण काळातून जात आहे.

राजपाल यादवच्या 'अता पता लपता'मधील स्टार कास्ट : राजपाल यादवनं 11 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये एक चित्रपट बनवला होता, मात्र तो फ्लॉप झाला आणि त्यानं फक्त 38 लाख रुपये कमावले. या चित्रपटाचं नाव 'अता पता लपता' आहे, हा एक संगीतमय विनोदी चित्रपट आहे. हा चित्रपट 2012 मध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाला आयएमडीबीनं 10 पैकी 5.4 रेटिंग दिली आहे. राजपालनं हा चित्रपट दिग्दर्शित केला आणि त्यांची पत्नी राधा यादवनं याची निर्मिती केली. या चित्रपटात आशुतोष राणा, दारा सिंह, गोविंद नामराज, ओम पुरी, रझाक खान, विजय राजा, मुश्ताक खान, शरत सक्सेना, विवेक शौक, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी, नीरज सूद, विक्रम गोखले, सत्यदेव दुबे, अरन शर्मा, अरन शेर, यासह प्रमुख स्टारकास्ट होते. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगलाच फ्लॉप ठरला. या चित्रपटात राजपाल यादवसह एकूण 175 कलाकार होते.

चित्रपटाची कथा काय होती? : राजपाल यादवनं चित्रपटामध्ये मानव चतुर्वेदीची भूमिका केली आहे, ज्याचा बंगला चोरीला जातो. त्यानंतर तो पोलीस तक्रार दाखल करतो. मानववर विम्याचे पैसे गोळा करण्यासाठी संपूर्ण कट रचल्याचा संशय आहे. हा चित्रपट सरकारी यंत्रणेतील, नोकरशाहीतील आणि सत्तेत असलेल्यांच्या वृत्तीतील त्रुटी स्पष्टपणे उघड करतो. राजपाल यादवनं 'श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट लिमिटेड'च्या बॅनरखाली हा चित्रपट तयार केला, ज्यामुळं शेवटी अभिनेता बरबाद झाला. तुम्ही हा चित्रपट यूट्यूबवर मोफत पाहू शकता. यूट्यूबवर त्याला जवळजवळ 200,000 व्ह्यूज मिळाले आहेत. दरम्यान राजपाल यादवनं अनेक चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनयामुळं प्रेक्षकांना हसवलं आहे. राजपालचे चाहते त्याला सोशल मीडियावर पाठिंबा देत आहेत. त्याचा हा फ्लॉप चित्रपट देखील पाहत आहेत. अनेकजण हा चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित करण्याची मागणी करत आहेत.

हेही वाचा :

  1. सोनू सूद राजपाल यादवच्या कठीण काळात बनला तारणहार, चित्रपट ऑफर करून बॉलिवूडला त्याच्या पाठीशी उभे राहण्याचे केले आवाहन
  2. दुबईमध्ये जाण्यासाठी राजपाल यादवला न्यायालयाची घ्यावी लागली परवानगी, जाणून घ्या प्रकरण...
  3. राजपाल यादवच्या वडिलांच निधन, दिल्लीतील एम्समध्ये सुरू होते उपचार...

TAGGED:

RAJPAL YADAV IN TIHAR JAIL
ATA PATA LAAPATA MOVIE
राजपाल यादव
RAJPAL YADAV
FANS DEMAND TO RERELEASE MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.