राजकुमार रावनं हुंडा प्रथेमुळं आत्महत्या करणाऱ्या महिलेच्या दु:खद मृत्यूबद्दल केला संताप व्यक्त, पोस्ट व्हायरल...

राजकुमार रावनं छत्तीसगडमधील हुंडा प्रथेमुळं आत्महत्या करणाऱ्या महिलेच्या दु:खद मृत्यूबद्दल संताप व्यक्त केला आहे. त्यानं त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे.

Rajkummar rao
राजकुमार राव (Rajkummar rao (IANS))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 29, 2025 at 10:50 AM IST

1 Min Read
मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता राजकुमार रावनं छत्तीसगडमधील महिलेच्या दुःखद मृत्यूवर संताप व्यक्त केला आहे. लग्नाच्या अवघ्या १० महिन्यांनंतर महिलेनं आत्महत्या केल्यानं अनेकजण सोशल मीडियावर तिच्यासाठी न्यायाची मागणी करत आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या महिलेनं पती आणि सासरच्यांवर छळ केल्याचा आरोप केला आहे. यानंतर तिनं हे टोकाचे पाऊल घेतलं. आता सोशल मीडियावर रायपूर येथील मनीषा गोस्वामीचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये तिनं जानेवारीमध्ये लग्न झाल्यापासून तिचा पती आशुतोष गोस्वामी, त्याचा भाऊ आणि सासरच्यांवर सतत शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप केला आहे.

राजकुमार रावनं केलं हुंडा प्रथेबद्दल केलं दु:ख व्यक्त : दरम्यान अभिनेता राजकुमार रावनं हुंडा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यानं इंस्टाग्राम स्टोरीवर व्हायरल झालेला व्हिडिओ शेअर करत लिहिलं, 'ही हृदयद्रावक बातमी आहे. आपल्या देशातील ही भयानक हुंडा व्यवस्था संपवण्याची वेळ आली आहे. या वाईट प्रथेपासून दूर राहण्यासाठी एकमेकांना प्रेरित करा. हुंडा नाकारा.' राजकुमार रावनं हुंडा प्रथेबद्दल एक सामाजिक संदेश दिला आहे. भारतात हुंडा संबंधित छळ आणि घरगुती हिंसाचाराच्या घटना खूप वाढत आहेत. तसेच या घटनेनंतर अनेकजण सोशल मीडियावर दु:ख व्यक्त करत आहेत.

मनीषा गोस्वामी व्हिडिओमध्ये काय म्हणाली : मनिशानं तिच्या व्हिडिओत म्हटलं, "मी माझ्या भावंडांमध्ये मोठी आहे आणि माझे वडील एकमेव कमावते आहेत. मी माझ्या सासरच्या लोकांकडून होणाऱ्या सततच्या छळाला कंटाळली आहे. माझ्याकडे दुसरा कुठला पर्याय नाही आणि मी जीवनाला कंटाळली आहे. मला माझ्या पतीनं दोन वेळा मारलं, याला सासूनेही पाठिंबा दिला आहे." मनीषानं हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप केला आहे. याशिवाय तिला तिच्या १० महिन्यांच्या लग्नात दहा दिवसही आनंद मिळाला याहबद्दलही तिनं उल्लेख केला आहे. या घटनेनंतर, मनीषाचे वडील डीडी नगर पोलिस ठाण्यात गेले आणि न्यायाची मागणी केली आहे. अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या व्हिडिओमध्ये केलेल्या आरोपांबद्दल चौकशी केली जात आहे. सुत्राकडून मिळेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी कुटुंबातील सदस्यांचे आणि शेजाऱ्यांचे जबाब नोंदवले आहेत. याशिवाय अधिकाऱ्यांनी मोबाईल फोन आणि इतर डिजिटल पुरावेही तपासले आहेत.

