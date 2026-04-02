'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' चित्रपटाची शूटिंग राजकुमार रावनं केली सुरू, वाचा सविस्तर...

राजकुमार राव यांनी सौरव गांगुलीवर आधारित 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' चित्रपटाची शूटिंग सुरू केली आहे.

राजकुमार राव (Photo - IANS)
Published : April 2, 2026 at 1:25 PM IST

हैदराबाद : अभिनेता राजकुमार रावनं त्याच्या पुढच्या चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात केली आहे. याबद्दल त्यानं इंस्टाग्रामवर बातमी शेअर केली आहे. अभिनेत्यानं 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' नावाच्या सौरव गांगुलीच्या बायोपिक चित्रपटावर काम करणं सुरू केलंय. राजकुमार रावनं नुकताच त्याच्या 'टोस्टर' या चित्रपटाची घोषणा केली होती, जो 15 एप्रिल रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होत आहे. आता त्याचा 'दादा' हा चित्रपट खूप चर्चेत आला आहे. त्याच्या या चित्रपटाचं शीर्षक यापूर्वी समोर आलं नव्हतं, आता चित्रपटाचं नाव समोर आल्यानंतर, अनेकांना या चित्रपटाचं नाव देखील आवडलंय.

राजकुमार रावची पोस्ट : 'दादा' हा चित्रपट माजी क्रिकेटपटू सौरव गांगुलीवर आधारित आहे. 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' या चित्रपटाच्या शूटिंगला अभिनेत्यानं आधीच सुरुवात केली होती. दरम्यान राजकुमारनं आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं,'आणि सुरुवात झाली... एकमेव दादा.' या चित्रपटाची निर्मिती लव्ह फिल्म्सच्या बॅनरखाली होत आहे. या पोस्टनंतर, बॉलिवूड सेलिब्रिटींनीही अभिनेत्याला त्याच्या प्रोजेक्टसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. दरम्यान सचेत टंडन, नेहा धुपिया, ऋत्विक सहोरे, अपारशक्ती खुराना, ईशा अग्रवाल आणि फराह खान यांनी पोस्टवर प्रतिक्रिया देऊन त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाचे दिग्दर्शन विक्रमादित्य मोटवाने करत आहेत. या चित्रपटात माजी क्रिकेटपटू सौरव गांगुली यांचे जीवन आणि क्रिकेट कारकि‍र्दी दाखविली जाणार आहे. हा चित्रपट बऱ्याच काळापासून निर्मितीच्या प्रक्रियेत आहे. राजकुमार रावनं या चित्रपटासाठी त्याचे वजनही कमी केले आहे. दरम्यान चित्रपटातील इतर कलाकार आणि प्रदर्शनाच्या तारखेबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. दरम्यान राजकुमारचा 'टोस्टर' हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. विवेक दास चौधरी दिग्दर्शित चित्रपटात सान्या मल्होत्रा, अभिषेक बॅनर्जी, फराह खान, अर्चना पुरण सिंग, सीमा पाहवा आणि जितेंद्र जोशी हे कलाकार आहेत.

