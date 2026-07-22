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राजकुमार रावनं विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांदरम्यान सहानुभूतीची केली मागणी, संभाषणाची आता सर्वाधिक गरज

अभिनेता राजकुमार रावनं विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांदरम्यान सहानुभूतीची मागणी केली आहे. त्यानं याप्रकरणी संवादाची अधिक गरज असल्याचं सांगितलंय.

Rajkumar Rao responded during the students' protests
राजकुमार रावनं दिली विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांदरम्यान प्रतिक्रिया. (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 1:33 PM IST

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हैदराबाद : विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनादरम्यान अभिनेता राजकुमार रावनं एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यानं संघर्षापेक्षा सहानुभूती, संवाद आणि शांततापूर्ण सहभागाची निवड करण्याचे त्यांनी लोकांना आणि अधिकाऱ्यांना आवाहन केलंय. अभिनेत्यानं शांतता आणि तरुणांचा आवाज ऐकण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला आहे. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'जेव्हा तरुणांना न ऐकल्याचं असं वाटतं, तेव्हा समाजानं ऐकलेच पाहिजे याची आठवण करून दिली जाते. प्रत्येक आवाज सन्मानानं, निष्पक्षतेनं आणि आदरानं ऐकला जाण्यास पात्र आहे. अहिंसेचे आवाहन करत राजकुमारनं लिहिलं, 'त्याचबरोबर शांतता ही आपली सर्वात मोठी शक्ती राहिली पाहिजे. हिंसा, कोणत्याही बाजूनं फक्त जखमा खोल करते आणि आपल्याला अर्थपूर्ण उपायांपासून दूर नेते. हा संवाद आणि करुणेचा क्षण आहे.'

अभिनेता राजकुमार रावनं दिला विद्यार्थ्यांना पाठिंबा : 'स्त्री' फेम अभिनेत्यानं अधिकाऱ्यांना समजूतदारपणे प्रतिसाद देण्याचे आवाहन करताना विद्यार्थ्यांना जबाबदारीनं व्यक्त होण्याचं आवाहन केलंय. त्यानं पुढं लिहिलं. 'विद्यार्थ्यांना जबाबदारीनं व्यक्त होऊ द्या. अधिकाऱ्यांना सहानुभूती, मोकळेपणा आणि ऐकण्याच्या अस्सल इच्छेनं प्रतिसाद द्या. वास्तविक आणि चिरस्थायी बदल हा संघर्षातून नव्हे तर संभाषणातून घडतो. आता त्याचीच गरज आहे, पूर्वीपेक्षा जास्त.' त्यांनी शिक्षणाचं महत्त्व अधोरेखित करून आपल्या संदेशाचा समारोप करत म्हटलं की, 'आपल्या सर्वांना एकत्रितपणे, एक गोष्ट हवी आहे, आपल्या राष्ट्राचा विकास, आणि त्या वाढीचा पाया म्हणजे न्याय्य शिक्षण. जय हिंद.'

आंदोलन अधिक तीव्र : शैक्षणिक धोरणे आणि संस्थात्मक समस्यांशी संबंधित चिंतेबद्दल विद्यार्थ्यांच्या देशव्यापी निषेधादरम्यान राजकुमार यांचं विधान आल्यानंतर अनेकजण राजकुमारचं सोशल मीडियावर कौतुक करताना दिसत आहेत. दरम्यान सोनम वांगचुकच्या समर्थनार्थ निदर्शने, विद्यार्थ्यांनी न्याय्य वागणूक, पारदर्शकता आणि अधिक जबाबदारीची मागणी केली जात आहे. चित्रपटसृष्टीतही या प्रकरणाला पाठिंबा मिळत आहे. मंगळवारी संध्याकाळी अभिनेता गुरफतेह पिरजादा आणि प्रतिभा रंता मुंबईत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सामील झाले. प्रतिभानं देखील विद्यार्थ्यांसाठी आपला पाठिंबा दर्शविला. दरम्यान राजकुमार रावच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो विवेक दास चौधरी दिग्दर्शित नेटफ्लिक्सच्या डार्क कॉमेडी 'टोस्टर'मध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटात सान्या मल्होत्रा, अभिषेक बॅनर्जी, अर्चना पूरण सिंग, फराह खान, जितेंद्र जोशी, उपेंद्र लिमये आणि सीमा यांच्याही विशेष भूमिका असणार आहेत. तसेच त्याची पत्नी पत्रलेखानं निर्माते म्हणून पदार्पण केलंय.

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TAGGED:

STUDENTS PROTESTS
RAJKUMMAR RAO CALLED FOR EMPATHY
RAJKUMMAR RAO REACTS TO CJP PROTEST
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