राजकुमार राव आणि श्रद्धा कपूर स्टारर 'स्त्री 3'बद्दल दिली निर्माता दिनेश विजन यांनी माहिती...
राजकुमार राव आणि श्रद्धा कपूर अभिनीत 'स्त्री 3'बद्दल निर्माता दिनेश विजन यांनी महत्वाची अपडेट दिली आहे. हा चित्रपट कधी रिलीज होईल यावर त्यांनी भाष्य केलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 12:14 PM IST
हैदराबाद : 'स्त्री' या हॉरर-कॉमेडी फ्रँचायझीचा आणखी एक भाग हा प्रदर्शित होणार आहे. निर्माते दिनेश विजन यांनी नुकतेच या हॉरर-कॉमेडी फ्रँचायझीच्या तिसऱ्या भागाबद्दल माहिती उघड केली आहे. त्यांनी सांगितलं की, 'स्त्री 3' 2028मध्ये प्रदर्शित होईल आणि राजकुमार राव पुन्हा एकदा या हॉरर-कॉमेडी चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना दिसणार आहे. दिनेश विजन यांनी नुकताच हा खुलासा केला. तसेच दिनेश विजन आणि राजकुमार राव यांनी पहिल्या चित्रपटापासून ते आतापर्यंतच्या फ्रँचायझीच्या प्रवासाबद्दल सांगितलं. त्यांनी या चित्रपटाच्या तिसऱ्या भागाबद्दल तपशील शेअर करून पुन्हा एकदा चाहत्यांना एक भेट दिली आहे.
'स्त्री 3'ची पटकथा तयार : दिनेश विजन यांनी FICCI फ्रेम्स दरम्यान 'स्त्री 3' आणि त्यांच्या 'स्त्री' या हॉरर-कॉमेडी युनिव्हर्सवर चर्चा केली. 'स्त्री' आणि 'स्त्री 2' या दोन्ही चित्रपटांना प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रेम मिळाले आणि त्यांनी बॉक्स ऑफिसवरही चांगली कामगिरी केल्यामुळं तिसऱ्या भागाबद्दलची अनेकजण आतुरतेनं वाट पाहिली जात असल्याचं त्यांनी उघड केलं आहे. दिनेश विजन यांनी 'स्त्री 3'बद्दल एक अपडेट देऊन 'स्त्री' युनिव्हर्सच्या चाहत्यांना आश्चर्यचकित केलं. चित्रपट निर्मात्यानं पुष्टी केली की, राजकुमार राव अभिनीत आणि अमर कौशिक दिग्दर्शित हा चित्रपट 2028मध्ये प्रदर्शित होत आहे. तसेच त्यांनी नवीन प्रदर्शन तारखेबद्दल स्पष्टीकरण दिलं. त्यांनी खुलासा केला की दिग्दर्शक अमर कौशिक यांनी पटकथा पूर्ण केली आहे. याशिवाय त्यांनी असेही संकेत दिले की, या चित्रपटात 'स्त्री'शी प्रेक्षक जोडत असलेले सर्व परिचित घटक असतील, पण आता कथा एका नवीन दिशेनं जाईल. ते म्हणाले की, चित्रपटाची कथा कुठल्या दिशेनं जाईल हे अद्याप उघड झालेली नाही आणि यावेळी राजकुमार पुन्हा मुख्य भूमिकेत रुपेरी पडद्यावर दिसणार आहे.
STREE 3 ON XMAS 2028 🎇🪔🔥— $@M (@SAMTHEBESTEST_) September 30, 2026
Dinesh Vijan confirms that #Stree3 will be releasing on #XMAS2028#ShraddhaKapoor vs #AkshayKumar 🤯🔥
He also confirmed "#Mahavatar is Maddock's most ambitious film and #AmarKaushik will begin it in January 2027 and finish by the end of the year." pic.twitter.com/mlVF88AL70
दिनेश विजन यांनी दिली माहिती : 'स्त्री' फ्रेंचायझीबद्दल बोलताना दिनेश विजन यांनी म्हटलं, "अमर कौशिक (दिग्दर्शक) हा 'स्त्री' आणि संपूर्ण हॉरर फ्रेंचायझीचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे." दिनेश यांनी पुढं म्हटलं, "तो जानेवारीच्या अखेरीस आमच्या सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एकाचे दिग्दर्शन करणार आहे, जी परशुरामची कथा आहे आणि त्याचे नाव 'महावतार' आहे." दिनेशनं सांगितलं की अमर कौशिक हे 'महावतार'चे काम जून 2027 पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे, त्यानंतर ते 'स्त्री 3'वर काम सुरू करतील. रिलीजची टाइमलाइन देताना दिनेश म्हणाले, "तर, 'स्त्री 3' 2028 मध्ये येईल."
'महावतार'वर काम सुरू : 'स्त्री 3'बद्दल बोलताना निर्मात्यानं सांगितलं की, "तुम्ही जे काही विचार केला असेल, ते तुमच्या मनातून काढून टाका. तुम्हाला या चित्रपटात जे काही आवडले ते तुम्हाला मिळेल." दिनेशनं आगामी चित्रपटाबद्दल कोणतेही कथेचे रहस्य देण्याचे टाळले, परंतु प्रेक्षकांना सरप्राईज मिळेल असे त्यांनी आश्वासन दिले. रिलीजच्या तारखेबद्दल एक इशारा देताना त्यांनी पुढं सांगितलं, "स्वातंत्र्य दिन किंवा ख्रिसमससाठी ही एक चांगली भेट असू शकते." निर्मात्यानं असंही सांगितलं की 'स्त्री 3'ची स्क्रिप्ट आधीच लिहिली गेली आहे. रिलीजची तारीख वाढवण्याचे कारणही त्यांनी दिलंय. त्यांनी सांगितलं की, कौशिक सध्या 'महावतार'वर लक्ष केंद्रित करत आहे, त्यामुळं हॉरर-कॉमेडी विश्वाच्या पुढील अध्यायाचे शूटिंग सुरू होण्यास थोडा वेळ लागेल.
'स्त्री' फ्रँचायझीबद्दल : राजकुमार राव आणि श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिकेत असलेल्या 'स्त्री' फ्रँचायझीची सुरुवात 2018 मध्ये 'स्त्री' बरोबर झाली आणि 2024 मध्ये 'स्त्री 2' हा चित्रपट आला. यानं बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई केली. हे चित्रपट मॅडॉक फिल्म्सच्या हॉरर-कॉमेडी विश्वाचा भाग आहेत, ज्यात 'भेडिया' आणि 'मुंज्या' यांचाही समावेश आहे.