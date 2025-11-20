२००९च्या 'या' चित्रपटामुळं राजकुमार हिरानी यांनी चित्रपटसृष्टीत केली जागा निर्माण....

ETV Bharat / entertainment

दिग्दर्शक राजकुमार हिरानी यांचा आज वाढदिवस आहे. आता आम्ही त्याच्या अशा चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत, जे खूप विशेष आहेत.

मुंबई : 'मुन्नाभाई एमबीबीएस', 'लगे रहो मुन्नाभाई', '३ इडियट्स', 'पीके', 'संजू' आणि 'डंकी' यासारख्या चित्रपटांसाठी ओळखले जाणारे दिग्दर्शक राजकुमार हिरानी आज, २० नोव्हेंबर रोजी त्यांचा ६२वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. त्यांच्या उल्लेखनीय चित्रपटांसाठी, त्यांना भारतीय चित्रपट उद्योगात एक उत्तम दिग्दर्शक मानले जाते. जाहिरातींमधून दिग्दर्शनाची कारकीर्द सुरू करणारे राजकुमार आज भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक अव्वल दर्जाचे दिग्दर्शक आहेत. त्यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या सहा चित्रपटांनी त्यांना अव्वल दिग्दर्शकांमध्ये स्थान दिले आहे. या सहा चित्रपटांपैकी राजकुमार हिरानी यांच्या एका चित्रपटानं आमिर खानला चीनमध्ये मोठा सुपरस्टार बनवले. या चित्रपटांमुळं त्याचा प्रचंड प्रेक्षकवर्ग चीनमध्ये निर्माण झाला. म्हणूनच आमिर खानचा 'दंगल' चीनमध्ये सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय चित्रपट ठरला. आता आम्ही या विशेष दिवशी त्यांच्या काही चित्रपटाबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत.

'हा' चित्रपट कोणता आहे? : '३ इडियट्स' हा २००९ मध्ये प्रदर्शित झाला. एका मुलाखतीत आमिर खाननं त्याचे चित्रपट चीनमध्ये का हिट होतात आणि उत्तम व्यवसाय का करतात हे स्पष्ट केलं. आमिर खाननं स्पष्ट केलं की. चीनमध्ये कोणीतरी '३ इडियट्स'ची पायरेटेड कॉपी रिलीज केली. लोकांनी ते एकामागून एक पाहिले आणि ते आवडले. म्हणूनच '३ इडियट्स'नंतर प्रदर्शित झालेले आमिर खानचे इतर चित्रपट चीनमध्ये मोठ्या पडद्यावर रिलीज झाले, कारण '३ इडियट्स'नं तेथे चाहते मिळवले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार २०१६मध्ये प्रदर्शित झालेल्या आमिर खानच्या 'दंगल' या चित्रपटानं चीनमध्ये ४ कोटींहून अधिक तिकिटे विकली. यानंतर १,३०० कोटींची कमाई केली. 'दंगल' हा भारतातील आतापर्यंतचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट आहे. 'दंगल'नं जगभरात २००० कोटींहून अधिक कमाई केली. आतापर्यंत कमाईबाबत 'दंगल'चा विक्रम कोणी मोडला नाही. 'बाहुबली २' आणि 'पुष्पा २' हे चित्रपट देखील कमाईच्या शर्यतीत मागे आहेत.

'सीक्रेट सुपरस्टार'नं रचला होता इतिहास : दरम्यान, आमिर खानचा 'पीके' हा चित्रपट चीनमध्ये १०० कोटींहून अधिक कमाई करत होता. इतकेच नाही तर आमिर खानचा 'सीक्रेट सुपरस्टार'नेही चीनी बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई केली होती. या चित्रपटानेही जवळपास ८०० कोटींची कमाई केली. आता, राजकुमार हिरानी आणि आमिर खान दादासाहेब फाळके यांच्या बायोपिकवर एकत्र काम करत आहेत. आता आमिर खान आणि दिग्दर्शक राजकुमार हिरानी यांना त्याच्या आगामी चित्रपटाकडून खूप अपेक्षा आहेत.

