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रजनीकांत स्वत:च्या बायोपिकवर करत आहे काम ? वाचा सविस्तर

साऊथ सुपरस्टार रजनीकांत हे स्वत:च्या बायोपिकवर काम करत असल्याचं समजत आहे. त्यांनी त्यांच्या या आगामी चित्रपटाबद्दल अजूनही घोषणा केली नाही.

Rajinikanth
रजनीकांत (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 10:47 AM IST

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हैदराबाद : बंगळुरूमध्ये एक सामान्य बस कंडक्टर म्हणून सुरुवात करून, अफाट मेहनतीच्या जोरावर भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वोच्च स्टार बनण्यापर्यंतचा सुपरस्टार रजनीकांत यांचा प्रवास खूप अनोखा आहे. त्यांचे जगभरात लाखो चाहते असून त्यांनी चित्रपटासाठी धमाकेदार काम केलं आहे. रजनीकांत अनुभवलेली आव्हाने, विशेषतः स्टारडम मिळाल्यानंतरच्या काळातही त्यांनी चित्रपटांसाठी कठोर मेहनत घेतली. ते आताही चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहे. 2002 मध्ये 'बाबा' त्यांचा हा चित्रपट अपयशी ठरल्यानंतर, रजनीकांत हे तीन वर्षे पडद्यापासून दूर राहिले होते. मात्र 2005मध्ये 'चंद्रमुखी' चित्रपटाद्वारे त्यांनी जबरदस्त पुनरागमन केलं

अभिनेता रजनीकांत हे स्वत:च्या बायोपिकवर करत आहे काम : दरम्यान रजनीकांतबाबत एक बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही काळापासून ते त्यांचे आत्मचरित्र लिहित असल्याच्या बातम्या येत आहेत. मिळालेल्या माहिती नुसार, ते आपल्या बायोपिक तयार करणार असल्याचं समजत आहे. या चित्रपटात त्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे टप्पे, त्यांनी अनुभवलेली आव्हाने, चित्रपटसृष्टीतील यश आणि अविस्मरणीय क्षण यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. दरम्यान या चित्रपटाबाबत कुठलेही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. यापूर्वी, रजनीकांत यांची कन्या सौंदर्यानं एका मुलाखतीत दुजोरा दिला होता की, तिचे वडील त्यांचे बायोपिक लिहित आहेत.

रजनीकांत यांच्याबद्दल : दरम्यान रजनीकांत यांच्या 50 वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या कारकिर्दीत, त्यांनी तमिळ, तेलुगू, हिंदी आणि कन्नड अशा विविध भाषांमधील 170 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलंय. त्यांना पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि दादासाहेब फाळके पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलंय. दरम्यान पुढं ते सध्या नेल्सन दिग्दर्शित 'जेलर 2' या चित्रपटात दिसणार आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर 15 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. त्यानंतर, ते 'धर्मन' या नवीन चित्रपटात दिसणार आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अश्वथ मारिमुथू करणार असून निर्मिती कमल हासन यांच्या 'राज कमल फिल्म्स'द्वारे केली जात आहे. या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर बरीच चर्चा निर्माण झाली आहेत.

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