'जेलर 2'चं क्लायमॅक्स होईल केरळमध्ये शूट, वाचा सविस्तर
सुपरस्टार रजनीकांतच्या आगामी 'जेलर 2' चित्रपटाबद्दल एक माहिती समोर आली आहे. आता या चित्रपटाची शूटिंग केरळमध्ये होत असल्याचं समजत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 20, 2026 at 2:50 PM IST
मुंबई : साऊथ सुपरस्टार रजनीकांतच्या आगामी 'जेलर 2' चित्रपटाच्या रिलीजची बऱ्याच काळापासून चाहते वाट पाहत आहेत. या चित्रपटाची शूटिंग वेगवेगळ्या ठिकाणी होत आहेत. दरम्यान, रजनीकांत चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी केरळमध्ये पोहोचला आहे. सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल झाले आहेत. यात रजनीकांत दिग्दर्शक नेल्सन दिलीपकुमारबरोबर कोची विमानतळावर असल्याचे दिसत आहेत. याशिवाय फ्लाइटमधील देखील काही फोटो व्हायरल झाले आहेत. या फोटोमध्ये सुपरस्टार्स सेल्फीसाठी पोझ देताना दिसत आहेत. 'जेलर 2' चित्रपटाचं क्लायमॅक्स केरळमध्ये शूट होणार असल्याचं समजत आहे. मंगळवारी केरळमध्ये चित्रपटाच्या क्लायमॅक्सचे शूटिंग सुरू करण्यात येत आहेत.
केरळमध्ये 'जेलर 2'चं शूटिंग : आता दिग्दर्शक नेल्सन दिलीप कुमार यांचा कोची विमानतळावरील व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. गेल्या वर्षभरापासून 'जेलर 2'चं शूटिंग देशाच्या विविध भागात होत आहे. यापूर्वी रजनीकांत तामिळनाडू, हैदराबाद आणि म्हैसूरमध्येही दिसला होता. दरम्यान व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये अभिनेता कॅज्युअल ब्लॅक टी-शर्ट आणि राखाडी पँट घातलेले दिसत आहेत. नेल्सन दिलीप कुमार लिखित आणि दिग्दर्शित 'जेलर 2'ची निर्मिती कलानिधी मारन सन पिक्चर्सच्या सहकार्यानं होत आहेत. गेल्या वर्षभरापासून निर्मिती सुरू असलेल्या या चित्रपटाचं शूटिंग फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे, हा चित्रपट 12 जूनपर्यंत प्रदर्शित होईल असेही म्हटलं जात आहे.
हे कलाकार 'जेलर 2'मध्ये दिसतील : 2023मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'जेलर'चा सीक्वेल 'जेलर 2'मध्ये पुन्हा एकदा रजनीकांत मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. या चित्रपटामध्ये मोहनलाल, शिवा राजकुमार, जॅकी श्रॉफ आणि विजय सेतुपती यांच्याही विशेष भूमिका असणार आहेत. 'जेलर 2'च्या उर्वरित कलाकारांमध्ये एस.जे. सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन, रम्या कृष्णन आणि योगी बाबू देखील असणार आहेत. दरम्यान पहिल्या पार्टला संगीत अनिरुद्ध रविचंदर यांनी दिलंय, यावेळी देखील ते दुसऱ्या पार्टमध्ये जादू दाखविण्यासाठी सज्ज आहे. रजनीकांत स्टारर 'जेलर' हा 2023 मधील सर्वाधिक कमाई करणारा तमिळ चित्रपट ठरला होता. आता दुसऱ्या पार्टद्वारे देखील रजनीकांत बॉक्स ऑफिसवर धमाका करण्यासाठी सज्ज आहे.
