आदित्य धरच्या 'धुरंधर 2'चं झालं कौतुक, रजनीकांतची पोस्ट व्हायरल

रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर 2' या चित्रपटाचं अनेक स्टार्सनं कौतुक केलंय. या चित्रपटाबद्दल रजनीकांतनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे.

रजनीकांत आणि आदित्य धर
Published : March 24, 2026 at 12:28 PM IST

हैदराबाद : आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर 2' सध्या रुपेरी पडद्यावर चांगलीच कमाई करत आहे. या चित्रपटाचं सध्या अनेकजण कौतुक करत आहेत. यामध्ये महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, अक्षय कुमार आणि विजय देवराकोंडा यांसारख्या स्टार्सचाही समावेश आहेत. आता सुपरस्टार रजनीकांतही 'धुरंधर 2' फॅन क्लबचा सदस्य झालाय. हा चित्रपट प्रेक्षकांनी पाहायला हवा असा आहे, अशी शिफारस रजनीकांतने केलीय. दरम्यान 23 मार्च रोजी, रजनीकांत आपल्या 'एक्स' अकाउंटवर या चित्रपटाबद्दल व्यक्त झालाय. 'काय जबरदस्त चित्रपट आहे... 'धुरंधर 2'आदित्य धर हा 'बॉक्स ऑफिसचा जनक' आहे. रणवीर आणि संपूर्ण कलाकार आणि तंत्रज्ञान टीमचं मनःपूर्वक अभिनंदन. प्रत्येक भारतीयानं नक्कीच पाहण्यासारखा चित्रपट. जय हिंद.' ही रजनीकांतची 'धुरंधर 2' बद्दलची प्रतिक्रिया आहे.

रजनीकांतने केलं आदित्य धरचं कौतुक : रजनीकांतने आपली भावना व्यक्त केल्यानंतर आदित्य धरने कृतज्ञता व्यक्त करत म्हटलं ,'सर, आम्ही सर्वजण ‘मनोरंजन’ फक्त एकाच मापदंडाने मोजत मोठे झालो आहोत, आणि तो मापदंड म्हणजे तुम्ही. अनेक दशकांपासून तुम्ही आम्हाला शिट्टी वाजवायला, हसायला, रडायला लावत आहात आणि एक वेगळीच अनुभूती देत ​​आहात आणि आजही त्याच दिमाखात आणि सहजतेने हे करत आहात, ही निव्वळ जादू आहे. त्यामुळं तुम्ही ‘धुरंधर 2’ अवश्य पाहा’ असं म्हणणं, हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा ‘सुपरस्टार’ क्षण आहे. ज्या व्यक्तीनं आम्हा सर्वांना मोठी स्वप्नं पाहायला शिकवलं, त्यांच्याकडून मिळालेला हा एक आशीर्वादच वाटतो. शब्दातीत कृतज्ञता, सर. हे थेट काळजाला भिडलं.'

'धुरंधर 2'ची कमाई : रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर 2' चित्रपट 19 मार्च रोजी रुपेरी पडद्यावर दाखल झाला आहे. या चित्रपटानं आतापर्यंत एकूण कमाई 751.97 कोटींची केली आहे. 'धुरंधर 2: द रिव्हेंज'नं भारतात 541.97 कोटींचं कलेक्शन केलं आहे. या चित्रपटामधल्या रणवीर सिंग, अर्जुन रामपाल , आर. माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, संजय दत्त, दानिश पांडोर, गौरव गेरा आणि मानव गोहिल यांच्या भूमिकांचं खूप कौतुक होत आहे. हा चित्रपट अनेकांच्या पसंतीची पावती मिळवत आहे. 'धुरंधर 2' पाहण्यासाठी अनेकजण गर्दी करत आहेत. दरम्यान रजनीकांतच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं 'थलायवर 173' आणि 'जेलर 2' या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे.

