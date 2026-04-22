ETV Bharat / entertainment

राजीव खंडेलवालचं छोट्या पडद्यावर कमबॅक, रिॲलिटी गेम शो 'तुम हो ना – घर की सुपरस्टार'चं करेल सूत्रसंचालन

राजीव खंडेलवालचा नवीन शो 'तुम हो ना – घर की सुपरस्टार' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

राजीव खंडेलवाल (Photo - IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 22, 2026 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई :'तुम हो ना – घर की सुपरस्टार' या शोच्या माध्यमातून राजीव खंडेलवाल पुन्हा एकदा छोट्या पडद्यावर परतला आहे. हा शो महिलांवर केंद्रित असलेला, गृहिणींबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारा रिॲलिटी गेम शो आहे. 'तुम हो ना – घर की सुपरस्टार' महिलांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील आव्हानांपासून दूर, त्यांची कहाणी सांगण्यासाठी आणि बक्षिसे जिंकण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल. या कार्यक्रमाचं प्रसारण 28 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. आता प्रेक्षकांना या शोमध्ये राजीवचा एक नवा अंदाज पाहायला मिळणार आहे.

राजीव खंडेलवालचा थ्रिलर चित्रपट : दरम्यान राजीव खंडेलवालबद्दल सांगायचं झालं तर आदित्य दत्त दिग्दर्शित 'टेबल नं. 21' या थ्रिलर चित्रपटात त्यानं महत्त्वाची व्यक्तिरेखा साकारली आहे. या चित्रपटाचं नाव भारतीय संविधानातील 'अनुच्छेद 21' वरून ठेवण्यात आलं होतं. हा अनुच्छेद जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाविषयी भाष्य करतो. या चित्रपटात राजीव खंडेलवाल, परेश रावल आणि टीना देसाई यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. या चित्रपटाची कहाणीमध्ये वैवाहिक आयुष्याला कंटाळलेलं जोडपं विवान आणि सिया फिजीच्या प्रायोजित सहलीवर असताना, आर्थिक अडचणींचा सामना करतात. यानंतर त्यांना एका अशा गेम शोमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळते, ज्यामध्ये प्रचंड मोठी रोख रक्कम बक्षीस म्हणून दिली जाणार असते. जसजसा हा खेळ पुढं सरकतो, तसतशी त्यातील कार्ये आणि प्रश्न अधिकाधिक आव्हानात्मक होत जातात आणि हा गेम धोकादायक खेळ बनून जातो. या चित्रपटाची कहाणी विवान आणि सिया या एका जोडप्याभोवती फिरणारी आहे.

राजीव खंडेलवालचं वर्कफ्रंट : राजीव शेवटी 'अमर विश्वास' या मालिकेत दिसला होता. त्यानं आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात 'फिल्मी चक्कर' या दूरचित्रवाणी मालिकेच्या दिग्दर्शनाद्वारे केली होती. अभिनेता म्हणून त्याला खरी ओळख 'कहीं तो होगा' या मालिकेतून मिळाली. त्यानंतर त्यानं अनेक मालिकांमध्ये काम केलं. यामध्ये 'टाइम बॉम्ब 9/11', 'सुन लेना', 'लेफ्ट राइट लेफ्ट' आणि 'रिपोर्टर्स' यांचा समावेश आहे. याशिवाय 2008मध्ये, त्यानं 'आमिर' या चित्रपटाद्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. हा चित्रपट त्याच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. याशिवाय त्यानं 'शैतान', टेबल नं. 21', 'साउंडट्रॅक', 'सम्राट अँड कंपनी' अशा अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलंय. 2018 मध्ये, 'हक से' या वेब मालिकेसह राजीवनं वेब विश्वात पाऊल ठेवलं. 2019 मध्ये, त्यानं दिव्यांका त्रिपाठीबरोबर 'कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला' या आणखी एका वेब सीरीजमध्ये काम केलं. अभिनयाव्यतिरिक्त, त्यानं 'सच का सामना', 'डील या नो डील', 'सुपर कार्स' आणि 'माय एन्डेव्हर' यांसारख्या अनेक रिअ‍ॅलिटी शोचं सूत्रसंचालन केलंय.

TAGGED:

RAJEEV KHANDELWAL
RAJEEV IS MAKING A COMEBACK
SMALL SCREEN
TUM HO NAA GHAR KI SUPERSTAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.