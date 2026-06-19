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‘राजा शिवाजी’ची हाफ सेंच्युरी, चित्रपटगृहांत 50 दिवस मुक्काम!

‘राजा शिवाजी’नं चित्रपटगृहांत 50 दिवस पूर्ण केले आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर चांगली कामगिरी करत आहे.

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‘राजा शिवाजी’ चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 19, 2026 at 4:58 PM IST

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हैदराबाद : आजच्या काळात चित्रपटाचे यश प्रामुख्यानं पहिल्या तीन दिवसांच्या किंवा पहिल्या वीकेंडच्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शनवर मोजले जाते. सोशल मीडिया, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि जलद बदलणाऱ्या प्रेक्षकांच्या पसंतीमुळं चित्रपटांचे भवितव्य सुरुवातीच्या कमाईवरच ठरत असल्याचे चित्र दिसते. मात्र, एखादा चित्रपट 50 दिवस, 100 दिवस, सिल्व्हर ज्युबिली (25 आठवडे) किंवा गोल्डन ज्युबिली (50 आठवडे) चित्रपटगृहांमध्ये यशस्वीपणे चालणे हे त्याच्या खऱ्या लोकप्रियतेचे प्रतीक मानले जाते. अशा टप्प्यांमुळं चित्रपटाला केवळ व्यावसायिक यशच नव्हे, तर प्रेक्षकांचे दीर्घकालीन प्रेम आणि स्वीकार मिळाल्याचे सिद्ध होते. पूर्वी अनेक चित्रपटांनी वर्षभर चित्रपटगृहांमध्ये धुमाकूळ घातला होता आणि त्यांचे ज्युबिली रन हा अभिमानाचा विषय असे. आजच्या स्पर्धात्मक आणि डिजिटल युगात 50 किंवा 100 दिवसांचा टप्पा गाठणे ही देखील मोठी आणि दुर्मिळ कामगिरी मानली जाते. महाराष्ट्र दिनी, 1 मे 2026 रोजी, प्रदर्शित झालेल्या ‘राजा शिवाजी’ या ऐतिहासिक महाकाव्यानं मराठी चित्रपटसृष्टीत अभूतपूर्व यशाची नोंद करत आज चित्रपटगृहांमध्ये सलग 50 दिवसांचा यशस्वी प्रवास पूर्ण केला आहे.

चित्रपटानं अपेक्षांपेक्षाही मोठी झेप घेतली : प्रदर्शनापूर्वीच या चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली होती. मात्र प्रदर्शित झाल्यानंतर चित्रपटानं अपेक्षांपेक्षाही मोठी झेप घेत राज्यासह देश-विदेशातील प्रेक्षकांची मने जिंकली. दिग्दर्शक आणि प्रमुख अभिनेता रितेश विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली साकारलेल्या या चित्रपटानं जगभरात 100 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई करत मराठी चित्रपटसृष्टीत नवा विक्रम प्रस्थापित केला. ही कामगिरी करणारा तो पहिलाच मराठी चित्रपट ठरला आहे. आर्थिक यशाबरोबरच ‘राजा शिवाजी’ने इतिहासाविषयीची आवड वाढवण्याचे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचा वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे.

50 दिवस उलटूनही अनेक ठिकाणी चित्रपटाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद : चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नेतृत्वगुण, त्यांची दूरदृष्टी, स्वराज्य स्थापनेसाठीचा संघर्ष आणि रयतेप्रती असलेली बांधिलकी यांचे प्रभावी दर्शन घडवण्यात आले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, भव्य सेट्स, दमदार दृश्यरचना आणि प्रभावी कथनशैली यांच्या संगमामुळं हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक संस्मरणीय अनुभव ठरला आहे. त्यामुळेच प्रदर्शित होऊन 50 दिवस उलटूनही अनेक ठिकाणी चित्रपटाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. या चित्रपटाची आणखी एक जमेची बाजू म्हणजे त्यातील दमदार कलाकारांची फळी. रितेश देशमुख यांच्यासोबत संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन इराणी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते आणि जेनेलिया देशमुख यांनी साकारलेल्या व्यक्तिरेखांना प्रेक्षकांनी विशेष पसंती दिली आहे.

निर्मात्यांना 100 दिवस पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा : ‘जिओ स्टुडिओज’ प्रस्तुत आणि ‘मुंबई फिल्म कंपनी’ निर्मित या चित्रपटाची निर्मिती ज्योती देशपांडे आणि जेनेलिया देशमुख यांनी केली आहे. मराठी तसेच हिंदी भाषेत जगभर प्रदर्शित झालेल्या ‘राजा शिवाजी’नं व्यावसायिक यशाबरोबरच सांस्कृतिक जाणीवा अधिक दृढ करण्याचे काम केले आहे. 50 दिवसांचा यशस्वी टप्पा गाठताना ‘राजा शिवाजी’ हा केवळ एक ब्लॉकबस्टर चित्रपट म्हणून नव्हे, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अद्वितीय कार्याला वाहिलेली भव्य आणि प्रेरणादायी मानवंदना म्हणून ओळख निर्माण करत आहे. प्रेक्षकांचे भरभरून प्रेम, कलाकारांची मेहनत आणि निर्मात्यांची दूरदृष्टी यामुळं हा चित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरला आहे. तसेच शिवचरित्राचा गौरव, स्वाभिमानाची प्रेरणा आणि इतिहासाविषयीचा आदर यांचा संदेश या चित्रपटातून प्रभावीपणे पोहोचला आहे. आता निर्मात्यांना 100 दिवस पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा आहे.

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राजा शिवाजी
RAJA SHIVAJI MOVIE
50 DAYS RUN IN THEATRES
RITEISH DESHMUKH

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