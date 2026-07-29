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बिटकॉइनशी संबधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील समन्सविरोधात राज कुंद्रा हायकोर्टात

ईडीला 6 ऑगस्टच्या पुढील सुनावणीत उत्तर दाखल करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

Raj kundra
राज कुंद्रा (ETV Bharat - File Photo)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 10:10 AM IST

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मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा पती आणि उद्योगपती राज कुंद्रानं आता बिटकॉइन प्रकरणाशी संबंधित खटल्यात हायकोर्टात धाव घेतलीय. या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टानं राज कुंद्रा यांना समन्स जारी केलंय. या समन्सला आव्हान देत राज कुंद्रा यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून याप्रकरणी हायकोर्टानं ईडीला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मंगळवारी जारी केलेत.

काय आहे प्रकरण - ईडीच्या दाव्यानुसार, जुलै ते ऑगस्ट 2017 दरम्यान अमित भारद्वाज यांच्याकडून राज कुंद्रा यांनी 285 बिटकॉइन्स म्हणजे अंदाजे 150.47 कोटी किंमतीचं चलम स्वीकारलं होतं. पुढं हे प्रकरण जेव्हा उघडकीस येऊन त्याचा तपास सुरू झाला, तेव्हा या बिटकॉइन वॉलेटची माहिती उघड करण्यास किंवा बिटकॉइन्स ईडीच्या ताब्यात देण्यास राज कुंद्रा यांनी साफ नकार दिला. याशिवाय, त्यांच्या जुहू येथील 'ओशन व्ह्यू' इमारतीतील एका आलिशान फ्लॅटच्या संदर्भात शिल्पा शेट्टी यांच्यासोबत कमी किंमतीचा व्यवहार करून आपल्या निधीचा मूळ स्रोत लपविण्याचा प्रयत्न राज कुंद्रा यांनी केल्याचाही आरोपही ईडीनं त्यांच्यावर लावलेला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं फेब्रुवारी 2024मध्ये या तक्रारीची दखल घेतली होती. त्यानंतर सप्टेंबर 2025मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या पुरवणी तक्रारीत राज कुंद्रा यांनाही तपासयंत्रणेनं आरोपी बनवलंय. विशेष पीएमएलए कोर्टानं 5 जानेवारी 2026 रोजी या पुरवणी तक्रारीची दखल घेत राज कुंद्रा यांच्याविरुद्ध याप्रकरणी फौजदारी कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार 7 जानेवारी रोजी त्यांना समन्स बजावण्यात आलं. या आदेशांना आता राज कुंद्रा यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलंय.

हायकोर्टाकडून ईडीला उत्तर देण्याचे आदेश - या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा राज कुंद्रा यांच्यावतीनं हायकोर्टात युक्तिवाद करताना सांगण्यात आलं की, विशेष सत्र न्यायालयानं इथं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 223(1) मधील तरतुदीचं योग्यरितीनं पालन केलेलं नाही. या तरतुदीनुसार, कोणत्याही गुन्ह्याची दखल घेण्यापूर्वी संबंधित आरोपीला सुनावणीची संधी देणं अनिवार्य आहे. मात्र 5 जानेवारीच्या आदेशात तशी कोणतीही नोटीस न देता किंवा सुनावणीची संधी न देता थेट राज कुंद्रा यांच्याविरुद्धच्या तक्रारीची दखल घेण्यात आलीय. त्यामुळं हे समन्सच मुळात बेकायदेशीर असून हा आदेशत रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेतून हाकोर्टाकडे केलीय. यावर ईडीनं मंगळवारी हायकोर्टात आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती कोर्टाकडे केली. जी मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केलीय.

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RAJ KUNDRA MOVED BOMBAY HIGH COURT
PMLA COURT
RAJ KUNDRA MONEY LAUNDERING CASE

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