चित्रपट निर्माते-अभिनेता सुनील आनंद यांच्या निधनानंतर राज बब्बर यांनी वाहिली श्रद्धांजली, पोस्ट व्हायरल
अभिनेता राज बब्बर यांनी सुनील आनंद यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 11:46 AM IST
हैदराबाद : राज बब्बर यांनी दिवंगत दिग्गज अभिनेता-चित्रपट निर्माते देव आनंद यांचा मुलगा, चित्रपट निर्माते-अभिनेता सुनील आनंद यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. आपल्या वडिलांच्या स्मरणार्थ चित्रपट बनवण्याचं त्यांचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं, ही बाब अत्यंत हृदयद्रावक असल्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे. राज बब्बर यांनी 'एक्स'वर सुनील आनंद यांना श्रद्धांजली वाहिली आणि त्यांना एक 'सज्जन माणूस' म्हणून संबोधले. सुनील आनंद यांचं वयाच्या 70व्या वर्षी यूकेमध्ये निधन झालं.
सुनील आनंद यांचं निधन : सुनील आनंद यांचा फोटो शेअर करत राज यांनी लिहिलं, 'दिवंगत देव आनंदजी यांचे लाडके सुपुत्र, चित्रपट निर्माते आणि अभिनेते सुनील आनंदजी यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त करतो. ते एक अत्यंत सज्जन व्यक्ती होते, त्यांचा स्नेहभाव, शालीनता आणि चित्रपटसृष्टीवरील प्रेम यासाठी ते ओळखले जात असत. आपल्या वडिलांच्या स्मरणार्थ चित्रपट बनवण्याची त्यांची योजना अपूर्ण राहिली, ही गोष्ट मनाला चटका लावणारी आहे. या कठीण काळात त्यांच्या कुटुंबाला धैर्य, सांत्वन आणि शांती मिळो. माझ्या संवेदना तुमच्यासोबत आहेत.'
हृदयविकाराचा झटका : अमेरिकेतून भारतात परतत असताना आणि वाटेत यूकेमध्ये थांबलेले असताना सुनील आनंद यांना लंडनमध्ये हृदयविकाराचा झटका आला. हृदयक्रिया बंद पडल्यामुळं त्यांना तातडीनं रुग्णालयात नेण्यात आले. प्राथमिक तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्यांच्यावर 'स्टेंट' बसवण्याची प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, शस्त्रक्रिया होण्यापूर्वीच त्यांना पुन्हा एकदा हृदयविकाराचा झटका आला. वैद्यकीय पथकानं त्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न केले, तरीही त्यांचे निधन झाले.ज्या रुग्णालयात अनेक वर्षांपूर्वी त्यांचे वडील देव आनंद यांनी अखेरचा श्वास घेतला होता, त्याच रुग्णालयात त्यांचेही निधन झाले.
Deepest condolences on the passing of filmmaker and actor #SuneilAnand ji, beloved son of the late #DevAnand ji. He was a true gentleman, known for his warmth, grace, and deep love for cinema. It’s heartbreaking that his plans to make a film in tribute to his father remained… pic.twitter.com/MtZJiaTEkt— Raj Babbar (@RajBabbar23) July 28, 2026
राज बब्बर यांच्याबद्दल : राज बब्बर यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर, त्यांनी आपल्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरुवात 1970च्या दशकातील अत्यंत लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक असलेल्या रीना रॉय यांच्याबरोबर केली होती. बी. आर. चोप्रा यांच्या 'इन्साफ का तराजू' या चित्रपटातील एका बलात्कार्याच्या क्रूर भूमिकेमुळं ते प्रकाशझोतात आले. या चित्रपटात त्यांच्याबरोबर झीनत अमान आणि पद्मिनी कोल्हापुरे या स्टार्स होत्या. या चित्रपटानंतर ते बी. आर. चोप्रा यांच्या बॅनरचे एक नियमित कलाकार बनले आणि त्यांनी 'निकाह' तसेच 'आज की आवाज' यांसारख्या चित्रपटांत काम केलंय. त्यांनी दूरदर्शनवरही काम केलं आहे. 'महाभारत', 'बहादूर शाह जफर' आणि 'महाराजा रणजित सिंग' यांसारख्या प्रसिद्ध भारतीय मालिकांच्या सुरुवातीच्या भागांमध्ये ते झळकले आहेत.