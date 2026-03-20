गायक राहुल वैद्यनं मुंबईत खरेदी केलं नवीन घर, गृह प्रवेशाचे फोटो व्हायरल...

राहुल वैद्यनं मुंबईत नवीन घर खरेदी केलंय. त्यानं आपल्या पत्नी आणि मुलीसह गृह प्रवेशाचे फोटो शेअर सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

राहुल वैद्य आणि दिशा परमार (ANI)
Published : March 20, 2026 at 2:38 PM IST

मुंबई - हा गुढीपाडवा सण गायक राहुल वैद्य आणि दिशा परमार यांच्यासाठी खूप खास ठरला आहे. शेवटी या दोघांनी नवीन घर खरेदी केलंय. गुढीपाडवा 19 मार्च रोजी असून त्याच दिवशी राहुल वैद्य आणि दिशा परमार यांच्या गृहप्रवेशाचा सोहळा पार पाडला. या जोडप्यानं गृहप्रवेशाचे फोटो चाहत्यांबरोबर सोशल मीडियावर शेअर केली आहेत. आता यावर अनेक चाहते प्रेमाचा आणि अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत. दरम्यान शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये राहुल आणि दिशा यांची मुलगी देखील पूजेदरम्यान बसून खेळताना दिसत आहे. आता राहुलनं आपल्या नवीन घराची झलक चाहत्यांना दाखवली आहे. याशिवाय अनेक सेलिब्रिटींनी देखील कमेंट्स करून या जोडप्याला त्यांच्या नवीन घरासाठी अभिनंदन केलंय.

नवीन घराबद्दल माहिती : दरम्यान फोटोमध्ये दिशा परमारनं गृहप्रवेश सोहळ्यासाठी पिवळ्या रंगाचा अनारकली ड्रेस परिधान केला आहे. यामध्ये ती खूपच सुंदर दिसत आहे. दुसरीकडे, राहुल वैद्यनं शर्ट आणि जीन्स घातली असल्याची दिसत आहे. तसेच काही फोटोमध्ये या जोडप्याची मुलगी खूप मजा- मस्ती करताना दिसत आहे. या स्टार्सच्या फोटोवर नकुल मेहता आणि शुभावी चोक्सीनं कमेंट करून या दोघांवर अभिनंदनाचा वर्षाव केला आहे. राहुल वैद्य आणि दिशा परमार यांनी मुंबईत खरेदी केलेले नवीन घर डीएलएच ग्रुपच्या इमारतीमध्ये आहे. गायकाचं घर 3000 चौरस फुटांवर पसरलेले असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. तसेच या गायकाच्या घराची किंमत 9 कोटी असल्याचं सांगितलं जात आहे.

राहुल वैद्य यांची एकूण संपत्ती आणि कमाई : मिळालेल्या माहितीनुसार राहुल वैद्य यांची एकूण संपत्ती 12-15 कोटी असल्याचं म्हटलं जाते. तो स्टेज शो देखील करतो. तसेच तो एका शोसाठी 15 लाखांपर्यंत शुल्क आकारतो. याशिवाय राहुल वैद्य रिॲलिटी शो आणि सोशल मीडियाद्वारे चांगलीच कमाई करतो. तो म्युझिक व्हिडिओमधूनही मोठी रक्कम कमवतो. दिशा परमार देखील एक टीव्ही अभिनेत्री आहे. मात्र सध्या ती आपल्या मुलीच्या संगोपनावर लक्ष देत आहे. त्यामुळं तिनं अभिनयातून ब्रेक घेतला आहे.

