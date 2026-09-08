राहुल रॉयनं लग्नसमारंभात नाचून 2 ते 4 लाख रुपये कमावत असल्याचा केला खुलासा
लग्नसमारंभात नाचून 2 ते 4 लाख रुपये कमावत असल्याचा खुलासा राहुल रॉयनं केला आहे. एका मुलाखतीमध्ये त्यानं आपलं दु:ख व्यक्त केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 3:07 PM IST
हैदराबाद : 'बिग बॉस 20'ची सुरुवात 6 सप्टेंबर रोजी झाली. सर्व 16 स्पर्धकांनी घरात प्रवेश केला आहे. आता, बिग बॉसमध्ये मैत्री, गटबाजी आणि भांडणे देखील पाहायला मिळत आहेत, पण अद्याप कोणाचीही प्रेमकथा सुरू झालेली नाही. कोणता स्पर्धक कोणाच्या प्रेमात पडेल, हे आगामी भागांमध्ये उघड होईल. दरम्यान, बिग बॉसचा पहिला विजेता, राहुल रॉयबद्दल एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. राहुलनं 2007मध्ये पहिली बिग बॉस ट्रॉफी जिंकून मोठे यश मिळवलं होतं. मात्र हा शो जिंकल्यानंतर देखील त्याचं नशीब बदलले नाही. आजही राहुल रॉयची सध्याची परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतर कोणालाही त्याची दया येईल.
राहुल रॉयच्या कारकिर्दीला अचानक पूर्णविराम : अभिनेत्याबद्दल सांगायचं झालं तर 90च्या दशकात प्रदर्शित झालेला त्याचा 'आशिकी' हा चित्रपट आजही अनेकांना खूप विशेष वाटतो. हा एक म्युझिकल ब्लॉकबस्टर चित्रपट आहे, ज्याची गाणी आजही श्रोत्यांच्या मनात आहे. या चित्रपटाला प्रचंड प्रेम मिळालं. 'आशिकी'नंतर राहुलनं अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं, पण दुर्दैवानं त्यापैकी एकही यशस्वी झाला नाही. त्याच्या चित्रपट कारकिर्दीला अचानक पूर्णविराम लागला. राहुल रॉय नावाचा एक अभिनेता असा होता, ज्याची सुरुवात खूप धमाकेदार झाली मात्र, त्याच्या नशीबानं त्याला साथ दिली नाही. आता, सोशल मीडियामुळं राहुल पुन्हा लोकांच्या नजरेत येऊ लागला आहे.
पैशांसाठी लग्नसमारंभात नाचतो : राहुल रॉय सोशल मीडियामुळं सतत चर्चेत असतो. सध्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलची माहिती समोर येत आहे. आता या अभिनेत्यानं खुलासा केला आहे की, तो आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी विविध प्रकारची कामे करतो. त्यानं खुलासा केला की तो, लग्नसमारंभात नाचूनही पैसे कमावतो. अभिनेता एका मुलाखतीत म्हणाला, "मलाही खर्च असतो आणि मला पैशांची नितांत गरज आहे. 2020मध्ये मला ब्रेन स्ट्रोक आला, ज्यामुळं मला काम मिळणं बंद झालं. मी पाच वर्षे कामासाठी तळमळत होतो आणि या काळात जे काही छोटे काम मिळाले, ते मी न डगमगता स्वीकारले. मी लग्नसमारंभात नाचून 2 ते 4 लाख रुपये कमावतो, पण जे मला ट्रोल करत आहेत आणि माझ्यावर हसत आहेत, त्यांना कदाचित हे समजत नाही की, या कामासाठी किती मेहनत लागते आणि मलाही उदरनिर्वाह करायचा आहे."
पहिल्या बिग बॉस विजेत्याचे चित्रपट : दरम्यान बिग बॉसचा पहिला सीझन 3 नोव्हेंबर 2006 रोजी प्रसारित झाला आणि राहुल रॉय त्याचा विजेता ठरला. बिग बॉसमध्ये सामील होण्यापूर्वी राहुल रॉयची कारकीर्द संपली होती. त्यानं 90च्या दशकात 'आशिकी' या चित्रपटातून पदार्पण केलं. त्यानंतर तो 'प्यार का साया', 'सपने साजन के', 'जुनून', 'गुमराह', 'जानम' आणि 'नसीब' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये दिसला. तो शेवटी 2023मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'आग्रा' या चित्रपटात झळकला.अभिनेत्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सांगायचं झालं तर राहुल रॉयनं 2000मध्ये राजलक्ष्मी खानविलकरशी लग्न केलं आणि 2014मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला.