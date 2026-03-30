अभिनेता राहुल अरुणोदय बॅनर्जीचं निधन, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वाहिली श्रद्धांजली

बंगाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बॅनर्जीचं निधन झालं आहे. आता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्याला श्रद्धांजली वाहिली आहे.

Published : March 30, 2026 at 1:16 PM IST

मुंबई : अभिनेता राहुल अरुणोदय बॅनर्जी यांच्या निधनाबद्दल सोशल मीडियावर दुःख व्यक्त केलं जात आहे. आता या अभिनेत्याला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "हे कसे घडले हे मला समजत नाही. तो माझ्या आवडत्या अभिनेत्यांपैकी एक आणि एक अद्भुत माणूस होता." इन्स्टाग्रामवरील एका पोस्टमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी लिहिलं, 'प्रतिभावान, तरुण आणि लोकप्रिय अभिनेता राहुल अरुणोदय बॅनर्जी अचानक आपल्याला सोडून गेला आहे. या बातमीनं मला धक्का बसला आहे, दुःख झालं आहे आणि मी स्तब्ध झाले आहे. मी त्यांच्या शोकाकुल कुटुंबियांना, प्रियजनांना आणि असंख्य चाहत्यांना माझ्या मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करते. राहुलचे आकस्मिक निधन हे बंगाली अभिनय जग, टॉलीवूडसाठी कधीही भरून न येणारे नुकसान आहे. '

राहुल कोणत्या मालिकेचे चित्रीकरण करत होता? : मिळालेल्या माहितीनुसार राहुल अरुणोदय बॅनर्जी सध्या स्टार जलशाच्या लोकप्रिय मालिका 'भोले बाबा पार करेगा'मध्ये मुख्य भूमिका साकारत होता. संपूर्ण शूटिंग युनिट दिघाजवळील तळसारी येथे होते. मालिकेचे चित्रीकरण संपल्यानंतर, राहुल मालिकेच्या मुख्य अभिनेत्रीबरोबर समुद्रकिनाऱ्यावर फिरायला गेला आणि तो पाण्यात मजा - मस्ती करत होता. यावेळी, तो लाटांमध्ये सापडला आणि खोल पाण्यात बुडू लागला. त्यानंतर उपस्थित असलेल्या व्यक्तीनी त्याला बुडताना पाहिले, तेव्हा ते तात्काळ त्याच्या मदतीसाठी धावली आणि त्याला बाहेर काढले. फेडरेशनच्या वतीनं दिगंत बागची यांनी या घटनेबाबत एक निवेदन जारी केलं, ज्यात म्हटलं आहे की, राहुलला पाण्यातून बाहेर काढले तेव्हा तो श्वास घेत होता.

पोलिसांनी त्याच्या मृत्यूची पुष्टी केली : यानंतर राहुल बॅनर्जीला लवकरच जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले. दरम्यान दिघा रुग्णालयात जात असताना त्याचा वाटेतच मृत्यू झाला. त्यांचा, बुडून मृत्यू झाला की, त्यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला याबद्दल अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. पूर्व मिदनापूर जिल्हा पोलिसांनीही अभिनेत्याच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. तसेच आता त्याच्याबरोबर काम करणाऱ्यांनी या केसबाबात आणखी तपास करावा याबाबत मागणी केली आहे. राहुल अरुणोदय हा एक सुप्रसिद्ध टॉलीवूड अभिनेता आहेत. त्यानं टेलिव्हिजन क्षेत्रात येण्यापूर्वी विविध नाटकांमध्ये काम केलंय. तसेच त्यानं झी बांगलाच्या लोकप्रिय कार्यक्रम 'खेल'मध्ये आदित्यची भूमिका साकारली होती. त्याची ही भूमिका प्रेक्षकांना खूप आवडली होती. या यशानंतर त्याला अनेक चित्रपटाची ऑफर मिळाली. राहुलचा 'सहज कथा' हा पॉडकास्ट कार्यक्रमही खूप लोकप्रिय झाला आहे. याशिवाय त्यानं अनेक चित्रपटांसाठी काम केलंय.

