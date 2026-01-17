ETV Bharat / entertainment

ए.आर. रहमाननं बॉलिवूडमध्ये आठ वर्ष न काम मिळल्याबद्दल केला खुलासा, जावेद अख्तर आणि शाननं दिली प्रतिक्रिया...

ए.आर. रहमाननं आता बॉलिवूडवर काही गंभीर आरोप केले आहेत. आता याप्रकरणी जावेद अख्तर आणि शाननं भाष्य केलंय.

A. R. Rahman
ए.आर. रहमान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 17, 2026 at 1:59 PM IST

2 Min Read
मुंबई - ए.आर. रहमान हे बॉलिवूड आणि साऊथ चित्रपटसृष्टीतील असं एक नाव आहे, ज्यांचा अनेकजण आदर करतात. ते एक प्रतिभावान संगीतकारांपैकी एक असून त्यांनी अनेक हिंदी आणि साऊथमधील चित्रपटांसाठी संगीत दिलं आहे. त्यांनी 1991च्या रोमँटिक थ्रिलर 'रोजा' या चित्रपटाद्वारे चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. या चित्रपटामधील संगीतानं लोकांना खूप प्रभावित केलं होतं. या चित्रपटामधील संगीत अनेकांना खूप पसंत आलं होतं. मणिरत्नमच्या या चित्रपटानं ए.आर. रहमान यांना चित्रपटसृष्टीत प्रसिद्धी मिळवून दिली होती. अलीकडेच एका मुलाखतीमध्ये संगीतकारानं सांगितलं की, त्याला बॉलिवूडमध्ये नाव कमाविण्यासाठी अनेक वर्ष लागली होती. मुलाखतीत ए.आर. रहमाननं अनेक गोष्टींचा खुलासा केला होता.

गेल्या आठ वर्षांपासून बॉलिवूडमध्ये काम मिळाले नाही : मुलाखतीत ए.आर. रहमान यांनी चित्रपटसृष्टीमधील बदलत्या स्थितीबद्दल भाष्य करत म्हटलं, "गेल्या आठ वर्षात बॉलिवूडमधून एकही काम मिळालेले नाही. गेल्या आठ वर्षांत संगीत निर्मितीतील नियंत्रण संगीतकार आणि दिग्दर्शकांकडून संगीत लेबल्स आणि कॉपोपोर्रेट संस्थाकडे गेले आहेत. कदाचित या आठ वर्षांमध्ये सत्तेत बदल झाला आहे. आता सत्ता अशा काही लोकांच्या हातात आहे, जे , सर्जनशील नाहीत हे सांप्रदायिक भावनांशी देखील जोडले जाऊ शकते. मात्र या गोष्टी थेट माझ्यासमोर आल्या नाहीत, मात्र या कुजबुज करून गोष्टी समोर आल्या आहेत. रहमान यांनी पुढं सांगितलं की, "मंदीच्या काळात त्यांच्या आत्मसन्मानावर किंवा सर्जनशील आवडीवर परिणाम झाला नाही. ते सक्रिय काम शोधण्याऐवजी, ते काम नैसर्गिकरित्या त्यांच्याकडे येऊ देण्यास प्राधान्य देत होते. मला एका संगीत कंपनी बुक केलं होतं, मात्र त्यांनी पाच संगीतकारांना कामावर ठेवलं. यानंतर मी त्यांना हळूवार म्हटलं की, "हे चांगले आहे, आता माझ्याकडे माझ्या कुटुंबाबरोबर वेळ घालविण्यासाठी जास्त काळ आहे. मी काम शोधत नाही. मला काम शोधायचे नाही. काम माझ्याकडे यावं मला असं वाटतं, माझा प्रामाणिकपणा मला काम मिळवून देईल. मी सक्षम आहे, यामुळं मला मिळते."

जावेद अख्तर याप्रकरणी काय म्हटलं : मुंबईत आयएएनएसशी बोलताना प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर म्हणाले, "मला कधीच असं वाटलं नाही. मी मुंबईत राहतो, मी सर्वांना भेटतो. लोक माझा खूप आदर करतात. कदाचित लोकांना असे वाटेल की, ए.आर. रहमान वेस्टकडे जास्त व्यग्र आहेत, शोसाठी जास्त वेळ देतात, म्हणून ते आपल्याकडे येतील की नाही हे निर्विवाद आहे." रहमान हे इतके महान व्यक्तिमत्व आहे की, लहान निर्मातेही त्यांच्याशी संपर्क साधण्यास कचरतात."

शाननेही प्रतिक्रिया दिली का? : बॉलिवूड गायक शाननेही ए.आर. रहमान यांच्या हिंदी चित्रपटसृष्टीत आठ वर्षांपासून काम न मिळाल्याबद्दलच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आयएएनएसशी बोलताना शान सांगितलं की, "संगीत उद्योगात कोणताही जातीय पैलू नाही. याबाबत जास्त विचार करू नये. असा आरोप करण्याऐवजी चांगले काम करणे आणि चांगले संगीत तयार करणे महत्वाचे आहे. शाननं पुढं म्हटलं, "कामाच्या न मिळण्याबाबत बोलायचं झालं तर, मी तुमच्यासमोर उभा आहे. मी गेल्या काही वर्षांत खूप गाणी गायली आहेत, तरीही कधीकधी मला काम मिळत नाही. पण मी ते वैयक्तिकरित्याही घेत नाही, कारण ती वैयक्तिक बाब आहे. प्रत्येकाचे स्वतःचे विचार आणि आवडीनिवडी असतात... जरी अशी समस्या असली तरी, संगीतात कोणताही जातीय किंवा अल्पसंख्याक पैलू आहे असे मला वाटत नाही."

