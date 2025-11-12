राघव जुयालनं आर्यन खानला दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, शाहरुखच्या मुलाबरोबर समुद्रकिनाऱ्यावर बाईक राईडचा व्हिडिओ केला शेअर...
राघव जुयालनं आर्यन खानच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. या पोस्टमध्ये त्यानं 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'च्या सेटवरील एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे.
Published : November 12, 2025 at 2:30 PM IST
मुंबई : बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खानचा मोठा मुलगा आर्यन खान आज १२ नोव्हेंबर रोजी त्याचा २८वा वाढदिवस साजरा करत आहे. यानिमित्तानं त्याचे चाहते त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. अनेक स्टार्सनीही त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. असेच एक नाव म्हणजे आर्यन खानच्या दिग्दर्शित पदार्पणाच्या मालिकेतील 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'मधील अभिनेता राघव जुयाल. अभिनेत्यानं त्याच्या दिग्दर्शक मित्राला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारा एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये आर्यन खान अभिनेता राघवबरोबर समुद्रकिनाऱ्यावर बाईक चालवताना दिसत आहे. राघवनं काही वेळापूर्वीच सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे.
राघव जुयालनं दिल्या आर्यन खानला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा : हा व्हिडिओ त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर करताना राघवनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, 'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा भाऊ आर्यन, तू एक नंबर १ आहेस.' व्हिडिओला ४३,००० हून अधिक लोकांनी लाईक केलं आहे. लोक कमेंट सेक्शनमध्ये आर्यन खानला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत. आर्यन खानची बहीण सुहाना खानलाही हा व्हिडिओ आवडला आहे. अभिनेता रजत बेदीलाही हा व्हिडिओ आवडला आहे. 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' या सीरीजमध्ये रजत बेदीनं जर्ज सक्सेनाची भूमिका साकारली होती. 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' ही वेब सीरीज १८ सप्टेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाली. या वेब सीरीजमध्ये बॉलिवूडचे तीन खान, शाहरुख खान, सलमान खान आणि आमिर खान देखील आहेत.
'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'बद्दल : करण जोहर आणि प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय चित्रपट दिग्दर्शक एस.एस.राजामौली देखील या वेब सीरीजमध्ये दिसले आहेत. याशिवाय या वेब सीरीजमध्ये बॉबी देओलनेही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली आहे. या वेब सीरीजमध्ये राघव जुयालचा 'एकीकडे संपूर्ण बॉलिवूड आणि दुसरीकडे इमरान हाश्मी' हा संवाद खूप लोकप्रिय झाला. आर्यन खानची पहिली वेब सीरीज ही अनेकांना खूप आवडली आहे. आर्यन खानच्या या सीरीजमध्ये चित्रपटसृष्टीतील खर वास्तव्य दाखविण्यात आलं. आर्यन खानच्या पहिल्याच सीरीजनं प्रचंड लोकप्रियता मिळवली आहे. या सीरीजसाठी त्याचं खूप कौतुक झालं आहे.
