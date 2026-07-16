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दक्षिणेतील प्रसिद्ध अभिनेत्री राधिका सरथकुमार साईचरणी नतमस्तक...

प्रसिद्ध अभिनेत्री राधिका सरथकुमार यांनी शिर्डीतील साई मंदिरात दर्शन केलं, त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या आगामी चित्रपटाबद्दल माहिती दिली.

Radikaa Sarathkumar
राधिका सरथकुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 11:30 AM IST

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शिर्डी : दक्षिणेतील प्रसिद्ध अभिनेत्री राधिका सरथकुमार यांनी आपल्या कुटुंबासह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतलं. तसेच आगामी येणाऱ्या 'विश्वनाथन अँड सन्स' या चित्रपटाच्या यशासाठीही साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली आहे. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या रात्रीच्या शेजआरतीलाही उपस्थिती लावली. साईदर्शनानंतर अभिनेत्री राधिका सरथकुमार यांचा साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या हस्ते शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला.

राधिका सरथकुमार यांनी घेतलं साई बाबांचं दर्शन : साई दर्शनानंतर ईटीव्ही भारतशी बोलताना राधिका सरथकुमार म्हणाल्या की, साईबाबांच्या दर्शनाचा अनुभव अत्यंत सुखद, आनंददायी आणि आध्यात्मिक होता. साईबाबांनी मला बोलावले आणि मी येथे आले. मी माझ्या संपूर्ण कुटुंबासह शिर्डीत आले असून आमचे दर्शन अत्यंत सुलभ आणि उत्तम प्रकारे झाले. साईबाबांच्या चरणी काही काळ बसण्याची संधी मिळणे हा माझ्यासाठी आणि माझ्या कुटुंबासाठी खूप मोठा आशीर्वाद आहे. साईबाबांचे दर्शन घेऊन मी अत्यंत समाधानी आणि आनंदी झाले आहे.

Radikaa Sarathkumar
राधिका सरथकुमार (ETV Bharat)
Radikaa Sarathkumar
राधिका सरथकुमार (ETV Bharat)

राधिका सरथकुमार यांचा आगामी चित्रपट : शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं करण्यात आलेल्या दर्शन व्यवस्थेचेही राधिका सरथकुमार यांनी भरभरून कौतुक केलं. त्या म्हणाल्या, साईबाबा संस्थानची व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट आहे. संपूर्ण मंदिर परिसर आणि आजूबाजूचा परिसर अतिशय स्वच्छ, सुंदर आणि मनाला शांतता देणारा आहे. येथील वातावरणामुळं मनाला एक वेगळीच आध्यात्मिक अनुभूती मिळते. 'थाई किझावी' या चित्रपटातील भूमिकेबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या, बापरे.. या चित्रपटातील भूमिका सुरुवातीला माझ्यासाठी खूपच कठीण वाटली होती. परिस्थिती जरी कठीण वाटत असली, तरीही माझ्या पाठीशी साईबाबांचा आशीर्वाद आणि माझ्या आईचे आशीर्वाद होते. याच आशीर्वादामुळे मी 'थाई किझावी' या चित्रपटातील भूमिका यशस्वीपणे पूर्ण करू शकले. या चित्रपटाचा संपूर्ण प्रवास आणि अनुभव अत्यंत सुंदर, समाधानकारक आणि समृद्ध करणारा होता असेही राधिका सरथकुमार यांनी सांगितलं.

राधिका सरथकुमार (ETV Bharat)

आगामी चित्रपटाबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं की, पुढील महिन्यात त्या एका मोठ्या चित्रपटात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. दाक्षिणात्य सुपरस्टार सूर्या यांच्याबरोबर त्यांचा आगामी 'विश्वनाथन अँड सन्स' हा चित्रपट येत असून, या चित्रपटाचं दिग्दर्शन वेंकट अटलुरी यांनी केलं आहे. हा चित्रपट 13 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे.

TAGGED:

RADIKAA SARATHKUMAR VISITS SHIRDI
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RADIKAA SARATHKUMAR AND HER FAMILY
राधिका सरथकुमार
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