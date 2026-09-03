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गणपती बाप्पांचे आगमन होण्यापूर्वी राधिका भिडेचं 'विश्वाचा गणराज तू' हे गाणं रिलीज

गणपती बाप्पांचे आगमन लवकरच होणार आहे, त्यापूर्वी राधिका भिडेचं 'विश्वाचा गणराज तू' हे गाणं प्रदर्शित झालंय.

Radhika Bhide
राधिका भिडे (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 4:29 PM IST

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हैदराबाद : गणपती बाप्पांचे आगमन होण्यासाठी काही काळ बाकी आहे. आता त्यांचं आगमन होण्यापूर्वी एक विशेष गाणं प्रदर्शित झालं आहे. या गाण्यातील संगीत खूप विशेष आहे. यंदा टाइम्स म्युझिक स्पिरिच्युअल या उत्सवी संगीतविश्वात 'विश्वाचा गणराज तू' हे उत्साहपूर्ण मराठी भक्तिगीत प्रेक्षकांच्या भेटीला आलंय. राधिका भिडेच्या सुरेल आणि भावपूर्ण आवाजानं सजलेले गाणं आज म्हणजेच 3 सप्टेंबर रोजी रिलीज झालं. गाण्यात भक्तीची भावना आणि गणेशोत्सवाचा उत्साह दिसून येतो.

'विश्वाचा गणराज तू' गाणं रिलीज : आपल्या भावपूर्ण गायनासाठी ओळखल्या जाणारी राधिका भिडेचं गाणं अनेकांना खूप पसंत आलंय. संगीतकार मयूर बहुळकर आणि गीतकार समृद्धी पांडे यांच्या साथीनं साकारलेले हे गाणे गणेशोत्सवाची भव्यता, उत्साह आणि भक्तीभाव यांचे सुंदर प्रतिबिंब उमटवते. दरम्यान गाण्याबद्दल बोलताना गायिका राधिका भिडेनं सांगितलं की, "गणपती बाप्पांसाठी गाणं ही माझ्यासाठी नेहमीच खूप विशेष आणि भावनिक गोष्ट राहिली आहे. बाप्पांच्या आगमनाबरोबर एक वेगळीच ऊर्जा आणि आपुलकी वातावरणात निर्माण होते आणि तीच भावना माझ्या आवाजातून व्यक्त व्हावी, अशी माझी इच्छा होती. 'विश्वाचा गणराज तू' हे गाणं उत्सव आणि भक्तीच्या याच भावनेनं भरलेले आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात हे गाणे ऐकताना ते प्रत्येकाच्या उत्सवाचा एक छोटासा भाग बनावे आणि बाप्पांच्या स्वागताचा आनंद अधिक वाढवावा, अशी माझी मनापासून इच्छा आहे."

टाइम्स म्युझिकचे सीईओ मंदार ठाकूर यांनी व्यक्त केल्या भावना : टाइम्स म्युझिकचे सीईओ मंदार ठाकूर यांनी म्हटलं, "गणेशोत्सवाची स्वतःची एक वेगळी संगीतपरंपरा आहे. एखादे गाणे या उत्सवाचा भाग बनते, तेव्हा ते केवळ संगीत राहत नाही, तर एखादी आठवण, एक उत्सव आणि कधी कधी एक परंपराही बनते. राधिका, मयूर आणि समृद्धी यांनी साकारलेले हे गाणं यंदाच्या गणेशोत्सवातील उत्सवाचा अविभाज्य भाग बनेल, असा आम्हाला विश्वास आहे."

'विश्वाचा गणराज तू' या गाण्यानं टाइम्स म्युझिक स्पिरिच्युअलच्या विशेष गणेशोत्सवाच्या पर्वाची सुरुवात होत आहे. त्यानंतर स्नेहा शंकर यांचे "गणपत्ये नमो नमः" आणि रोहित राऊत यांचे "मोरया" हे गाणे प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या सप्टेंबर महिन्यात उत्साह कायम राहणार असून, आनंद भास्कर, पारोमा दासगुप्ता, विभा सराफ, आकाश पाटवारी आणि इशिता विश्वकर्मा यांच्या वैविध्यपूर्ण संगीत अभिव्यक्तींमधून गणेशोत्सवाचा उत्साह अधिक खुलणार आहे. 'विश्वाचा गणराज तू' हे गाणे सर्व प्रमुख ऑडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. गाण्याचा संपूर्ण व्हिडिओ टाइम्स म्युझिक स्पिरिच्युअलच्या यूट्यूब चॅनेलवर उपलब्ध आहे.

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RADHIKA BHIDE
RADHIKA BHIDES SONG
VISHWACHA GANRAJ TU SONG
राधिका भिडे
RADHIKA BHIDES SONG

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