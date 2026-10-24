अक्षय कुमार आणि विद्या बालन यांच्यासोबत 'मौज ही मौज' चित्रपटाचं शूटिंग राशी खन्नानं केलं पूर्ण...
अभिनेत्री राशी खन्नानं अक्षय कुमार आणि विद्या बालन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या 'मौजा ही मौजा'चे शूटिंग पूर्ण केलंय. आता तिनं एक पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 4:09 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री राशी खन्नानं अनीस बज्मी दिग्दर्शित 'मौज ही मौज' या चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण केले आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमार आणि विद्या बालन मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. शनिवारी राशीनं तिच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून 'मौज ही मौज'च्या सेटवरील काही मजेशीर पडद्यामागचे क्षण शेअर केले आहेत. या दृश्यांमध्ये ती तिचे सहकलाकार अक्षय कुमार, विद्या बालन आणि संपूर्ण टीमबरोबर मस्ती करताना दिसत आहे. आपल्या पोस्टमध्ये तिनं फोटो शेअर करत लिहिलं, 'प्रत्येक चित्रपटाची पडद्यावर एक कथा असते, पण कधीकधी खरी मजा तेव्हा येते जेव्हा कॅमेरे बंद असतात!'
अभिनेत्री राशी खन्नानं 'मौज ही मौज'चे शूटिंग केले पूर्ण : यानंतर आपल्या पोस्टमध्ये अभिनेत्रीनं लिहिलं, 'मौज ही मौज'चे शूटिंग म्हणजे कामापेक्षा सुट्टीसारखेच होते. सततचे हास्य, ल्युडोचे खेळ, डम्ब शराड्स, कॅरमच्या मॅचेस आणि त्या दरम्यानचा सर्व धम्माल गोंधळ—एकही क्षण कंटाळवाणा नव्हता. आणि अर्थातच, प्रत्येक आठवण ही अतिशय 'सभ्य' किंवा 'गंभीर' असेलच असे नाही!' राशीनं अक्षय कुमार, विद्या बालन आणि दिग्दर्शक अनीस बज्मी यांचे आभार मानले, ज्यांनी हा प्रवास अत्यंत आनंददायी बनवला.
'मौज ही मौज'बद्दल : तिनं पोस्टच्या शेवटी म्हटलं, 'चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण झाले असले, तरी मला खात्री आहे की, या सेटवरील किस्से आपल्याला दीर्घकाळ हसवतील! दरम्यान तिनं शेअर केलेली पोस्ट आता तिच्या चाहत्यांना देखील पसंत येत आहे. अनेकजण हा चित्रपट पाहण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दिसत आहेत. दरम्यान राशी ही सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे. ती अनेकदा स्वत:बद्दल अपडेट आपल्या चाहत्यांना देत असते. तसेच राशीच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती ''मौज ही मौज' व्यतिरिक्त, आगामी प्रोजेक्ट्समध्ये सुपरस्टार रजनीकांत यांच्यासोबतचा 'धर्माण' या चित्रपटही दिसणार आहे. तसेच, ती लोकप्रिय क्राईम ड्रामा 'फर्जी'च्या दुसऱ्या सीझनमध्ये 'मेघा'च्या भूमिकेत पुन्हा एकदा झळकणार आहे. राज आणि डीकेच्या या शोमध्ये शाहिद कपूर आणि विजय सेतुपती अनुक्रमे 'सनी' आणि 'मायकेल'च्या भूमिकेत पुन्हा एकदा पडद्यावर परतणार आहेत.