आर. माधवन 'धुरंधर 2' पाहण्यासाठी गेला चित्रपटगृहात, अभिनेत्याचा व्हिडिओ व्हायरल

'धुरंधर 2' चित्रपट पाहण्यासाठी आर. माधवन हा चित्रपटगृहामध्ये गेल्याचं आता समोर आलंय. त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

आर. माधवन आणि 'धुरंधर 2'
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 3, 2026 at 4:24 PM IST

हैदराबाद : 'धुरंधर 2' हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या हिट चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे. या चित्रपटानं प्रेक्षकांच्या मनात मोठी जागा निर्माण केली आहे. हा चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची खूप गर्दी होताना चित्रपटगृहांमध्ये दिसत आहे. अनेक सेलिब्रिटींनी चित्रपटाची कहाणी, आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनाचे खूप कौतुक केले आहेत. याशिवाय या चित्रपटामधील स्टार्सच्या अभिनयाची प्रशंसा हिंदी चित्रपटसृष्टील स्टार्सनं केली आहे. या चित्रपटाच्या स्टार कास्टमध्ये रणवीर सिंग, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन आणि राकेश बेदी यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड कमाई केली आहे. दरम्यान चित्रपटामधील आर. माधवन, हा गुपचूप चित्रपटगृहात चित्रपट पाहण्यासाठी गेल्याची बातमी समोर आली आहे.

माधवननं 'धुरंधर 2' चित्रपट पाहिला : आर. माधवन चित्रपट पाहत असल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, हा व्हिडिओ एका युजरनं आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केला आहे. या क्लिपमध्ये, माधवन चित्रपट पाहाताना दिसत आहे. याशिवाय तो प्रेक्षकांना चित्रपट कसा वाटतोय, हेही शांतपणे पाहत आहे. माधवनचा व्हिडिओ यूजरनं शेअर करत लिहिलं, 'आयएसआय काहीही योजना आखो, त्यांना फक्त कळू द्या की अजय सन्याल नेहमीच पाहत असतो! एकत्र वेळ घालवताना खूप मजा आली.' आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर 2: द रिव्हेंज'मध्ये रणवीर सिंगनं हमजा अली माझारीची भूमिका केली आहे. या चित्रपटातील त्याचा अभिनय हा अनेकांना आवडला आहे.

'धुरंधर 2' चित्रपटाची आतापर्यंतची कमाई : सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार, 'धुरंधर 2' चित्रपटानं प्रदर्शनाच्या 15व्या दिवशी 17.80 कोटींची कमाई केली आहे. चित्रपटानं पहिल्या आठवड्यात 674.17 कोटींचा व्यवसाय केला. दुसऱ्या आठवड्यात चित्रपटाच्या कमाईत किंचित घट झाली. 'धुरंधर: द रिव्हेंज'नं आतापर्यंत जगभरात 1,492 कोटी आणि भारतात 937 कोटींची कमाई केली आहे. आता हा चित्रपट येणाऱ्या दिवसांमध्ये आणखी जास्त कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे.

