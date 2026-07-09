कंगना रणौतच्या 'क्वीन २' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला तूर्तास रोखण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार; फँटम फिल्म्सला दिलासा नाही
कंगना रणौतच्या 'क्वीन २' चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्यासाठी फँटम फिल्म्सनं दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं जिओस्टारची बाजू ऐकल्याशिवाय तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
Published : July 9, 2026 at 8:31 PM IST
मुंबई : कंगना रणौतची मुख्य भूमिका असलेला आगामी सिनेमा 'क्वीन 2'चं प्रदर्शन रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या फँटम फिल्म्सना तातडीचा दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयानं नकार दिलाय. याप्रकरणी प्रतिवादी असलेल्या जिओस्टारची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणतेही निर्देश देता येणार नाही, असं गुरूवारी (दि.9) उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
तातडीची सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार : काही दिवसांपूर्वीच कंगनानं 'क्वीन 2' चं शूट पूर्ण केल्याचं सोशल मीडियावर जाहीर केलं होतं. त्यामुळं या सिनेमाचं प्रदर्शन रोखण्यासाठी फँटमच्यावतीनं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची विनंती करत ही याचिका न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठासमोर सादर करण्यात आली. ज्यात कंगनाच्या या पोस्टचा दाखला देत त्यांनी न्यायालयाकडं तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती केली. मात्र, यावर आक्षेप घेत जिओस्टारच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं की हा सिनेमा या वर्षाच्या अखेरीस प्रदर्शित होणाराय. तसंच कंगना रणौतनं केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टचा या याचिकेत समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यावर उच्च न्यायालयानं यावर तातडीच्या सुनावणीची गरज नसल्याचं स्पष्ट करत सुनावणी 4 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली. तसंच याचिकाकर्ते फँटम स्टुडिओजला याचिकेत सुधारणा करण्याचीही परवानगी देण्यात आलीय. साल 2014 मधील सुपरहिट सिनेमा क्वीनचे निर्माते 'फँटम स्टुडिओज्'नं क्वीन 2 चे निर्माते 'जिओस्टार इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड'ला याप्रकरणी उच्च न्यायालयात खेचलंय.
काय आहे प्रकरण? : सिनेमाचा दुसरा भाग बनवताना आपल्याला विश्वासात न घेताच तो तयार करण्यात आल्याचा दावा फँटमनं आपल्या याचिकेतून केलाय. त्यामुळं या सिनेमाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती मागत 250 कोटींच्या नुकसानभरपाईची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आलीय. फँटमच्या दाव्यानुसार साल 2014 मध्ये जेव्हा क्वीनची निर्मिती करण्यात आली होती. तेव्हाच त्यांच्यात आणि जिओस्टारमध्ये करार झाला होता की, भविष्यात या सिनेमाचा सिक्वेल किंवा प्रिक्वेल बनवायचा झाल्यास तो या दोन्ही कंपन्या 50 टक्के भागीदारीत मिळून बनवतील. त्यानुसार या सिनेमाकरता फँटमनं कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. मात्र, जिओस्टारनं कंगनासोबत एकट्यानंच या सिनेमाच्या दुसऱ्या भागाचं चित्रिकरण पूर्ण करत करारनामा मोडल्याचा आरोप केलाय. या सिनेमाची कुणकुण लागताच मे 2025 पासून आम्ही सतत जिओस्टार यांच्याशी याबाबत वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद आलेला नाही. त्यामुळं आता आपल्याला नुकसानभरपाई मिळायलाच हवी अशी त्यांची याचिकेतील प्रमुख मागणी आहे.
जिओस्टारनं फेटाळले सारे आरोप : जिओस्टारनं हे सारे आरोप फेटाळून लावत 'क्वीन 2' हा पहिल्या सिनेमाचा दुसरा भाग नसून तो एक स्वतंत्र सिनेमा आहे. त्याचं कथानक हे पूर्णपणे नवं असून त्याचा पहिल्या भागाशी काहीही संबंध नाही. 'क्वीन' हा शब्द इंग्रजी भाषेचा अविभाज्य भाग असून त्यावर कुणाचाही कॉपीराईट नाही. त्यामुळं स्वामित्व कायद्यानुसार त्यावर कुणीही आपला दावा करू शकत नाही.
'क्वीन' विषयी थोडसं : क्विन 2014 मध्ये प्रदर्शित झालेला एक सुपरहिट चित्रपट आहे. चित्रपटाची मुख्य कथा राणी (कंगना रणौत) नावाच्या एका दिल्लीतील सर्वसामान्य मुलीच्या जीवनावर आधारित आहे. तिचा होणारा नवरा तिच्या साधेपणाला कंटाळून ऐनवेळी लग्नाला नकार देतो. यानंतर, राणी एकटीच त्यांनी ठरवलेल्या हनिमूनवर फिरण्यासाठी पॅरिस आणि ॲमस्टरडॅमला निघून जाते. तिथे ती नवीन मित्रांना भेटते, नवीन जगाचे अनुभव घेते. तिचा हा प्रवास तिच्यात एक वेगळाच आत्मविश्वास भरतो. ज्यामुळं ती एक स्वावलंबी मुलगी बनून भारतात परतते. त्यानंतर पश्चाताप झालेला तिचा होणारा नवरा तिच्या आयुष्यात परतू पाहतो. मात्र, कंगना त्याला नकार देऊन पुढचं आयुष्य जगण्यास सज्ज होतेय. अन्विता दत्त यांनी लिहिलेल्या या कथेवर विकास बहल यांच्या कमालीच्या दिग्दर्शनावर क्वीन हा सिनेमा उभा राहिला होता. या सिनेमासह कंगनालाही तिच्या जबरदस्त अभिनयासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता.
हेही वाचा :