काझी तौकीरनं 'फेम गुरुकुल'मधील विजयाची 21 वर्षे केली साजरी, सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल
काझी तौकीरनं 'फेम गुरुकुल'मधील विजयाची 21 वर्षे पूर्ण केली आहे. आता सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 10:47 AM IST
हैदराबाद : गायक काझी तौकीरनं 'फेम गुरुकुल' या रिॲलिटी शोमधील आपल्या विजयाची 21 वर्षे साजरी केली आहेत. दरम्यान अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर करत, त्याच्या प्रवासाबद्दल सांगण्यात आलं. 2005मध्ये विजयी झालेला काझीला आता रॉकस्टार म्हणून ओळखल्या जाते. शोमुळं तो घराघरांत पोहोचला आणि त्याला चाहत्यांचा मोठा वर्ग मिळाला. या पोस्टमध्ये लिहिल गेलं आहे, "21 वर्षांपूर्वी त्यानं मतांचा विक्रम मोडला होता. आज तो इंटरनेटवर धुमाकूळ घालत आहे! 2005मध्ये मतांच्या शर्यतीत अव्वल राहण्यापासून ते 2026मध्ये इंटरनेटवर 'काझीफाय' करण्यापर्यंत ,आमच्या रॉकस्टारनं पुन्हा एकदा कमाल केली आहे! 'ते व्यक्तिमत्त्व, ती नृत्याची शैली, आणि तो परफॉर्मन्स!' पोस्टमध्ये पुढं म्हटलं आहे, '21 वर्षांनंतरही, या रॉकस्टारची जादू अजूनही अजोड आहे!'
‘फेम गुरुकुल’ शोचा विजयी ठरला : दरम्यान काझी 2005मध्ये ‘फेम गुरुकुल’मुळं प्रसिद्धीझोतात आला होता. त्यानं रूपरेखा बॅनर्जीबरोबर ही स्पर्धा जिंकली. तो भारतीय रिॲलिटी टेलिव्हिजनवरील एक अविस्मरणीय चेहरा बनला. ‘फेम गुरुकुल’मधील विजयानंतर, काझीनं सह-विजेती रूपरेखा बॅनर्जीसोबत आपला संगीतमय प्रवास सुरू ठेवला. या जोडीनं ‘ये पल’ नावाचा अल्बम प्रदर्शित केला, ज्यामध्ये ‘ये पल’, ‘करू क्या’, ‘हिरो’, ‘मेरी मेहबूबा’ आणि ‘केहकशां’ यांसारख्या गाण्यांचा समावेश होता.
काझी तौकीरनं अभिनय क्षेत्रातही केलं काम : काझीनं अभिनयाच्या क्षेत्रातही नशीब आजमावले आणि 2015मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘फँटम’ या चित्रपटातील ‘अफगान जलेबी’ गाण्याच्या म्युझिक व्हिडिओमध्ये तो दिसला. या चित्रपटात सैफ अली खान आणि कतरिना कैफ मुख्य भूमिकेत होते, तर मूळ गाणे असरारनं गायलं होतं. जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगरचा रहिवासी असलेला काझी, हिंदीसोबतच काश्मिरी आणि उर्दू भाषेतही संगीत निर्मिती आणि सादरीकरण करत आला आहे. सध्या हा गायक आणि अभिनेता 'बिग बॉस' सीझन 20 या रिॲलिटी शोमध्ये आहे. या शोमुळं तो पुन्हा एकदा प्रसिद्धीझोतात आला आहे. या शोद्वारे आणखी त्याचा चाहतावर्ग वाढला आहे.