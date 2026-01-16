ETV Bharat / entertainment

टोकियोमध्ये अल्लू अर्जुन जपानी भाषा बोलल्यानंतर चाहते झाले प्रभावित, 'पुष्पा 2' होईल रिलीज...

अल्लू अर्जुन आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपटाच्या प्रीमियरमध्ये अभिनेत्यानं जपानी भाषा बोलून चाहत्यांना प्रभावित केलं आहे.

Pushpa 2
'पुष्पा 2' (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 16, 2026 at 12:02 PM IST

2 Min Read
मुंबई - साऊथ स्टार अल्लू अर्जुन पुन्हा एकदा त्याच्या 'पुष्पा 2'मुळं चर्चेत आहे. या चित्रपटानं भारतासह जगभरात प्रचंड कमाई केली होती. आता पुन्हा एकदा हा चित्रपट जपानीज भाषेत जपानमध्ये रिलीज करण्यात येत आहे. आता या देशामध्ये 'पुष्पा 2: द रुल' या चित्रपटाचा खूप क्रेझ असल्याचा दिसत आहे. या चित्रपटाला पाहण्यासाठी जपानमधील अनेक लोक जाईल ही अपेक्षा केली जात आहे. अल्लू अर्जुननं 'पुष्पा' फ्रँचायझीमध्ये पुष्पा राजची भूमिका साकारून जागतिक प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. प्रेक्षकांना त्याची शैली आणि स्क्रीन उपस्थिती खूप धमाकेदार वाटत आहे. हा चित्रपट 16 जानेवारी 2026 रोजी 'पुष्पा कुनलिन' या शीर्षकाखाली प्रदर्शित होणार आहे. नुकताच अल्लू अर्जुन हा टोकियोमध्ये गेला आहे. तो सध्या आपल्या चित्रपटाचं जपानमध्ये खूप प्रमोशन करत आहे.

'पुष्पा 2' चित्रपट होईल जपानमध्ये रिलीज : आयकॉन स्टार अल्लू अर्जुनची क्रेझ जगभरात आहे. निर्मात्यांनी आता सोशल मीडियावर टोकियो प्रीमियरचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये, अल्लू अर्जुन जपानी भाषेत 'पुष्पा'मधील त्याचा आयकॉनिक संवाद बोलताना दिसतो. तो संवाद सादर करत असताना, प्रेक्षक प्रचंड टाळ्या वाजवतात. व्हिडिओ शेअर करताना निर्मात्यांनी लिहिलं की, "कोनिचिवा, जपान आयकॉन स्टार अल्लू अर्जुन टोकियो प्रीमियरमध्ये त्याच्या 'पुष्पा 2' चित्रपटातील संवाद जपानी भाषेत बोलून प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित करतो. 16 जानेवारी रोजी जपानमध्ये भव्य प्रदर्शनासाठी प्रेक्षकांकडून टाळ्यांचा कडकडाट आणि उत्साह.' वितरक गीक पिक्चर्स आणि शोचिकू यांनी मैत्री मूव्ही मेकर्स आणि सुकुमार रायटिंग्जसह जपानी चित्रपटगृहांमध्ये 'पुष्पा'ची क्रेझ वाढवली आहे. हा चित्रपट जपानमधील अंदाजे 250 स्क्रीनवर प्रदर्शित होणार आहे.

'पुष्पा 2: द रूल'ची कमाई : जपानी प्रेक्षकांनी यापूर्वी प्रमुख भारतीय ब्लॉकबस्टर चित्रपटांना प्रचंड प्रेम दिले आहे आणि निर्मात्यांना विश्वास आहे की, 'पुष्पा 2: द रूल' जपानी प्रेक्षकांना आवडेल आणि तिथे त्याचे नाट्यप्रयोग यशस्वी होतील. अल्लू अर्जुननं 'पुष्पा 2: द रूल'द्वारे इतिहास रचला, ज्यानं फक्त देशभरातील मने जिंकली नाहीत तर हिंदी आवृत्तीनं 800 कोटी आणि जगभरात अंदाजे 1,871 कोटी कमाई करून बॉक्स ऑफिसवर नवे विक्रमही प्रस्थापित केले. याव्यतिरिक्त, अल्लू अर्जुनकडे अनेक मोठे प्रोजेक्ट आहेत. त्याचा पुढील मोठा प्रोजेक्ट प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते अ‍ॅटलीबरोबरचा AA22xA6 हा आहे. हा हाय-ऑक्टेन अ‍ॅक्शन थ्रिलर असून, त्यात दीपिका पदुकोण देखील मुख्य भूमिकेत असणार आहे. याशिवाय, अल्लू अर्जुन नुकत्याच जाहीर झालेल्या प्रोजेक्ट लोकेश कनगराजसोबत काम करत आहे.

संपादकांची शिफारस

