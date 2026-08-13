मराठी कलाकाराची पावसाळी सहल, ‘झिम्माड’, ज्येष्ठांपासून नवोदितांपर्यंत अनेक कलाकार एका छताखाली एकत्र!
अभिनेता-दिग्दर्शक पुष्कर श्रोत्री यांनी ‘झिम्माड’ या विशेष मेळाव्याचं आयोजन केलं. या कार्यक्रमात अनेक स्टार्सनं हजेरी लावली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 4:00 PM IST
हैदराबाद : पावसाळा म्हटलं की निसर्गाच्या हिरवाईसोबतच आठवणी, गप्पा आणि जुन्या मैत्रीला उजाळा देणारा काळ. याच पावसाळी वातावरणाचा आनंद घेत मराठी मनोरंजनसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी नुकताच एक अविस्मरणीय दिवस अनुभवला. अभिनेता-दिग्दर्शक पुष्कर श्रोत्री यांच्या पुढाकारानं आयोजित करण्यात आलेल्या ‘झिम्माड’ या विशेष मेळाव्यात अभिनय, संगीत आणि साहित्य क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला.
पुण्याजवळील मॅरीगोल्ड बॅन्क्वेट्सच्या ‘डी लश’ येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला सुबोध भावे, स्वाती चिटणीस, मंदार चोळकर, शशांक केतकर, जयवंत वाडकर, विजय पाटकर, सुशांत शेलार, शंतनू मोघे, प्रिया बेर्डे, तुषार दळवी, रेशम टिपणीस, भरत दाभोळकर, मकरंद अनासपुरे, विशाखा सुभेदार, पंढरीनाथ कांबळे, सागर कारंडे, पुष्कर जोग, अवधूत गुप्ते, स्वप्निल बांदोडकर, अभिजीत पानसे, सचित पाटील यांच्यासह अनेक कलाकारांची उपस्थिती होती. नेहमी चित्रीकरण, प्रयोग आणि विविध कार्यक्रमांच्या निमित्तानं भेटणाऱ्या या कलाकारांना यावेळी मात्र व्यावसायिक चौकटीबाहेर एकत्र येण्याची संधी मिळाली. त्यामुळं सकाळपासूनच परिसरात हास्याचे फवारे, जुन्या आठवणी, गप्पा, खेळ आणि धमाल सुरू होती. पावसाळी वातावरणाला साजेशा खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेत कलाकारांनी या निवांत दिवसाचा मनमुराद आनंद लुटला.
संगीत आणि कवितेने ‘झिम्माड’ला दिली सुरेल रंगत : कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती गायिका सावनी रवींद्र यांच्या गणेशस्तवनानं झाली. त्यानंतर गायक-संगीतकार मिलिंद इंगळे यांनी ‘गारवा’मधील कविता आणि गाणी सादर करत वातावरणात पावसाळी आठवणींचा गंध पसरवला. ‘गारवा’च्या परिचित शब्द-सुरांनी उपस्थितांना भावूक करत जुन्या आठवणींमध्ये रमवलं. यानंतर आर्या आंबेकर, विश्वजीत जोशी, सावनी रवींद्र आणि अजित परब यांच्या सादरीकरणाने संगीताची मैफल अधिकच रंगली. त्यांच्या गाण्यांना उपस्थित कलाकारांनी मनापासून दाद दिली. विशेष आग्रहानंतर पंढरीनाथ कांबळी आणि आस्ताद काळे यांनीही गाणी सादर केली. इतकंच नव्हे, तर उपस्थितांच्या आग्रहाखातर स्वतः पुष्कर श्रोत्रींनाही गाणं सादर करावं लागलं. कवितेलाही या सोहळ्यात तितकंच महत्त्व मिळालं. समीर सामंत आणि मंदार चोळकर यांनी कविता सादर करत कार्यक्रमाला साहित्यिक रंग दिला. त्यामुळं पाऊस, संगीत, कविता आणि मैत्री यांचा सुंदर संगम ‘झिम्माड’मध्ये अनुभवायला मिळाला.
ज्येष्ठ कलाकारांच्या योगदानाला मानाचा मुजरा : मनोरंजनाच्या या सोहळ्यात कृतज्ञतेचा सूरही तितकाच महत्त्वाचा ठरला. मराठी रंगभूमी, चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्रासाठी मोलाचं योगदान देणाऱ्या ज्येष्ठ कलाकारांचा आणि पत्रकारांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. ज्येष्ठ अभिनेत्री आशा काळे, लीला गांधी आणि फैय्याज, ज्येष्ठ अभिनेते मोहन आगाशे आणि मोहन जोशी, तसेच ज्येष्ठ पत्रकार अशोक राणे यांना कलाकारांच्या वतीनं कृतज्ञता सन्मान देण्यात आला. आपल्या आधीच्या पिढीनं मराठी मनोरंजनविश्वासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल आदर व्यक्त करणारा हा क्षण विशेष भावूक ठरला. तसेच दिग्दर्शक प्रविण तरडे यांना ‘देऊळबंद-2’साठी ‘झिम्माड धुंव्वाधार सन्मान’ प्रदान करण्यात आला.
कलाकार नव्हे, तर मित्र म्हणून एकत्र येण्याची संकल्पना : ‘झिम्माड’चा मुख्य हेतू केवळ कलाकारांचा मेळावा आयोजित करणे नसून, वर्षभराच्या व्यस्त वेळापत्रकातून थोडा वेळ काढून एकमेकांसोबत मनमोकळेपणानं वेळ घालवणे हा आहे. ज्येष्ठांपासून नव्या पिढीतील कलाकारांपर्यंत सर्वांनी या संकल्पनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. व्यावसायिक चर्चांऐवजी मैत्रीच्या गप्पा, जुन्या आठवणी आणि संगीत-कवितेच्या मैफलींनी दिवस अधिक खास केला. या उपक्रमाविषयी पुष्कर श्रोत्री म्हणाले, “वर्षभर प्रत्येकजण आपल्या कामात व्यस्त असतो. कलाकार म्हणून एकमेकांना भेटणं होतं, पण मित्र म्हणून निवांत भेटण्याची संधी फार कमी मिळते. म्हणूनच ‘झिम्माड’ची संकल्पना सुचली. यावेळीही सगळ्यांनी आपापलं काम आणि शूटिंग बाजूला ठेवून मनापासून वेळ घालवला. विशेषतः ज्येष्ठ कलाकारांसोबत संवाद साधता आला आणि त्यांचा सन्मान करता आला, याचा मला विशेष आनंद आहे.” पावसाळ्याच्या निमित्तानं सुरू झालेला ‘झिम्माड’ आता केवळ एक कार्यक्रम न राहता मराठी कलाकारांच्या मैत्रीचा, संवादाचा आणि एकत्र येण्याचा सुंदर मंच बनेल असे आयोजकांचं मत आहे.