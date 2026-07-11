पुष्कर जोगनं यूकेमध्ये त्याच्या नवीन हिंदी चित्रपट 'अंतराल'चं शूटिंग केलं सुरू
मराठी अभिनेता पुष्कर जोगचा एक नवीन हिंदी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाचं नाव 'अंतराल' असून याची शूटिंग इंग्लडमध्ये सुरू झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 1:30 PM IST
हैदराबाद : मराठी अभिनेता पुष्कर जोगनं आपल्या भूमिकांच्या निवडीबद्दल मनमोकळेपणानं आता भाष्य केलंय. त्याचबरोबर युनायटेड किंगडममध्ये सुरू असलेल्या त्याच्या आगामी 'अंतराल' या चित्रपटाच्या शूटिंगबद्दल देखील त्यानं माहिती दिली आहे. पुष्कर जोगनं सांगितलं की, "एक अभिनेता म्हणून, मी नेहमीच अशा भूमिकांच्या शोधात असतो, ज्या मला आव्हान देतील आणि मला माझ्या 'कम्फर्ट झोन'च्या बाहेर पडण्यास प्रवृत्त करतील आणि 'अंतराल'मध्ये नेमके तेच घडते. हा एक 'ब्रिटिश-इंडियन क्रॉसओव्हर' (भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील सहयोगातून बनलेला) चित्रपट आहे, ज्यामुळं तो अधिकच रोमांचक ठरतो, कारण यात विविध दृष्टिकोन आणि कथाकथनाच्या शैलींचा संगम पाहायला मिळतो. प्रेक्षक आमच्याबरोबर हा प्रवास अनुभवतील याची मी आतुरतेनं वाट पाहत आहे आणि मला आशा आहे की, हा चित्रपट बनवताना आम्ही ज्या भावना अनुभवल्या, त्याच भावनांशी प्रेक्षकही तितक्याच खोलवर जोडले जातील."
पुष्कर जोगचा नवीन चित्रपट : चित्रपटाबद्दल बोलताना त्यानं पुढं म्हटलं की, "अंतराल' हा माझ्यासाठी अनेक अर्थांनी एक अत्यंत खास प्रोजेक्ट आहे. हा केवळ आणखी एक चित्रपट नाही, तर भावना, भीती आणि प्रेम यांचा अतिशय अनोख्या आणि बहुआयामी पद्धतीनं वेध घेणारी एक कहाणी आहे. 'हॉरर-रोमँटिक ड्रामा' हा प्रकार मला नेहमीच आकर्षक वाटला आहे. या चित्रपटाची पटकथा मला लगेचच भावली, कारण त्यातील खोली कायम राखून दोन्ही शैलींचा अतिशय संवेदनशीलतेनं समतोल साधला गेला आहे." युनायटेड किंगडममधील शूटिंगबद्दल बोलताना पुष्कर म्हणाला, "युनायटेड किंगडममधील शूटिंगमुळं चित्रपटाला एक वेगळाच दृश्य आणि वातावरणीय बाज प्राप्त होतो, जो कथेला अतिशय सुंदररीत्या पूरक ठरतो. तेज सालादी यांच्यासोबत काम करणे, हा एक समृद्ध करणारा अनुभव ठरला आहे, कारण ते कथाकथनामध्ये एक वेगळी दृष्टी आणि स्पष्टता आणतात. अनिसा बट हिच्यासोबत काम करणेही खूप छान होते आणि मला विश्वास आहे की, आमची पडद्यावरील केमिस्ट्री चित्रपटाला एक नवीन ताजेपणा देईल."
'अंतराल' चित्रपटाबद्दल : या अभिनेत्यानं यापूर्वीच आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर चित्रपटाच्या सेटवरील 'क्लॅपबोर्ड'चा फोटो शेअर केला होता. त्यासोबतच्या कॅप्शनमध्ये त्यानं लिहिलं होतं, 'युनायटेड किंगडममध्ये घडणाऱ्या माझ्या आगामी हिंदी हॉरर-रोमँटिक ड्रामा चित्रपटाची घोषणा करताना मला खूप आनंद होत आहे. हा 'ब्रिटिश-इंडियन क्रॉसओव्हर' चित्रपट 'अंतराल' असून यात मी आणि अनिसा बट मुख्य भूमिकेत आहोत.' या चित्रपटाची निर्मिती 'गूसबम्प्स एंटरटेनमेंट' करत आहे. या प्रोजक्टचं लेखन आणि दिग्दर्शन ब्रिटिश-भारतीय चित्रपट निर्माते तेज सालादी यांनी केलंय. याशिवाय निखिल रनाडे यांनी सिनेमॅटोग्राफर म्हणून चित्रपटासाठी काम केलं आहे.