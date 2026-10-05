'पहला प्यार दुसरी बार' चित्रपटातील 'पुराण दिन' गाणं प्रदर्शित, संगीतकार रोचक कोहली यांनी आयुष्मान खुरानाबरोबरच्या आठवणींना दिला उजाळा...
'पहला प्यार दुसरी बार' या चित्रपटातील 'पुराण दिन' हे गाणं प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. त्यामुळं आता संगीतकार रोचक कोहली यांनी एक पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 4:30 PM IST
हैदराबाद : नवीन चेहरे प्रकाशझोतात येत असल्यानं भारतीय चित्रपटसृष्टीत उत्साह आणि ताजेपणाची लाट आली आहे. याच क्षणाचा फायदा घेत, लव्ह फिल्म्स आपला युवा रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट 'पहला प्यार दुसरी बार' घेऊन येत आहे. अलीशा चोप्रा, स्पर्श वालिया, साक्षी वैद्य, कुणाल वैद्य, सरगुन कौर लुथरा आणि तुषार छिब्बर यांसारखे नवोदित कलाकार असलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन नवोदित दिग्दर्शक अनुज सैनी करत आहे. या चित्रपटाचे लव रंजन हे सह-निर्माते आहेत.
'पुराण दिन' गाणं प्रदर्शित : हा चित्रपट 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. आधुनिक प्रेम, मैत्री आणि नातेसंबंधांची ही झलक, थोड्याशा हलक्याफुलक्या विनोद चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये पाहायला मिळते. निर्मात्यांनी नुकताच प्रदर्शित केलेला ट्रेलरला सोशल मीडियावर चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. चित्रपटाबद्दल वाढत्या उत्साहाच्या पार्श्वभूमीवर, निर्मात्यांनी नुकतेच सोशल मीडियावर 'पुराण दिन' हे गाणं प्रदर्शित केलं आहे. आता गाण्याचं चांगलचं कौतुक होत आहे.'सोनू के टिटू की स्वीटी' चित्रपटातील 'तेरा यार हूँ मैं' या गाजलेल्या गाण्याच्या संगीत टीमनेच हे गाणे तयार केलंय.
संगीतकार रोचक कोहली यांनी शेअर केली पोस्ट : 'पुराण दिन' हे गाणे रोचक कोहली यांनी संगीतबद्ध केलं असून याला अरिजित सिंगनं गायलंय. गीतकार कुमार यांनी गीत लिहिले आहे. 'पुराण यादें' या गाण्याला एक पाऊल पुढे नेत, संगीतकार रोचक कोहली यांनी अलीकडेच सोशल मीडियावर आपल्या सुरुवातीच्या दिवसांच्या आठवणींना उजाळा देत चाहत्यांसोबत काही खास क्षण शेअर केले. रोचकनं एक खास थ्रोबॅक व्हिडिओ पोस्ट केला, ज्यामध्ये त्याचा जुना मित्र अभिनेता आयुष्मान खुराना आणि इतर बालपणीचे मित्र दिसत आहेत. अनेकांना हे माहीत नसेल की रोचक आणि आयुष्मान शाळेत एकत्र होते, ज्यामुळं त्यांचे नाते खूप विशेष आहे. गाण्यातील भावना अचूकपणे व्यक्त करत, रोचकनं 'पुराण यादें' या आपल्याशी जुळणाऱ्या कॅप्शनसह ही पोस्ट शेअर केली. रोचक कोहलीची सुंदर चाल आणि अरिजित सिंगचा भावपूर्ण एकल आवाज यांच्या संगमामुळं हे गाणं झपाट्यानं या वर्षातील मैत्रीचे सर्वोत्कृष्ट गीत बनत आहे. लव रंजन आणि अंकुर गर्ग यांनी सह-निर्मित केलेले 'पहला प्यार दुसरी बार' हा चित्रपट तारुण्य, प्रेम आणि एकजुटीची एक ताजी आणि सहज जुळणारी कहाणी सांगण्याचे वचन देतो.