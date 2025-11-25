ETV Bharat / entertainment

'पुरण पोळी'मुळं झाला धर्मेंद्र यांना उशीर, वाचा सविस्तर...

धर्मेंद्र यांचे महाराष्ट्रीय पदार्थ खूप आवडीचे होते. मात्र त्यांना 'पुरण पोळी' इतकी आवडत होती की, यासाठी ते एका कार्यक्रमात उशीरा गेले.

Dharmendra death
धर्मेंद्र यांचं निधन (Dharmendra death (Etv bharat))
मुंबई - 'पुरण पोळी' ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. राज्यात कोणीही आलं तर अनेकदा हा पहिला प्रश्न असतो की, 'पुरण पोळी'चा आस्वाद घेतला का ? सोनेरी थर आणि परंपरेचा सुगंध असलेली ही पोळी बॉलिवूडचा प्रसिद्ध 'ही-मॅन' धर्मेंद्र यांना खूप पसंत होती. त्यांना गोड तूपानं भिजलेला पदार्थ हा खूप स्वादिष्ट वाटत असे. सोमवारी धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर, छत्रपती संभाजीनगरचे माजी आमदार श्रीकांत जोशी यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये एका दिवसाची आठवण केली. दरम्यान एकदा धर्मेंद्र यांना सुमारे २०० किमी अंतरावर असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथे प्रमुख पाहुणे म्हणून बक्षीस वितरण समारंभाला उपस्थित राहायचे होते. त्यांना कार्यक्रमस्थळी थेट तीन तास उशीरा न्यायचे होते, अशी एक योजना आखली गेली होती. आता यासाठी जोशी यांनी काय केलं याबद्दल त्यांनी सविस्तर आपल्या पोस्टमध्ये लिहिली आहे.

धर्मेंद्रला 'पुरण पोळी' होती आवडीची : त्यावेळी जोशी यांनी विमानतळावर धर्मेंद्र यांचं स्वागत केलं. ते धर्मेंद्र यांना त्याच्या घरी घेऊन गेले होते. त्यांची पत्नी किरण यांनी सुंदर जेवण बनवलं. यामध्ये साबुदाणा खिचडी, आलू पराठा, पोहे आणि ब्रेड ऑम्लेट असे काही पदार्थ होते. यानंतर धर्मेंद्र यांनी या पदार्थांचा आस्वाद घेतला. त्यांनी नेहमीप्रमाणे प्रत्येक पदार्थाचे कौतुक केलं. जोशी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'माझ्या कुटुंबाशी, माझी पत्नी आणि दोन मुलींशी गप्पा मारत असताना, धर्मेंद्रजी पदार्थ आणि त्यांच्या स्वयंपाकाचे कौतुक करताना थकले नाहीत. त्यांनी नाश्ता संपवला तोपर्यंत नऊ वाजले होते, अजून तीन तास बाकी होते. तेव्हा किरण यांनी पुरणपोळी वाढण्याचा सल्ला दिला. धर्मेंद्र यांचे डोळे चमकले. अभिनेत्यानं म्हटलं आहे की, "पुरणपोळी ही माझी कमजोरी आहे. मी ती नक्कीच खाईन." तिच्या बोलण्यानं घरात एकच खळबळ उडाली. गोड पदार्थाच्या प्लेट्स तयार झाल्या आणि धर्मेंद्र आनंदानं त्यांचा आस्वाद घेत होते. या पदार्थानं त्यांची भूकच भागवली नाही तर त्यांनी आपला मौल्यवान वेळही दिला. यानंतर पत्रकार फोटो काढण्यासाठी उत्सुक होते.

धर्मेंद्र यांना झाला होता उशीर : दरम्यान अभिनेत्यानं कोणताही संकोच न करता जोशीच्या कुटुंबाबरोबर आणि तिथे जमलेल्या इतरांसोबत फोटो काढले. त्यावेळी त्यांनी म्हटलं "का नाही? आपण नक्कीच सर्वांसोबत फोटो काढू," शेवटी, जोशी यांनी सांगितलं की, भव्य आदरातिथ्य हे उशीर करण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न होता. धर्मेंद्रचे हलकेसे स्मितहास्य करत त्यांनी म्हटलं होतं, "जेव्हा मी राजकारणात प्रवेश केला तेव्हा मला जाणवले की माझे जीवन आता माझे वैयक्तिक, जीवन राहिलेले नाही. ते सामान्य लोकांचे आहे, आणि तुम्हीही हे सर्व जनतेसाठी करत आहात, नाही का? तर, मी तुमच्यावर कसा रागावू शकतो?" जोशीसाठी, हा क्षण एक गेम-चेंजर होता." त्यानंतर त्यांना जाणवले की खरा नायक चित्रपटातील वैभवात नाही तर नम्रता, संयम आणि इतरांना महत्त्व देण्याच्या क्षमतेत असतो. त्यानंतर जोशी यांनी पुढं लिहिलं, 'चित्रपटांमधील नायकांबद्दलचा माझा दृष्टिकोन चुकीचा होता. मला जाणवलं की नायक देखील खूप मेहनती असतात आणि इतरांना महत्त्व देतात.' हा त्यांचा नम्रतापूर्ण हावभाव होता. दरम्यान सध्या धर्मेंद्र यांच्या जाण्यामुळं त्यांच्या चाहत्यांना खूप मोठा धक्का बसला आहे. अनेकजण या अभिनेत्याला सोशल मीडियाद्वारे श्रद्धांजली वाहत आहेत. आता धर्मेंद्र हे आपल्यात नाही, मात्र त्यांच्या आठवणी आपल्यामध्ये जिवंत राहतील.

