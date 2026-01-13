ETV Bharat / entertainment

तलविंदर सिंग सिद्धू कोण आहे ? मिस्ट्री मॅनबरोबर हात पकडून दिसली दिशा पटानी...

बॉलिवूड अभिनेत्री दिशा पटानीचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. यामध्ये ती एका मिस्ट्री मॅनबरोबर असल्याची दिसत आहे.

Disha patani
दिशा पटानी (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 13, 2026 at 4:25 PM IST

2 Min Read
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री दिशा पटानी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या फोटोंवरून 'बागी 2'मधील अभिनेत्रीचे नाव अनेकदा अलेक्झांडर अ‍ॅलेक्स इलिकशी जोडले गेले आहे. दोघांनी कधीही त्यांचे नाते सार्वजनिकपणे उघड केलेले नाही. आता, रिपोर्ट्सनुसार, दिशाच्या आयुष्यात एका नवीन पुरूषाचा प्रवेश झाला आहे. अलीकडेच, दिशा पटानी क्रिती सेनॉनची बहीण नुपूरच्या लग्नाला उपस्थित राहिली होती. तिच्याबरोबर तिची जवळची मैत्रीण, अभिनेत्री मौनी रॉय आणि तिचा नवरा सूरज नांबियार देखील होते. दरम्यान, विमानतळावर त्यांच्याबरोबर एक मास्क घातलेला पुरूष दिसला होता.

दिशा पटानी आणि तलविंदर सिंग सिद्धू यांच्यातील नात : नुपूर आणि स्टेबिन बेनच्या लग्नातील दिशा पटानीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे, ज्यामध्ये दिशा एका पुरूषाच्या हातात हात घालून असल्याची दिसत आहे. दोघेही हसत आणि बोलत आहेत. या व्हिडिओमध्ये, तो पुरूष दिशाचा हात धरून बसलेला आहे. चाहते तो पुरूष कोण आहे हे जाणून घेण्यास उत्सुक आहेत. हे दोघेही डेटिंग करत आहेत का? आता असा प्रश्न अनेकजण विचारत आहेत. व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिशा पटानीबरोबर दिसणारा पुरूष दुसरा तिसरा कोणी नसून तलविंदर सिंग सिद्धू आहे. तो अनेकदा फेस मास्कनं चेहरा लपवताना दिसतो. लग्नतील, विमानतळावरील दिशा आणि तलविंदरचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर, चाहते तलविंदर सिंग सिद्धूबद्दल अधिक जाणून घेण्यास उत्सुक आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया तलविंदर सिंग सिद्धूबद्दल...

दिशा पटानीचा कथित बॉयफ्रेंड कोण आहे? : व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिशा पटानीबरोबर दिसणारा माणूस तलविंदर सिंग सिद्धू हा 28 वर्षांचा आहे. त्याचा जन्म 23 नोव्हेंबर 1997 रोजी पंजाबमधील अमृतसरमधील तरनतारन येथे एका पंजाबी जाट शीख कुटुंबात झाला. त्यानं वयाच्या चौथ्या वर्षापासून गाणं गाण्यास सुरूवात केली. तो 14व्या वर्षी सॅन फ्रान्सिस्कोला गेला आणि त्यानं आपले शिक्षण सुरू ठेवले आणि संगीत शिकले. तो सुरिंदर कौर, नुसरत फतेह अली खान, गुरदास मान आणि अमरिंदर गिल यांना आपले प्रेरणास्थान मानतो. तलविंदर सिंग सिद्धू एक गायक-गीतकार आहे. तो तलविंदर या नावानं ओळखला जातो. हा गायक संगीतकार देखील आहे आणि त्याच्या पंजाबी संगीतासाठी ओळखला जातो. त्याच्या संगीतात इलेक्ट्रिक ध्वनी आणि हिप-हॉपचे मिश्रण आहे.

तलविंदर सिंग सिद्धूबद्दल : तलविंदरनं करण औजला, यो यो हनी सिंग आणि इतर अनेक गायकांसोबत सहकार्य केलंय. या गायकानं दुआ लिपा, अमेरिकन रॅपर जी-एझी, शॉन मेंडिस, ग्रीन डे आणि इतर कलाकारांबरोबर लाईव्ह परफॉर्मन्स देखील केले आहेत. तलविंदरनं 'तेरी बातें में ऐसा उल्झा जिया' (गल्लान) आणि 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' (तेनु झ्यादा मोहब्बत) सारख्या बॉलिवूड गाण्यांना आपला आवाज दिला आहे. तलविंदर त्याचे वैयक्तिक जीवन त्याच्या सार्वजनिक कारकिर्दीपासून वेगळे ठेवण्यास प्राधान्य देतो. तो सामान्य जीवन जगण्यावर आणि प्रसिद्धीपासून दूर राहण्यावर विश्वास ठेवतो. कदाचित म्हणूनच तो त्याच्या सादरीकरणादरम्यान फेस पेंट मास्क वापरतो.

