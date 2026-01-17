पंजाबी गायक बी प्राकला जीवे मारण्याची धमकी, 10 कोटींची केली मागणी...
पंजाबी आणि बॉलिवूड गायक बी प्राकला जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. गायला 10 कोटींची मागणी केली गेली आहे.
मुंबई - पंजाबी आणि बॉलिवूडमध्ये आपल्या गाण्यांनी एक वेगळी ओळख निर्माण करणारा गायक बी प्राक आता अडचणीत सापडला आहे. त्याला जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. त्याला 10 कोटीची मागणी केली असून त्यानं पैसे न दिल्यास, त्याला मारण्यात येईल असं म्हटलं आहे. ही धमकी लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या सदस्यानं दिल्याचं म्हटलं जात आहे. आता याप्रकरणी मोहाली पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. पंजाबी गायक दिलनूर यांना 5 जानेवारी रोजी कॉल आला होता. यानंतर 6 जानेवारी रोजी एका परदेशी नंबरवरून आला. कॉलला उत्तर दिल्यानंतर त्याला संभाषणात संशयास्पद वाटलं. यानंतर त्यानं कॉल डिस्कनेक्ट केला. यानंतर एक व्हाइस मॅसेज पाठविण्यात आला.
पंजाबी गायक बी. प्राकला धमकी : या मॅसेजमध्ये 10 कोटी रुपयांची खंडणी मागण्यात आली आणि जर त्यांनी ही गोष्ट पाळली नाही त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली गेली. आरजू बिश्नोई अशी ओळख देणाऱ्या फोन करणाऱ्यानं हा मॅसेज दिलनूरला बी. प्राकला देण्यासाठी सांगितला. एका आठवड्यात 10 कोटींची मागणी केली असं दिलनूरजवळ हा संदेश आल्यानं त्याला एक मोठा धक्का बसला. तसेच पैस नाही दिल्यास त्याला मारण्यात येईल असंही यामध्ये म्हटलं गेलं आहे. याशिवाय जर बी. प्राकाजवळ कोणी आढळले तर, त्यांना नुकसान पोहोचवले जाईल. हा खोटा कॉल नाही." असंही त्यांनी म्हटलं. यानंतर दिलनूर हा 6 जानेवारी रोजी मोहाली एसएसपाकडे लेखी तक्रार देण्यासाठी गेला. यानंतर याप्रकरणी तपास चालू केला गेला.
प्रथम कॉल, नंतर व्हॉइस मेसेज : असं सांगितलं जात आहे की, 6 जानेवारी रोजी दुपारी पंजाबी गायक दिलनूर यांना ऑडिओ रेकॉर्डिंग पाठवण्यात आली होती. याआधी 5 जानेवारी रोजी दिलनूर यांना दोनदा फोन करण्यात आला होता, मात्र त्यानं कॉलला उत्तर दिले नाही. 6 जानेवारी रोजी परदेशी नंबरवरूनही कॉल करण्यात आला होता. दिलनूरच्या तक्रारीनुसार,त्यानं कॉल उचलला, पण जेव्हा त्याला संभाषण विचित्र वाटले, तेव्हा तो खूप घाबरला आणि याला डिस्कनेक्ट केले. त्यानंतर दिलनूरला एक व्हॉइस मेसेज पाठवण्यात आला. यात धक्कादायक धमकी देण्यात आली. आता पंजाबी गायक बी. प्राकला ही धमकी आल्यानंतर पंजाबी इंडस्ट्रीमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
