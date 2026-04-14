पुलकित सम्राट थेट बॉक्सिंग रिंगमध्ये उतरून प्रोफेशनल बॉक्सरशी करणार स्पर्धा...

अभिनेता पुलकित सम्राट थेट बॉक्सिंग रिंगमध्ये प्रवेश करणारा पहिला भारतातील आणि जगातील तिसरा अभिनेता ठरणार आहे.

Published : April 14, 2026 at 7:38 PM IST

हैदराबाद : अभिनेता पुलकित सम्राट 17 एप्रिल रोजी मुंबईत प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयतविरुद्ध एका थेट प्रदर्शनीय सामन्यासाठी बॉक्सिंग रिंगमध्ये उतरणार आहे. या कामगिरीमुळं पुलकित असा पराक्रम करणारा भारतातील पहिला आणि जगातील तिसरा अभिनेता ठरेल. दरम्यान क्रीडा आणि मनोरंजन क्षेत्राचा यापूर्वी, आंतरराष्ट्रीय स्टार्स टॉम हार्डी आणि जेक गिलेनहाल यांनी प्रत्यक्ष लढाई आणि लढाऊ खेळांचे प्रशिक्षण घेऊन हा पराक्रम केला आहे. ही ऐतिहासिक लढाई पुलकितच्या आगामी नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट 'ग्लोरी'शी संबंधित आहे, ज्यामध्ये तो एका बॉक्सरची भूमिका साकारत आहे. विशेष म्हणजे, ही भूमिका साकारण्यासाठी पुलकितनं स्वतःला केवळ पडद्यावरील अभिनयापुरते मर्यादित ठेवले नाही, त्यानं खऱ्या आयुष्यातील लढाईची तयारी करून भारतीय चित्रपटसृष्टीत एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

'ग्लोरी'मध्ये पुलकित सम्राट दिसणार बॉक्सरच्या भूमिकेत : या पार्श्वभूमीवर, तो प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयतविरुद्ध रिंगमध्ये उतरून आपल्या पात्राला अधिक अस्सलपणा देईल. या तीन फेऱ्यांची प्रत्यक्ष लढाई भारतातील क्रीडा आणि मनोरंजन क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. भूमिकेच्या पारंपरिक तयारीच्या पलीकडे जाऊन 'ग्लोरी'साठी खऱ्या बॉक्सिंग रिंगमध्ये उतरण्याचा पुलकितचा निर्णय त्याची मेहनत, शिस्त आणि परिवर्तन दर्शवतो. तो हे देखील सिद्ध करतो की, तो केवळ पडद्यावर बॉक्सरची भूमिका साकारत नाही, तर खऱ्या अर्थानं ते जगत आहे. पुलकितच्या आगामी नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट 'ग्लोरी' हा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

पुलकित सम्राटनं बॉक्सिंगचं प्रशिक्षण घेतलं : दरम्यान पुलकितनं यापूर्वी प्रत्यक्ष लढाऊ खेळांचे (combat sports) प्रशिक्षण घेतले आहे. नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट 'ग्लोरी' प्रोजेक्टमध्ये तो एका बॉक्सरची भूमिका साकारत आहे. या भूमिकेसाठी पुलकितनं प्रत्यक्ष लढाईत उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या अभिनयात अधिक वास्तववादीता आणणं हा त्यामागचा उद्देश आहे. 'ग्लोरी' या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून, पुलकित हा एक अपारंपारिक मार्ग स्वीकारत असून तो पडद्यावरील कथाकथन आणि प्रत्यक्ष जगातील शारीरिक आव्हाने यांचा सुरेख संगम घडवून आणेल.

