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21 कलाकारांचा सहभाग आणि गद्य संवादांचा पूर्णपणे अभाव असलेली पुलंची ‘बटाट्याची चाळ’, पुन्हा रंगमंचावर!

पुलंची ‘बटाट्याची चाळ’ पुन्हा रंगमंचावर परत येत आहे. या नाटकाचा शुभारंभाचा प्रयोग 1 ऑगस्ट 2026 रोजी होणार आहे.

Batatyachi Chaal drama
‘बटाट्याची चाळ’ नाटक (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 11:43 AM IST

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हैदराबाद : मराठी रसिकांच्या मनात अढळ स्थान निर्माण करणाऱ्या पु. ल. देशपांडे यांच्या ‘बटाट्याची चाळ’ या अजरामर साहित्यकृतीचा सुवास पुन्हा एकदा रंगभूमीवर दरवळणार आहे. पुलंच्या लेखणीतून साकारलेली चाळ, तिथली माणसं, त्यांचे स्वभाव, गंमती-जमती आणि नात्यांमधील आपुलकी आता एका अनोख्या संगीतप्रयोगातून प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. ‘या इथे चाळ बटाट्याची’ या दोन अंकी, गद्य संवादविरहित भव्य मराठी संगीतिकेच्या माध्यमातून पुलंच्या ‘एक संगीतक’चा नव्या रंगभाषेत आविष्कार करण्यात आला आहे.

‘बटाट्याची चाळ’ नाटकाचे होईल प्रयोग : पु. ल. देशपांडे यांच्या साहित्यकृतींनी मराठी माणसाच्या जगण्यातील साधेपणा, विनोद आणि माणुसकीला नेहमीच हळुवारपणे स्पर्श केला. ‘बटाट्याची चाळ’मध्येही चाळीत एकत्र नांदणाऱ्या विविध स्वभावांच्या माणसांचे विश्व त्यांनी तितक्याच मिश्कील आणि भावस्पर्शी शैलीत उभे केले. काळ बदलला, चाळसंस्कृतीची जागा उंच इमारतींनी घेतली, मात्र पुलंच्या चाळीतील माणसं आणि त्यांचं भावविश्व आजही रसिकांच्या मनात जिवंत आहे. याच आठवणींना नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न ‘या इथे चाळ बटाट्याची’ या संगीतिकेतून करण्यात आला आहे. या आगळ्यावेगळ्या प्रयोगाचे वैशिष्ट्य म्हणजे 21 कलाकारांचा सहभाग आणि गद्य संवादांचा पूर्णपणे अभाव. गीत, संगीत, अभिनय, नृत्य आणि बहुपात्री रंगमंचीय सादरीकरणाच्या माध्यमातून चाळीतला रोजचा संसार, माणसांमधील जिव्हाळा, हास्य-विनोद आणि भावभावनांचा पट उलगडणार आहे. पारंपरिक मराठी संगीत रंगभूमीची समृद्ध परंपरा आणि आधुनिक रंगमंचीय सादरीकरण यांचा सुरेख मिलाफ या संगीतिकेत पाहायला मिळणार आहे.

‘बटाट्याची चाळ’मध्ये कुठले स्टार्स असेल : ‘या इथे चाळ बटाट्याची’चे मूळ लेखन आणि संगीत पु. ल. देशपांडे यांचे आहे. कपीश जोशी निर्मित या संगीतिकेचे दिग्दर्शन देवेंद्र भोमे आणि योगेश सप्रे यांनी केले आहे. देवेंद्र भोमे संगीत दिग्दर्शक असून, योगेश सप्रे यांनी नाट्यरूपांतर केले आहे. या संगीतिकेत पंढरीनाथ कांबळे, अजित परब, मिलिंद जोशी, आशुतोष मुंगळे, अंजली मराठे, शमिका भिडे, स्वरांगी मराठे, केतन पवार, वज्रांग आफळे, मधुरा आफळे, तन्वी परांजपे, इशिता सावळे आणि साक्षी देशपांडे हे कलाकार आपल्या अभिनयानं आणि सादरीकरणानं चाळीतील व्यक्तिरेखा जिवंत करणार आहेत. त्यांना मंदार बगाडे, ओमकार जोशी, सई जोशी, सिद्धी देशपांडे, तनिष्का जोशी, दीप वैद्य, स्वप्नील कुंभार आणि केदार जाधव यांच्या वाद्यवृंदाची सुरेल साथ लाभणार आहे. या प्रयोगासाठी संदेश बेंद्रे यांचे नेपथ्य, सुजय भडकमकर यांची प्रकाशयोजना, गायत्री चक्रदेव यांची वेशभूषा आणि मधुरा आफळे यांची नृत्यरचना आहे. नितीन नाईक निर्मिती सूत्रधार असून, पराग पब्लिसिटी प्रसिद्धीची जबाबदारी सांभाळणार आहे. मयूर वैद्य सूत्रधार म्हणून या प्रयोगाशी जोडले गेले आहेत.

पुलंच्या साहित्यावर प्रेम करणाऱ्या जुन्या पिढीसाठी ही संगीतिक जुन्या आठवणींना उजाळा देणारी ठरणार आहे, तर नव्या पिढीसाठी चाळसंस्कृती आणि पुलंच्या लेखनविश्वाची नव्याने ओळख करून देणारा हा अनुभव असेल. त्यामुळे ‘या इथे चाळ बटाट्याची’ या संगीतिकेतून पुलंच्या ‘बटाट्याच्या चाळी’ला नव्या स्वरूपात पुन्हा एकदा रंगमंचावर गाण्याची संधी मिळणार असून, रसिकांसाठी हा प्रयोग निश्चितच खास ठरणार आहे. ‘या इथे चाळ बटाट्याची’ या अनोख्या संगीतिकेतून रंगमंचावर चाळसंस्कृतीचा सुरेल आणि खुमासदार संसार अवतरणार असून या नाटकाचा शुभारंभाचा प्रयोग 1 ऑगस्ट 2026 रोजी रंगणार आहे.

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PU LA DESHPANDE
BATATYACHI CHAAL MARATHI DRAMA
BATATYACHI CHAAL RETURNS ON STAGE
बटाट्याची चाळ
BATATYACHI CHAAL

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