'आवारापन 2'च्या यशानंतर, चित्रपट निर्माते विशेष भट्ट यांनी 'जन्नत 3'ची केली घोषणा...
'आवारापन 2'च्या यशानंतर, चित्रपट निर्माते विशेष भट्ट यांनी 'जन्नत 3'ची घोषणा केली आहे. आता इमरान हाश्मीच्या चाहत्यांसाठी ही बातमी खूप आनंदाची आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 11:59 AM IST
हैदराबाद : इमरान हाश्मीच्या 'आवारापन 2' या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर खळबळ उडवून दिली आहे. या चित्रपटानं जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर तीन दिवसांत 100 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. या सगळ्यात, चित्रपटाचे निर्माते, विशेष भट्ट यांनी इमरान हाश्मीच्या चाहत्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे. त्यांनी 'जन्नत 2' रिलीजच्या 14 वर्षानंतर 'जन्नत 3'ची घोषणा केली आहे, ज्यामुळं इमरान हाश्मीचे चाहते उत्साहित झाले आहेत. एका मुलाखतीत, निर्माते विशेष भट्ट यांना 'जन्नत 3'बद्दल विचारण्यात आलं. त्यांनी सांगितलं की ते 'आवारापन 2'नंतर 'जन्नत 3'चा विचार करत आहेत. त्यांनी म्हटलं, "आवारापन 2'नंतर, मी 'जन्नत 3'चा नक्कीच विचार करत आहे." पटकथा अंतिम झाली आहे का, असं विचारल्यावर त्यांनी उत्तर दिलं, "त्यावर काम सुरू आहे."
या संभाषणादरम्यान, विशेष भट्ट यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की 'आवारपन 2' हा केवळ पैसे कमावण्यासाठी बनवलेला चित्रपट नव्हता. त्यांनी पुढं म्हटलं, "जर तसं असतं तर वितरकांनी चित्रपटात रस दाखवला असता आणि त्यांना आतापर्यंत नफाही झाला असता. चित्रपट विकत घ्यायला बाजारात कोणीही आलं नाही. आम्ही त्यात आमचे स्वतःचे पैसे गुंतवले. हो, जेव्हा चित्रपट तयार झाला, तेव्हा बाजारपेठ जागी झाली."
'जन्नत' फ्रँचायझीबद्दल : 2008मध्ये प्रदर्शित झालेला 'जन्नत' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर हिट ठरला. दुसरा चित्रपट 2012मध्ये प्रदर्शित झाला. सॅकनिल्कनुसार, या चित्रपटानं भारतीय बॉक्स ऑफिसवर 29.93 कोटी आणि जगभरात 40.39 कोटींची कमाई केली. दोन्ही चित्रपटांचे दिग्दर्शन कुणाल देशमुख यांनी केलंय. या चित्रपटानंतर इमराननं हिंदी चित्रपटसृष्टी आपली एक ओळख निर्माण केली होती, त्यांच्या 2000च्या दशकातील चित्रपट 'जन्नत'चे एक विशेष स्थान आहे. अर्जुन दीक्षितच्या उत्कट प्रेमकथेपासून ते चित्रपटाच्या संगीतापर्यंत, हा 2008चा हिट चित्रपटांपैकी एक बनला.
'आवारापन 2'ची कमाई : दरम्यान 'आवारापन 2'बद्दल सांगायचं झालं तर या चित्रपटानं पहिल्या दिवशी भारतीय बॉक्स ऑफिसवर 22 कोटी रुपयांची कमाई केली. यानंतर चित्रपटाने दुसऱ्या दिवशीही आपली दमदार कामगिरी कायम ठेवत देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर 33.75 कोटी रुपयांची निव्वळ कमाई केली. तिसऱ्या दिवशी, रविवारी, चित्रपटाने शनिवारपेक्षा कमी कमाई केली. इमरान हाश्मीच्या चित्रपटानं शनिवारी देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर 33.75 कोटी रुपये कमावले होते, तर रविवारी 26 कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. तीन दिवसांनंतर, ' 'आवारापन 2' 100 कोटी रुपयांच्या जवळ पोहोचला असून, त्याची एकूण कमाई 81.75 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. परदेशात दुसऱ्या दिवशी 3.5 कोटी रुपये कमावल्यानंतर, इमरानच्या चित्रपटाने 4 कोटी रुपये कमावले आहेत. अशा प्रकारे, 'आवारपन 2' नं परदेशी बाजारपेठेत 12 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. दुसरीकडे, 'आवारापन 2'नं जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर दोन दिवसांत 72.9 कोटी रुपये कमावून, आपल्या ओपनिंग वीकेंडमध्येच 100 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.
'आवारापन 2'बद्दल : नितीन कक्कर दिग्दर्शित 'आवारापन 2'मध्ये 'शिवम पंडितच्या भूमिकेत इमरान हाश्मी व्यतिरिक्त, नफिसाच्या भूमिकेत शबाना आझमी, झाराच्या भूमिकेत दिशा पटानी, झोरावरच्या भूमिकेत पुरण गब्बीसह विजयंत कोहली आणि इतर कलाकार आहेत.