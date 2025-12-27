ETV Bharat / entertainment

भारतानंतर 'लव्ह इन व्हिएतनाम' कोरियामध्ये गाजला, निर्मात्यानं व्यक्त केल्या भावना...

'लव्ह इन व्हिएतनाम' चित्रपट हा आता चर्चेत आला आहे. या चित्रपटाच्या यशानंतर निर्मात्यानं काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

Love in Vietnam film
'लव्ह इन व्हिएतनाम' चित्रपट (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 27, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read
मुंबई : 2025 हे वर्ष संपत असताना 'लव्ह इन व्हिएतनाम' चित्रपट संपूर्ण आशियामध्ये गाजला. हा चित्रपट 12 सप्टेंबर 2025मध्ये भारतात प्रदर्शित झाला होता. यानंतर 8 डिसेंबर रोजी कोरियामध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केली आहे. हा चित्रपट आता अनेकांना आवडला आहे. या चित्रपटाबद्दल निर्माते राहत शाह काझमी यांनी म्हटलं आहे की, "अशा वर्षासाठी कोणतीही गोष्ट तुम्हाला तयार करू शकत नाही." चित्रपट निर्माते यांनी पुढं म्हटलं "तुम्ही एखादा चित्रपट या आशेनं बनवता की, तो लोकांना आवडेल. पण जेव्हा दुसऱ्या देशातील अनोळखी लोक तुमच्याकडे येतात आणि म्हणतात की, तुमच्या कथेनं त्यांना भावूक केलं, त्यांना बदलले, त्यांच्या मनात ती घर करून राहिली, तेव्हा तो अनुभव तुम्हाला अशा प्रकारे नम्र बनवतो, जसे पुरस्कार कधीही करू शकत नाहीत. आपण अशा काळात जगत आहोत, जिथे प्रामाणिकपणाची जागा अनेकदा गदारोळ घेते."

राहत शाह काझमी चित्रपटाच्या यशानंतर व्यक्त केल्या भावना : 'लव्ह इन व्हिएतनाम' चित्रपटाला दक्षिण कोरियामध्ये मोठे पुरस्कार मिळाले, यामध्ये सर्वोत्कृष्ट आशियाई चित्रपट आणि काझमी यांच्यासाठी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार यांचा समावेश आहे. तर चीनी वितरकांनी तो मोठ्या प्रमाणावर प्रदर्शित करण्यासाठी स्वीकारला. व्हिएतनाममध्येही, या चित्रपटाचा दा नांग आशियाई चित्रपट महोत्सवात प्रीमियर केला गेला, तेथील प्रेक्षक त्यांच्या आंतर-सांस्कृतिक कहाणीकडे आकर्षित झाले.

भविष्यात असे चित्रपट बनवायचे आहेत : चित्रपट निर्मात्यांनी चित्रपटाबद्दल पुढं म्हटलं, "या वर्षानं मला आठवण करून दिली की प्रामाणिकपणाला अजूनही स्थान आहे, कदाचित आपल्याला वाटते त्यापेक्षाही जास्त. चित्रपटाला जगभर पोहोचण्यासाठी ओरडण्याची गरज नसते. त्याला फक्त खरा वाटण्याची गरज असते. 2025 या वर्षानं मला अधिक जागरूक केले आहे. या वर्षानं मला एक गोष्ट शिकवली ती म्हणजे, एक चित्रपट निर्माता म्हणून माझ्यावर असलेल्या जबाबदारीची मला अधिक जाणीव झाली आहे. जेव्हा कथा सीमा ओलांडतात, तेव्हा तुमच्या लक्षात येते की, त्या किती काळजीपूर्वक सांगितल्या पाहिजेत." भविष्याबद्दल सांगताना त्यांनी पुढं सांगितलं. "मला असे चित्रपट बनवायचे आहेत जे पहिल्या आठवड्यापलीकडेही टिकतील. अशा कथा ज्याकडे लोक अनेक वर्षांनंतर परत येतील, कारण त्या परिपूर्ण होत्या म्हणून नाही, तर त्या खऱ्या वाटल्या म्हणून. जर 2025 या वर्षानं मला काही शिकवले असेल, तर ते हेच, जेव्हा तुम्ही भव्यतेचा पाठलाग करणे थांबवता आणि सत्याचा पाठलाग सुरू करता, तेव्हा जग आपोआप तुमच्या चित्रपटापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग शोधते."

'लव्ह इन व्हिएतनाम' चित्रपटाबद्दल : शंतनू माहेश्वरी आणि अवनीत कौर अभिनीत 'लव्ह इन व्हिएतनाम' चित्रपट प्रेमकथेवर आधारित आहे, ज्याची निर्मिती कॅप्टन राहुल बाली, राहत शाह काझमी, ओमंग कुमार, तारिक खान, सर्वेश गोयल, साहिल शेख, झेबा साजिद, मोहम्मद अंतुले आणि पंकज सिंह चौहान यांनी केली आहे. याशिवाय सह-निर्माते, समरित शर्मा, हिलका शर्मा, के. देवांश भारद्वाज आणि गुयेन काओ तुंग आहेत.

