निर्माते नमित मल्होत्रानं 'रामायणा: पार्ट 1'बद्दल केला खुलासा, वाचा सविस्तर...
निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केलं की, 'रामायणा: पार्ट 1' 6 नोव्हेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदर्शित होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 4:18 PM IST
हैदराबाद : दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांचा 'रामायणा' बहुप्रतीक्षित महाकाव्य कथा मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी भारतातील चाहत्यांना कदाचित आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल, कारण हा चित्रपट भारतात प्रदर्शित होण्याच्या दोन दिवस आधी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदर्शित होणार आहे. निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी आता चित्रपटाच्या बहुचर्चित प्रदर्शन वेळापत्रकावर स्पष्टीकरण दिलंय.
चित्रपटामध्ये रणबीर कपूर श्रीरामाच्या भूमिकेत, साई पल्लवी माता सीतेच्या भूमिकेत आणि यश रावणाच्या भूमिकेत असणार आहेत. हा चित्रपट 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदर्शित होईल, तर भारतात हा चित्रपट 8 नोव्हेंबर रोजी दिवाळीत प्रदर्शित करण्याचे लक्ष्य आहे.
निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी केला खुलासा : एका मुलाखतीत, मल्होत्रा यांनी प्रदर्शनाच्या तारखांमधील तफावतीबद्दल स्पष्टीकरण देताना सांगितलं, "आम्ही हा चित्रपट 6 नोव्हेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदर्शित करत आहोत. आंतरराष्ट्रीय वितरण शुक्रवारच्या आधारावर होते, त्यामुळे तो 6 नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होत आहे. पण भारतात, आम्ही सध्या दिवाळीत चित्रपट प्रदर्शित करण्याचे लक्ष्य ठेवत आहोत."
याचा अर्थ असा की, आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांना भारतीय प्रेक्षकांच्या दोन दिवस आधी 'रामायणा' पाहता येईल, कारण त्याचे जागतिक प्रदर्शन शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर रोजी होईल आणि त्यानंतर रविवार, 8 नोव्हेंबर रोजी त्याचा भारतीय प्रीमियर होईल.
यापूर्वी, सोनी पिक्चर्सनं एक्स-चॅनलवर चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली होती आणि या महाकाव्याचा इंग्रजी ट्रेलरही प्रदर्शित केला होता. हीच चित्रपटाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाची तारीख असल्याचे दिसते.
हे स्पष्टीकरण अशा वेळी आले आहे, जेव्हा चित्रपट निर्माते 'रामायणा'ला एक जागतिक चित्रपट म्हणून स्थापित करण्यासाठी प्रयत्न तीव्र करत आहेत. मल्होत्रा यांनी सांगितलं की, चित्रपटाच्या प्रसिद्धी साहित्यानं आधीच एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे, कारण त्याचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्याच्या पाच दिवसांतच एक अब्जाहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे.
ऑस्कर जिंकणं हे या प्रकल्पाचं प्राथमिक ध्येय नाही : 'रामायणा'ला एक आंतरराष्ट्रीय निर्मिती म्हणून ओळखले जात आहे आणि अनेक भारतीय सेलिब्रिटी आधीच त्याच्या ऑस्कर-विजेत्या क्षमतेबद्दल अंदाज लावत आहेत. त्यामुळं मल्होत्रा यांना असाही प्रश्न विचारण्यात आला की, चित्रपटाच्या महत्त्वाकांक्षेत अकादमी पुरस्कार जिंकण्याचा समावेश आहे का? निर्मात्यानं स्पष्ट केलं की, ऑस्कर जिंकणे हे या प्रकल्पाचे प्राथमिक ध्येय नाही, परंतु ते म्हणाले की अकादमीकडून मान्यता मिळणे हा देशासाठी एक महत्त्वपूर्ण क्षण असेल. त्यानं पुढं म्हटलं, "रामायणामागे अकादमी पुरस्काराची आकांक्षा नाही. तरीही, जगातील सर्वोत्कृष्ट सर्जनशील व्यक्तींचा सन्मान करणाऱ्या एका प्रतिष्ठित संस्थेत आपल्या कामाला ओळख मिळणे आणि ते प्रदर्शित होणे हा भारतासाठी एक महान क्षण असेल."