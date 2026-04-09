निर्माता मन्सूर खान यांनी आमिर खानचा मुलगा जुनैद खान स्टारर 'एक दिन' चित्रपटाबद्दल केला खुलासा...
Published : April 9, 2026 at 4:49 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता आमिर खान प्रॉडक्शन्सच्या आगामी 'एक दिन' या चित्रपट हा खूप दिवसांपासून चर्चेत आहे. या चित्रपटाला पाहण्यासाठी प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. या चित्रपटामध्ये एक गोड आणि मनमोहक प्रेमकहाणी दाखविण्यात येणार आहे. दरम्यान या चित्रपटाच्या ट्रेलर आणि सुंदर गाण्यांनी प्रेक्षकांची मनं आधीच जिंकली आहेत. दरम्यान या चित्रपटावर आमिर खान आणि मन्सूर खान हे बऱ्याचं दिवसांपासून काम करत आहेत.
'एक दिन' चित्रपटाबद्दल मन्सूर खाननं केला खुलासा : निर्माता म्हणून आपल्या भूमिकेबद्दल मन्सूर खान यांनी एक माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितलं की, "दिग्दर्शक एकच असू शकतो. त्यामुळं, मी अब्बास टायरवाला यांना अभिप्राय (फीडबॅक) देणाऱ्या 'देखरेख करणाऱ्या' व्यक्तीची भूमिका अधिक बजावली. त्यांना याचा कोणताही धोका वाटला नाही, उलट त्यांनी माझं स्वागतच केलं. जेव्हा मी चित्रपट बनवत होतो, तेव्हा मी पूर्ण प्रामाणिकपणानं काम करतो. मला प्रेरणा देणारे विषय आणि पात्र मी निवडले. 'एक दिन' हा चित्रपट क्षणिक विस्मृतीच्या (ट्रान्झिएंट अॅम्नेशिया) विषयाला स्पर्श करतो आणि पटकथा अंतिम करण्यापासून ते चित्रीकरण, संपादन आणि ध्वनीपर्यंत माझा सहभाग महत्त्वपूर्ण होता."
मन्सूर खान आणि आमिर खान यांनी एकत्र केलेले चित्रपट : 'एक दिन' या चित्रपटाद्वारे आमिर खान आणि चित्रपट निर्माता मन्सूर खान बऱ्याच काळानंतर पुन्हा एकत्र काम करत आहे. या दोघांनी एकत्र मिळून प्रेक्षकांना 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीता वोही सिकंदर', 'अकेले हम अकेले तुम' आणि 'जाने तू... या जाने ना' यांसारखे सुंदर चित्रपट दिले आहेत. 'एक दिन' या चित्रपटाद्वारे ही जोडी पुन्हा एकदा रोमान्स जॉनरमध्ये परतत आहे, आता या जोडीच्या पुनर्मिलनानं ही उत्सुकता आणखी वाढली आहे, कारण प्रेक्षक पडद्यावर तीच जादू पुन्हा अनुभवण्यास मिळेल. आमिर खान प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली निर्मित 'एक दिन' या चित्रपटात साई पल्लवी आणि जुनैद खान हे स्टार्स मुख्य भूमिकेत आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुनील पांडे यांनी केलं असून, आमिर खान, मन्सूर खान आणि अपर्णा पुरोहित यांनी याची निर्मिती केली आहे. हा चित्रपट 1 मे 2026 रोजी रिलीज होणार आहे.