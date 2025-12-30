ETV Bharat / entertainment

'या' छायाचित्रकारबरोबर केला प्रियांका गांधी आणि उद्योगपती रॉबर्ट वाड्रा यांच्या मुलानं साखरपुडा, वाचा सविस्तर

काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी आणि उद्योगपती रॉबर्ट वाड्रा यांचा मुलगा रेहाननं आता साखरपुडा केल्याचं समोर आलंय. तो लवकरच दिल्लीतील एका प्रसिद्ध छायाचित्रकारबरोबर लग्न करणार आहे.

Raihan Vadra engaged to his girlfriend
रॉबर्ट वाड्रानं आपल्या गर्लफ्रेंडशी साखरपुडा केला (Getty images)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 30, 2025 at 2:00 PM IST

मुंबई - नेहरू गांधी कुटुंबात आता एकदा पुन्हा उत्सव साजरा होत आहे. काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी आणि उद्योगपती रॉबर्ट वाड्रा यांचा मुलगा रेहान हा लवकरच त्याच्या नवीन आयुष्याची सुरुवात करणार आहे. रेहान त्याची गर्लफ्रेंड अवीवा बेगबरोबर साखरपुडा केला आहे. यानंतर तो लवकरच अवीवासोबत लग्न करणार आहे. रेहान वाड्रानं साखरपूडा केला, याबद्दल बातमी आता सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखी पसरली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रेहान आणि अवीवा यांनी जवळजवळ सात वर्ष एकामेंकाना डेट केलं आहे. यानंतर रेहाननं अवीवाला खूप विशेष पद्धतीनं प्रपोज केलं. याशिवाय अवीवानं देखील त्याचा हा प्रस्ताव आनंदानं स्वीकार केला. तसेच या दोघांच्या कुटुंबांनी देखील त्यांच्या नात्याबद्दल सहमती दर्शवली आहे. यानंतर या दोघांचा साखरपूडा संपन्न झाल्याचं म्हटलं जात आहे.

कोण आहे अवीवा बेग ? : अवीवा बेग ही दिल्लीतील एक प्रसिद्ध छायाचित्रकार आणि अटेलियर 11 ची सह-संस्थापक आहे. तिचं फोटोग्राफी आणि प्रॉडक्शन हाऊस असून ती अनेक प्रतिष्ठित ब्रॅन्ड आणि क्लायंटबरोबर काम करते. याशिवाय ती अनेक जाहिराती आणि लघुपटांची देखील निर्मिती करते. तसेच तिनं अनेक प्रतिष्ठित मंचावर छायाचित्रण प्रदर्शित केले आहेत. दरम्यान मेथड गॅलरी आणि इंडिया आर्ट फेअरमधील यंग कलेक्टर्स प्रोग्रामचा भाग असलेल्या 'यू कॅन्ट मिस दिस' (2023) सारख्या प्रदर्शनांपासून ते 'द इल्युसरी वर्ल्ड' (2019) आणि इंडिया डिझाइन आयडी, के2 इंडिया (2018)पर्यंत, अवीवाच्या कामाची कलाविश्वात खूप कौतुक केलं गेलं आहे.

अवीवा बेगचं शिक्षण : तसेच अवीवा बेगनं मीडिया कम्युनिकेशन आणि पत्रकारितेमध्ये पदवी मिळवली आहे. ती एक छायाचित्रकार आणि निर्माती म्हणून काम करते. याशिवाय ती राष्ट्रीय स्तरावरील फुटबॉल खेळाडू होती. दुसरीकडे रेहान वाड्रा हा अनेकदा आई प्रियांका गांधी यांच्याबरोबर सामाजिक आणि राजकीय कार्यक्रमांमध्ये दिसतो. तसेच अवीवा आणि रेहान हे सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहेत. आता अनेकजण या दोघांच्या लग्नाच्या दिवसाची वाट पाहात आहेत. सध्या या दोघांच्या लग्नाची तारीख समोर आलेली नाही.

