प्रियांका चोप्रानं करीना कपूर खानला तिच्या 46व्या वाढदिवसानिमित्त दिल्या शुभेच्छा, पोस्ट व्हायरल...
प्रियांका चोप्रानं करीना कपूर खानला तिच्या 46व्या वाढदिवसानिमित्त सोशल मीडियाद्वारे शुभेच्छा दिल्या आहेत. आता तिची पोस्ट चांगली व्हायरल झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 1:20 PM IST
हैदराबाद : ग्लोबल स्टार प्रियांका चोप्रा जोनासनं हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री करिना कपूर खानला तिच्या 46व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. प्रियांकानं करिनाचा एक फोटो शेअर केला आणि तिचे वर्णन 'अद्वितीय' असं केलंय. आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून प्रियांकानं करिनाचा 'लहेरिया' साडीतील फोटो शेअर केला आणि लिहिलं, 'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा करीना कपूर खान, तुझ्यासारखे दुसरे कोणीही नाही.' हा फोटो करिनाच्या 'दायरा' या चित्रपटाच्या अलीकडील एका प्रमोशन कार्यक्रमादरम्यानचा असल्याचा दिसत आहे. यात करीना रंगीबेरंगी, इंद्रधनुषी छटा असलेली 'लहेरिया'साडीमध्ये असल्याची दिसत आहे.
प्रियांका चोप्रानं दिल्या करीना कपूर खानला वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा : दरम्यान करीना आणि प्रियांका यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर, एकेकाळी या अभिनेत्री प्रतिस्पर्धी होत्या. 'कॉफी विथ करण'या शोच्या सुरुवातीच्या पर्वांमध्ये, करीनानं प्रियांकाच्या बोलण्याच्या शैलीवर टीका केली होती आणि विचारले होते, "तिला ती शैली कुठून मिळाली?" नंतर दुसऱ्या एका भागात प्रियांकानेही तितक्याच तिखट अंदाजात उत्तर दिले होते. तिनं म्हटलं होतं, "तिच्या बॉयफ्रेंडला जिथून मिळाली, तिथूनच मलाही मिळाली." येथे तिचा संदर्भ करीनाचा पती सैफ अली खानशी होता, ज्यानं युनायटेड किंगडममध्ये शिक्षण घेतलं होतं. यानंतर दोन्ही अभिनेत्रींनी हे स्पष्ट केलं की, त्यांच्यात कोणताही कटुता किंवा वाद नाही. तसेच याप्रकरणी दोन्ही अभिनेत्री खूप चर्चेत राहिल्या होत्या.
प्रियांका चोप्रा आणि करीना कपूर खान यांचा चित्रपट : प्रियांका चोप्रा आणि करीना कपूर यांच्या चित्रपटांमधील एकत्र कामाबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यांनी अब्बास-मस्तान यांच्या 2004मधील 'ऐतराज' या थ्रिलर चित्रपटात एकत्र काम केलं आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमारचीही मुख्य भूमिका होती. प्रियांकानं यात 'सोनिया रॉय' ही नकारात्मक भूमिका साकारली होती. तिला या भूमिकेनंतर लोकप्रियता मिळवली होती. तर करीनानं 'प्रिया मल्होत्रा'ची भूमिका साकारली होती, जी 'राज' म्हणजेच अक्षय कुमारची साथ देणारी पत्नी होती. या चित्रपटांमधील गाणी देखील खूप गाजली होती. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर ॲव्हरेज कमाई केली होती.