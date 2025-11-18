महेश बाबू स्टारर 'वाराणसी' चित्रपटाचं प्रदर्शनाच्या एक वर्षपूर्वी जागतिक स्तरावर प्रमोशन सुरू, प्रियांका चोप्रानं केली पोस्ट शेअर...
प्रियांका चोप्रा, महेश बाबू आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांनी 'वाराणसी' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या १४ महिन्यापूर्वी जागतिक स्तरावर प्रमोशन सुरू केले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2025 at 5:23 PM IST
हैदराबाद : ग्लोब ट्रॉटर कार्यक्रमाच्या प्रचंड यशामुळं 'वाराणसी' हा चित्रपट खूप चर्चेत आला आहे. या कार्यक्रमानं सध्या सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे. एस.एस. राजामौली यांच्या पुढील मेगा चित्रपट 'वाराणसी'चा धमाकेदार टीझर आणि शीर्षक प्रदर्शित करण्यात आल्यानंतर, या चित्रपटाची भव्यता आता लक्षात येत आहे. दरम्यान ग्लोब ट्रॉटर कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने चाहते तसेच महेश बाबू, प्रियांका चोप्रा जोनास आणि पृथ्वीराज सुकुमारन सारखे मोठे कलाकार उपस्थित होते. आता या चित्रपटाबद्दल सर्वजण उत्सुक आहेत. तसेच प्रियांकाही या चित्रपटामुळं खूप आनंदी आहे, कारण तिला एस.एस. राजामौली यांच्या चित्रपटात तेलुगू आणि मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील दोन दिग्गज कलाकार, महेश बाबू आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली आहे.
प्रियांका चोप्रानं शेअर केली पोस्ट : आता प्रियांकानं सुपरस्टार महेश बाबू आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्याबरोबर तिच्या सोशल मीडिया पेजवर फोटो शेअर केला आहे. या पोस्टमध्ये तिनं लिहिलं, 'तेलगू आणि मल्याळम उद्योगातील या दोन दिग्गजांबरोबर काम करणे आणि तेही एस.एस. सोबत. राजामौलीच्या चित्रपटात असणे हे स्वतःच एक भाग्य आहे. शिवाय, आम्ही आमच्या चित्रपटाचे प्रदर्शन होण्याच्या जवळजवळ एक वर्ष आधी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांसह प्रमोशन करत आहोत. त्यांच्या प्रतिक्रिया पाहणे आणि वाढता उत्साह अनुभवणे हे स्पष्टपणे खूप रोमांचक आहे. देवाच्या कृपेनं, आम्ही तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करू. जय श्री राम.' १५ नोव्हेंबर रोजी रामोजी फिल्म सिटी येथे झालेल्या ग्रँड ग्लोब ट्रॉटर कार्यक्रमात ५०,००० हून अधिक चाहते उपस्थित झाले होते.
'वाराणसी' कधी होणार रिलीज : हा कार्यक्रम भारतीय मनोरंजनातील सर्वात मोठ्या थेट चाहत्यांच्या मेळाव्यांपैकी एक बनला. हा कार्यक्रम खूप धमाकेदार होता. दरम्यान चित्रपटामध्ये पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभा नावाच्या खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. तसेच प्रियांका चोप्रा जोनास मंदाकिनीच्या भूमिकेत दिसेल. सध्या या चित्रपटाची सोशल मीडियावर चर्चा सुरू असून, अनेकजण या चित्रपटाच्या रिलीजची वाट पाहात आहेत. सध्या या चित्रपटावर खूप वेगानं काम सुरू आहे. हा चित्रपट २०२७ च्या संक्रांतीला मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे.
हेही वाचा :