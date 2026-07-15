निक जोनासचं हिंदी चित्रपटसृष्टीतील गॉसिपवर लक्ष, प्रियांका चोप्रानं केला खुलासा...
निक जोनास हा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील गॉसिपवर लक्ष ठेवून असल्याचं आता उघड झालं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 15, 2026 at 10:25 AM IST
हैदराबाद : गायक-अभिनेता निक जोनासनं खुलासा केला आहे की, जागतिक स्टार प्रियांका चोप्राशी लग्न केल्यानंतर त्याला सर्वात जास्त आवडणाऱ्या गोष्टींपैकी एक म्हणजे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील गॉसिप आहे. 'जोनास ब्रदर्स'च्या 'हे जोनास!' या नवीन पॉडकास्ट मालिकेच्या एका भागात—ज्यात निक, प्रियांका चोप्रा, केविन जोनास आणि जो जोनास सहभागी झाले होते. यामध्ये निकनं गंमतीनं सांगितलं की, त्यांच्या जवळपास आठ वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्याला हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ताज्या घडामोडी आणि गॉसिपची माहिती मिळणं आहे. त्यानं यावेळी म्हटलं, "तर, एकत्र घालवलेल्या या आठ वर्षांत मला सर्वात जास्त आवडलेली गोष्ट म्हणजे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील गॉसिप."
निक जोनासनं केला खुलासा : ही कबुली ऐकून प्रियांकाला गंमत वाटली आणि तिनं पतीची फिरकी घेत म्हटलं, "आमच्या संपूर्ण लग्नात तुला सर्वात जास्त हीच गोष्ट आवडली? त्यांची संपूर्ण 'फीड' अशा गॉसिपनं भरलेले असते. "तिनं पुढं सांगितलं की, अनेकदा तिला कळण्याआधीच निकला हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'ब्रेकअप्स'बद्दल माहिती असते. "कोणाचे कोणाशी ब्रेकअप झाले आहे हे मला माहीत नसते आणि तूच मला ते सांगतोस. सहसा असे घडते की, मी कोणालातरी मेसेज करत असते आणि म्हणते, 'अमुक-तमुकला माझा नमस्कार सांग.' तेव्हा ते सांगतात, 'नाही, त्यांचे ब्रेकअप झाले आहे.' आणि मग मी म्हणते, 'अरे, म्हणजे तू गॉसिपवर लक्ष ठेवलस तर!" यानंतर निकनं हसत कबूल केलं, "हो, मी नक्कीच ठेवतो."
निक जोनास आणि प्रियांंका चोप्राबद्दल : यानंतर केविन आणि जो यांनी त्याला कोणाच्या बातम्या आणि गॉसिप्सवर तो लक्ष ठेवतो याबद्दल सांगण्यासाठी आग्रह केला, पण निकनं कोणाचेही नाव घेण्यास नकार दिला. "मी नावे सांगू शकत नाही. ते आमचे मित्र आहेत," असं त्यानं सांगितलं गायकानं हे देखील कबूल केलं की तो गुपचूपपणे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील गॉसिपशी संबंधित काही पेजेस फॉलो करतो. यानंतर त्यानं हे सांगितलं की, "काही अशी खाती (accounts) आहेत जी मी 'घोस्ट फॉलो' करतो , तुला माहीत आहे ना? तिथे काही रंजक गॉसिप असतात. अशा काही कथा किंवा घडामोडी असतात ज्यांचा मागोवा घ्यावासा वाटतो," दरम्यान निक आणि प्रियांका यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर, 2018मध्ये एकमेकांना डेट करण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी त्यांची पहिली भेट 2017च्या ऑस्कर 'आफ्टर-पार्टी'मध्ये झाली होती. त्याच वर्षी त्यांचा साखरपुडा झाला आणि डिसेंबर 2018मध्ये जोधपूरच्या उम्मेद भवन पॅलेसमध्ये एका भव्य सोहळ्यात त्यांनी विवाह केला. हे लग्न ख्रिश्चन आणि हिंदू अशा दोन्ही पद्धतींनी करण्यात आलं होतं. यानंतर 2022मध्ये सरोगसीद्वारे या जोडप्यानं मुलगी, मालती मेरी चोप्रा जोनसचं स्वागत केलं.