प्रियांका चोप्रानं हैदराबादच्या रस्त्यांवरील व्हिडिओ आणि फोटो केले शेअर...

प्रियांका चोप्रानं हैदराबादच्या रस्त्यांवरील फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत. ती 'एसएसएमबी२९' या चित्रपटात दिसणार आहे, ज्यामध्ये महेश बाबू मुख्य भूमिकेत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2025 at 2:10 PM IST
मुंबई - ग्लोबल स्टार प्रियांका चोप्रा सध्या तिच्या नवीन चित्रपटामुळं खूप चर्चेत आहे. ती एसएस राजामौली दिग्दर्शित 'एसएसएमबी२९' या चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये ती महेश बाबूबरोबर स्क्रिन शेअर करताना दिसणार आहे. या चित्रपटाद्वारे प्रियांका ही साऊथ चित्रपटामध्ये पदार्पण करणार आहे. आता अलीकडेच, अभिनेत्रीनं तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर हैदराबादच्या रस्त्यांवरील एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. तिनं आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'हैदराबादच्या रस्त्यांवरून.' तसेच एका फोटोमध्ये तिच्या फ्लाइटची झलक दाखवली असून ती राखाडी रंगाचे कपड्यामध्ये असल्याची दिसत आहे. याशिवाय आणखी एका व्हिडिओमध्ये ती आपल्या कुटुंबासह विमानतळावरून बाहेर पडताना दिसत आहे.
प्रियांका चोप्रानं शेअर केले फोटो आणि व्हिडिओ : तसेच बुधवारी, प्रियांका चोप्रा हैदराबाद विमानतळावर काही लोकांना भेटताना दिसली. याशिवाय अलीकडेच प्रियांका, महेश बाबू आणि एसएस राजामौली एक्सवर संवाद साधताना दिसले होते. महेश बाबूनं लिहिलं होतं, 'नोव्हेंबर आला आहे, एसएस राजामौली. नोव्हेंबरमध्ये तुम्ही आम्हाला काहीतरी वचन दिलं होतं. तुमचा शब्द पाळा.' यानंतर एसएस राजामौली यांनी उत्तर दिलं होतं, 'आता सुरुवात झाली आहे, महेश. आम्ही ते हळूहळू उघड करू.' यावर महेशनं प्रियांकाला टॅग केलं आणि म्हटलं की, 'ती हैदराबादमधील असंख्य फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत आहे.' यानंतर प्रियांकानं उत्तर दिलं, 'नमस्कार, हिरो, तू माझ्याबरोबर शेअर केलेल्या सेटवरील सर्व स्टोरीज मी लीक कराव्यात असं तुला वाटते.'
प्रियांका चोप्रा आणि महेश बाबूच्या चित्रपटाबद्दल मिळणार लवकरच माहिती : दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार १५ नोव्हेंबर रोजी चित्रपटाशी संबंधित एक कार्यक्रम आयोजित केला जाणार असल्याचं आता म्हटलं जात आहे. राजामौली, संपूर्ण स्टारकास्टसह, हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटीमध्ये चित्रपटाची पहिली झलक प्रेक्षकांसमोर शेअर करणार आहे. हा कार्यक्रम जिओ हॉटस्टारवर पाहता येणार आहे. याशिवाय हा कार्यक्रम संध्याकाळी ६ वाजल्यापासून लाईव्ह स्ट्रीम केला जाणार आहे. दरम्यान प्रियांका चोप्रा, महेश बाबू आणि एसएस राजामौली पहिल्यांदा एकत्र काम करत आहेत. तसेच प्रियांकाच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती पुढं 'सिटाडेल' आणि 'द ब्लफ'च्या दुसऱ्या सीझनमध्ये दिसणार आहे.
