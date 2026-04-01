प्रियांका चोप्रा आणि विकी कौशल यांनी 'धुरंधर 2' चित्रपटाचं केलं कौतुक

प्रियांका चोप्रा आणि विकी कौशल यांनी 'धुरंधर 2' चित्रपटाचं कौतुक केलं आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 12:41 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री प्रियांका चोप्रानं 'धुरंधर 2' या चित्रपटाच्या टीमची कौतुक केलं आहे. तिनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यात तिनं रणवीर सिंग, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांच्यासह चित्रपटातील कलाकार आणि टीमचं अभिनंदन केलंय. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'अभिनंदन माझ्या मित्रांनो, आदित्य, तू खरोखरच एका ध्येयानं प्रेरित झालेला माणूस आहेस. 'धुरंधर' हा चित्रपट सर्वार्थानं एक अद्भुत अनुभव (revelation) आहे. तुमच्या सर्वांच्या कलाकारीबद्दल खूप खूप आभार.'
प्रियांका चोप्रा आणि रणवीरनं केलं 'या' चित्रपटात काम : दरम्यान प्रियांका आणि रणवीर यांच्यात चांगली मैत्री आहे. प्रियांका चोप्रा आणि रणवीर सिंग यांनी 'गुंडे', 'दिल धडकने दो' आणि 'बाजीराव मस्तानी' या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलंय. या चित्रपटांनंतर त्यांनी विविध शैलींमधील पडद्यावरील वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका सादर केल्या आहेत. तसेच 'देसी गर्ल' प्रियांका चोप्रा भारतात आहे. तिनं नुकतेच अमृतसरमधील गोल्डन टेम्पलला भेट दिली. याशिवाय अभिनेत्रीनं लोकांमध्ये बसून भांडी घासली, तसेच पूजा, आरती आणि सेवा केली. तिचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आले आहेत.
विकी कौशलची 'धुरंधर 2'बद्दलची पोस्ट : दरम्यान, अभिनेता विकी कौशलनं देखील 'धुरंधर: द रिव्हेंज' या चित्रपटाची प्रशंसा केली आहे. त्यानं दिग्दर्शक आदित्य धर आणि चित्रपटामागील टीमचे कौतुक केलंय. त्यानं इन्स्टाग्रामवर लिहिलं, 'मी पूर्णपणे थक्क झालो आहे, मला खूप अभिमान वाटतोय आणि ज्या कलात्मकतेनं, कठोर परिश्रमानं आणि प्रामाणिकपणानं तुम्ही हा चित्रपट बनवला आहे, त्याबद्दल मला नितांत आदर वाटतो. हा चित्रपट म्हणजे 'सुवर्ण दर्जा' (gold standard) पेक्षा कमी काहीच नाही. या यशाचा प्रत्येक कण तुम्हीच मिळवण्यास पात्र आहात. अभिनंदन भावा.'
'धुरंधर 2'नं बॉक्स ऑफिसवर विक्रम मोडला : 'धुरंधर: द रिव्हेंज' हा प्रदर्शित झाल्यापासूनच बॉक्स ऑफिसवरील अनेक विक्रम मोडीत आहे. या चित्रपटाचा पहिला भाग, हा 2025 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चांगलीचं कमाई केली होती. यानंतर पुढील भाग प्रदर्शित झाला, हा देखील चांगलीचं कमाई करत आहे. या चित्रपटानं जगभरात 1400 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. याशिवाय या चित्रपटाचं कौतुक रजनीकांत, अल्लू अर्जुन, विजय देवराकोंडा, एस.एस. राजामौली, महेश बाबू, राम चरण, ज्युनियर एनटीआर, राम गोपाल वर्मा, शंकर, शिवा राजकुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आयुष्मान खुराना, आलिया भट्ट, करण जोहर आणि अनेक सेलिब्रिटींनी केलंय.
