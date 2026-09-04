प्रियांका चोप्रा जोनासनं फातिमा सना शेख अभिनीत ‘हुंकार – द रोअर’चा टीझर केला शेअर
प्रियांका चोप्रा जोनासनं फातिमा सना शेख अभिनीत ‘हुंकार – द रोअर’चा टीझर शेअर केला असून तिनं अभिनेत्रीला पाठिंबा दर्शविला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 4, 2026 at 5:19 PM IST
हैदराबाद : कलाकारांच्या लोकप्रियतेचा उपयोग केवळ स्वतःच्या आगामी प्रकल्पांच्या प्रसारासाठीच होत नाही, तर ते आपल्या सहकलाकारांच्या चित्रपटांना आणि वेबविश्वातील नव्या प्रयोगांनाही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाठिंबा देताना दिसतात. एखाद्या चित्रपटाचा ट्रेलर, टीझर किंवा गाणं आपल्या समाजमाध्यमांवरील खात्यावर शेअर करून त्याविषयीची उत्सुकता वाढवण्याचे काम अनेक प्रसिद्ध कलाकार आवर्जून करतात. त्यांच्या एका पोस्टमुळं एखाद्या नव्या कलाकृतीची चर्चा मोठ्या प्रमाणात रंगते आणि प्रेक्षकांचे लक्षही वेधले जाते. आता अभिनेत्री आणि निर्माती प्रियांका चोप्रा जोनासनेही अभिनेत्री फातिमा सना शेखच्या आगामी ‘हुंकार – द रोअर’ला अशाच प्रकारे पाठिंबा दिला आहे.
‘हुंकार – द रोअर’चा टीझर प्रियांका चोप्रा जोनासनं केला शेअर : फातिमा सना शेख आपल्या आगामी ‘हुंकार – द रोअर’ या चित्रपटातून एका अत्यंत इंटेन्स आणि गंभीर विश्वात प्रवेश करताना दिसणार आहे. नुकताच प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाच्या टीझरनं समाजमाध्यमांवर चांगलीच खळबळ उडवली असून, त्याविषयीची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातच प्रियांका चोप्रा जोनासनं आपल्या सोशल मीडिया स्टोरीवर या चित्रपटाचा रोमहर्षक टीझर शेअर करत ‘हुंकार – द रोअर’ला शुभेच्छा आणि पाठिंबा दिला आहे. प्रियांकाच्या या पोस्टमुळं चित्रपटाच्या चर्चेला आणखी उधाण आलं आहे.
सना शेख आणि अनीत पड्डा प्रथमच एकत्र : ‘हुंकार – द रोअर’मध्ये फातिमा सना शेख आणि अनीत पड्डा प्रथमच एकत्र झळकणार आहेत. गुन्हेगारी आणि न्यायव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर आकाराला येणाऱ्या या कथेत दोघीही अत्यंत वेगळ्या आणि आव्हानात्मक व्यक्तिरेखा साकारताना दिसतील. फातिमा एका कणखर, स्पष्टवक्त्या आणि कोणत्याही दबावाला न जुमानणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार आहे. तर अनीत पड्डा अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलेची व्यक्तिरेखा साकारत आहे. त्यामुळं या दोन व्यक्तिरेखांमधील संघर्ष आणि त्यातून उलगडणारे कथानक प्रेक्षकांसाठी उत्कंठावर्धक ठरणार आहे.
‘हुंकार – द रोअर’ चित्रपटाबद्दल : विविध आशयघन आणि आव्हानात्मक व्यक्तिरेखा प्रभावीपणे साकारण्यासाठी ओळखली जाणारी फातिमा सना शेख या चित्रपटात पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत किती प्रभावी ठरते, याकडे प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष लागले आहे. टीझरमधील तिच्या व्यक्तिमत्त्वाची झलक पाहता, या भूमिकेतील तिचा वेगळा अंदाज पाहण्याची उत्सुकता नक्कीच वाढली आहे. बिर्ला स्टुडिओज आणि अप्लॉज एंटरटेनमेंट यांच्या निर्मितीत, प्रियांका चोप्राच्या पर्पल पेबल पिक्चर्स आणि मंगाटा फिल्म्स प्रॉडक्शन यांच्या सहकार्यानं ‘हुंकार – द रोअर’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. करण डी. कपाडिया आणि नित्या मेहरा यांनी या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे.
गुन्हेगारी, न्याय आणि मानवी संघर्षाची रोमहर्षक कहाणी मांडणारा ‘हुंकार – द रोअर’ 25 सप्टेंबरपासून JioHotstar वर प्रदर्शित होणार आहे. प्रियांका चोप्रा जोनाससारख्या आघाडीच्या कलाकारानं टीझर शेअर केल्यामुळं या चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वीच्या उत्सुकतेत निश्चितच आणखी भर पडली आहे.