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44व्या वाढदिवसानिमित्त प्रियांका चोप्राचा 'वाराणसी' चित्रपटातील नवीन लूक आला समोर

प्रियांका चोप्राच्या 44व्या वाढदिवसानिमित्त नवीन लूक रिलीज करण्यात आला आहे. यामध्ये ती एका वेगळ्या अंदाजात दिसत आहे.

priyanka chopra
प्रियांका चोप्रा (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 5:04 PM IST

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हैदराबाद : प्रियांका चोप्राच्या वाढदिवसानिमित्त तिच्या चाहत्यांसाठी एक मोठी घोषणा करण्यात आली. एस.एस. राजामौली यांच्या आगामी 'वाराणसी' या चित्रपटातील तिचा फर्स्ट अधिकृत लूक निर्मात्यांनी सादर केला. निर्मात्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या या फोटोमध्ये प्रियांका 'मंदाकिनी'च्या भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटामधील तिचा अवतार अत्यंत आक्रमक आणि प्रभावी आहे. या लूकचं अनावरण करताना निर्मात्यांनी लिहिलं, "आणखी साहसांकडे... आणखी शोधांकडे... आणि क्षितिजापलीकडील प्रवासांकडे..." नव्यानं प्रसिद्ध झालेल्या या फोटोत प्रियांका चोप्रा एका बोल्ड, हटके आणि नाट्यमय लूकमध्ये दिसत आहे.

प्रियांका चोप्राचा वाराणसीमधील नवीन लूक : दरम्यान व्हायरल झालेल्या पोस्टरमध्ये प्रियांकानं 'कॉर्सेट-स्टाईल' टॉप परिधान केला आहे. फोटोमध्ये ती 'गोथिक' आणि 'योद्ध्यासारखा' लूकमध्ये असून तिची हेअरस्टाईल आकर्षक आहे. आगीच्या ज्वाळांची पार्श्वभूमी मंदाकिनीच्या पडद्यावरील शक्तिशाली आणि प्रभावी उपस्थितीला अधिक उठावदार बनवते. 'वाराणसी' चित्रपटाच्या निर्मितीचे काम अंतिम टप्प्यात आले असतानाच या पात्राचा लूक समोर आल्यानंतर अनेकजण खुश झाले आहेत. जून महिन्यात, 'ॲनेसी ॲनिमेशन फेस्टिव्हल'मध्ये चित्रपटाची फर्स्ट लूक सादर केल्यानंतर, दिग्दर्शक एस.एस. राजामौली यांनी चित्रपटाबाबत माहिती दिली. शूटिंगबद्दल बोलताना राजामौली यांनी सांगितलं होतं की, "मी इतकंच सांगू शकतो की, आम्ही शूटिंगचा मोठा भाग पूर्ण केला आहे, भव्य आणि महत्त्वपूर्ण ॲक्शन दृश्ये पूर्ण झाली आहेत. आम्ही आता लहान आणि कथानकाला जोडणाऱ्या दृश्यांवर काम करत आहोत, त्यामुळं आशा आहे की, सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपर्यंत आमचे शूटिंग पूर्ण होईल."

एस.एस. राजामौली यांनी व्यक्त केल्या भावना : चित्रपटाचे शूटिंग 'आयमॅक्स' फॉरमॅटमध्ये केल्यामुळं त्यांच्या सर्जनशील दृष्टिकोनावर काही परिणाम झाला का, यावरही त्यांनी म्हटलं "सुरुवातीपासूनच आम्हाला माहित होतं की आम्ही कल्पिलेली दृश्ये 'आयमॅक्स' फॉरमॅटमध्येच सर्वोत्तमरीत्या सादर करता येतील, केवळ फॉरमॅटसाठी आम्ही कशातही बदल केला नाही." यानंतर त्यांनी पुढं म्हटलं, "आपले डोळे 'सिनेमास्कोप' फॉरमॅटमध्ये चित्रीकरण करण्यास सरावलेले असतात, जो मला नक्कीच आवडते. त्यामुळं, दृश्ये अशा प्रकारे फ्रेम करणे गरजेचे होते जी 'आयमॅक्स' आणि 'सिनेमास्कोप' अशा दोन्ही फॉरमॅट्समध्ये चांगली दिसतील. सुरुवातीच्या काही दिवसांत यासाठी थोडा जुळवाजुळव करावी लागली. त्यानंतर आम्हाला ते कसे करायचे हे समजले." महेश बाबू, प्रियांका चोप्रा जोनास आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'वाराणसी' हा चित्रपट त्याच्या शीर्षकाच्या घोषणेपासूनच चर्चेत आहे. गेल्या वर्षी, राजामौली यांनी महेश बाबूच्या पात्राची ओळख एका प्रभावी दृश्याद्वारे करून दिली होती, ज्यामध्ये अभिनेता हातात त्रिशूळ घेऊन बैलावर स्वार झालेला दिसत होता. 'वाराणसी' हा चित्रपट 7 एप्रिल 2027 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

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PRIYANKA CHOPRA
44TH BIRTHDAY
NEW VARANASI LOOKS
प्रियांका चोप्रा
PRIYANKA CHOPRA NEW LOOK

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