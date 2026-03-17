प्रियांका चोप्रा आणि निक जोनास यांचा ईशा अंबानीबरोबर फोटो व्हायरल...

ऑस्कर सोहळ्यानंतर प्रियांका चोप्रा आणि निक जोनास यांनी ईशा अंबानी आणि आनंद पिरामल यांच्याबरोबर फोटोसाठी पोझ दिली. आता त्यांचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

प्रियांका चोप्रा,निक जोनास आणि ईशा अंबानी
Published : March 17, 2026 at 4:07 PM IST

हैदराबाद : ग्लोबल स्टार प्रियांका चोप्रा जोनासनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वत:ची एक वेगळी जागा निर्माण केली आहे. 98व्या अकादमी पुरस्कार सोहळ्यातील तिचा आकर्षक लूक हा आता चर्चेचा विषय ठरला. याशिवाय सोशल मीडियावर ईशा अंबानीनं देखील अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलंय. या भव्य सोहळ्यानंतर झालेल्या आफ्टर-पार्टीमध्ये प्रियांका आणि निक जोनास यांचा स्टाईल अंदाज हा अनेकांना आवडला आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या फोटोत ईशा, प्रियांका आणि निक जोनास असल्याचे दिसत आहेत. सोशल मीडियावर हा फोटो ट्रेंड होत आहे. दरम्यान 98व्या अकादमी पुरस्कार सोहळ्यात प्रियांका चोप्रानं महत्त्वाची भूमिका बजावली. यावर्षी ती सादरकर्ती म्हणून मंचावर दिसली.

ईशा अंबानी आणि प्रियांकाचा फोटो व्हायरल : ज्येष्ठ अभिनेते जेवियर बार्डेम यांच्याबरोबर तिनं सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय चित्रपटाचा पुरस्कार प्रदान केला. या सोहळ्यानंतर प्रियांकानं तिच्या इंस्टाग्राम हँडलवर सर्व विजेत्यांचे अभिनंदन करणारा एक भावनिक संदेश पोस्ट केली आहे. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये सांगितलं की, प्रतिभावान कलाकारांसोबत एकाच खोलीत असल्याचा अभिमान तिला आहे. तसेच प्रियांका आणि निक जोनास यांनी व्हॅनिटी फेअरच्या आफ्टर-पार्टीमध्ये स्टायलिश एन्ट्री केली. या पार्टीमध्ये ग्लोबल स्टार ईशा अंबानी आणि आनंद पिरामल यांच्याबरोबर होती. आता त्यांचा एक फोटो हा समोर आला आहे. ही सेल्फी निकनं काढली आहे. या सेल्फीत प्रियांका ईशाला मीठी मारताना दिसत आहे. तसेच प्रियांकाच्या स्टाईलिश कपड्याबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं स्टेला मॅककार्टनीनं डिझाइन केलेला मेटॅलिक कॉकटेल गाऊन परिधान केला होता.

प्रियांका चोप्रा आणि निक जोनास ईशा अंबानी आणिआनंद पिरामल यांच्यासोबत पोझ देताना.

प्रियांकाचं वर्कफ्रंट : याशिवाय ईशा अंबानीनं दिलारा फिंडिकोग्लूने डिझाइन केलेल्या गॉथिक-शैलीतील कस्टम आउटफिट घातला होता. दरम्यान प्रियांका चोप्रा आणि अंबानी कुटुंब यांच्या कुटुंबाचे चांगले संबंध आहे. तसेच ईशा अंबानीनं अनेक प्रसंगी कबूल केलं आहे की, ती प्रियांकाला तिची मोठी बहीण आणि मार्गदर्शक मानते. या दोघीची भेट अमेरिकेत शिक्षण घेत असताना झाली. यानंतर त्यांच्यामध्ये चांगली मैत्री निर्माण झाली. दरम्यान प्रियांकाच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती अलीकडेच 'द ब्लफ'मध्ये दिसली होती. ती या चित्रपटामध्ये अ‍ॅक्शन करताना दिसली आहे. आता पुढं ती भारतीय चित्रपटसृष्टीत 'एस.एस. राजामौली यांच्या 'वाराणसी' चित्रपटातून पुनरागमन करत आहे. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर साऊथ स्टार महेश बाबू आणि पृथ्वीराज सुकुमारन हे स्टार्स दिसणार आहेत.

हेही वाचा

  1. ट्विंकल खन्ना, प्रियांका चोप्रा ते आयशा शर्मापर्यंत ऑथर्स लीगमध्ये सामील झालेले स्टार्स
  2. एसएस राजामौली यांनी 'वाराणसी'मध्ये प्रियांका चोप्राला का केलं कास्ट ? अभिनेत्रीनं चित्रपटासाठी केली होती 'ही' मागणी
  3. प्रियांका चोप्रा आणि महेश बाबू अभिनीत 'वाराणसी' चित्रपट होईल 'या' दिवशी रिलीज...

