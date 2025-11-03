'नागिन ७'मध्ये प्रियंका चहर चौधरी दिसणार प्रमुख भूमिकेत, वाचा सविस्तर...
अभिनेत्री प्रियंका चहर चौधरी 'नागिन ७'मध्ये प्रमुख भूमिकेत झळकणार आहे. आता याबद्दल एकता कपूरनं घोषणा केली आहे.
November 3, 2025
मुंबई - अभिनेत्री प्रियंका चहर चौधरी टेलिव्हिजन शो 'नागिन ७'मध्ये प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहे. 'बिग बॉस १९'मध्ये सलमान खानसमोर तिची प्रमुख भूमिका ही नागिनची असणार याबद्दल घोषणा करण्यात आली. 'बिग बॉस १६'मध्ये प्रियंका टॉप तीन फायनलिस्टपैकी एक होती. तिला या शोमधून खूप लोकप्रियता मिळली. बिग बॉसचा मंचमुळं तिला अनेक ऑफिर्स येऊ लागले. दरम्यान प्रियंका चहर चौधरी नागिन शोद्वारे प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा मन जिंकण्यासाठी सज्ज आहे. या शोमध्ये आणखी नवीन चेहरे दिसणार आहेत. 'नागिन' शो घराघरात लोकप्रिय आहे . प्रियंकाला आता भारतीय टेलिव्हिजनवरील सर्वात प्रतिष्ठित भूमिका देण्यात आली आहे. यावेळी या शोमध्ये आणखी धमाकेदार प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
प्रियंका चहर चौधरीनं व्यक्त केल्या भावना : दरम्यान या शोबद्दल प्रियंका चहर चौधरीनं म्हटलं,"बिग बॉस १६' मधील तो क्षण मला अजूनही आठवतो, जेव्हा एकता मॅडम म्हणाली होती की, तिला तिची पुढची 'नागिन' सापडला आहे आणि तिनं आपलं वचन पूर्ण केलं आणि हा वारसा पुढं नेण्यासाठी मला निवडलं हे खरोखरच सन्मानाची गोष्ट आहे. मी नेहमीच असे मानत आले आहे की, काही भूमिका अभिनेत्याकडून फक्त एका पात्रापेक्षा जास्त अपेक्षा करतात. त्या तुमच्या ताकदीला, तुमच्या मर्यादांना आणि तुमच्या आत्म्याला आव्हान देतात आणि माझ्यासाठी हेच आहे. नागिन विश्वाची जबाबदारी स्वीकारणे ही एक मोठी गोष्ट आहे आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी मी माझ्या शक्तीनं सर्वकाही करेन. सलमान सर आणि लाखो प्रेक्षकांसमोर नागिन म्हणून दिसणे हे नशिबाच्या रचनेपेक्षा कमी वाटत नाही. मी निर्मात्यांचे मनापासून आभारी आहे. दहा वर्षे प्रेक्षकांना मोहित केल्यानंतर, नागिन भारतीय टेलिव्हिजनवरील सर्वोत्तम फॅन्टसी फ्रँचायझी म्हणून राज्य करत आहे."
'नागिन' कुठे पाहाता येईल : दरम्यान नागिन शोबद्दल सांगायचं झालं तर २०१५ मध्ये हा शो सुरू झाला होता. या शोनं मौनी रॉय आणि अदा खानपासून ते तेजस्वी प्रकाशपर्यंत आघाडीच्या टेलिव्हिजन अभिनेत्रींना चांगलीच लोकप्रिया मिळवून दिली आहे. दरम्यान हा वारसा सुरू असताना, प्रियंका नवीन नागिन म्हणून आता प्रेक्षकांना दिसणार आहे. 'नागिन' शो यावेळी खूप रोमांचक असणार आहे. यावेळी या शोला प्रेक्षक किती पसंत करेल हे काही दिवसात समजेल, दरम्यान 'नागिन ७' शो लवकरच कलर्स आणि जिओ हॉटस्टारवर प्रदर्शित होणार आहे.
