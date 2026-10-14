'हेरा फेरी 3' चित्रपटांबद्दल झाला एक खुलासा, दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांनी केलं मोठ विधान...
दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांनी 'हेरा फेरी 3' चित्रपटांबद्दल भाष्य केलं आहे. त्यांनी या चित्रपटाविषयी एक माहिती शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 5:37 PM IST
हैदराबाद : 'हेरा फेरी 3'च्या घोषणेपासून, या विनोदी सीक्वेलबद्दल एकापाठोपाठ एक वाद समोर आले आहेत. परेश रावल यांचे अचानक बाहेर पडणे आणि नंतर परत येणे, फ्रँचायझी हक्कांवरून कायदेशीर लढाई आणि प्रियदर्शन यांनी दिग्दर्शक म्हणून पद सोडणे, या सर्व गोष्टींमुळं चित्रपटाचे भविष्य धोक्यात आले आहे, असे दिसत आहे. चित्रपट निर्मात्यानं आता म्हटलं आहे की, चित्रपटाचा तिसरा भाग कधीही बनवला जाईल असे त्यांना वाटत नाही.
'हेरा फेरी 3' चित्रपटाबद्दल झाला खुलासा : एका मुलाखतीत, प्रियदर्शन यांनी उघड केलं की 'हेरा फेरी 3' बनवताना अनेक आव्हाने होती. त्यांनी सांगितलं की, "अजून बरीच आव्हाने आहेत, अनेक अडचणी आहेत. त्याबद्दल बोलायला मला अनेक पाने लिहावी लागतील." चित्रपटाचा तिसरा भाग कधी बनवला जाईल का, असे विचारल्यावर दिग्दर्शकानं उत्तर दिलं, "तो कधी बनवला जाईल असे मला वाटत नाही." ते म्हणाले की, दुसरा भाग पहिल्यापेक्षा चांगला असावा, जसा 'टर्मिनेटर 2' पहिल्यापेक्षा चांगला होता. त्यांच्या मते, जोपर्यंत तुमच्याकडे अधिक चांगली कथा नसेल, तोपर्यंत एका प्रतिष्ठित चित्रपटाला हात लावू नये. त्याचा विश्वास आहे की, जर तुम्ही पहिल्या भागापेक्षा काहीतरी चांगलं बनवू शकत नसाल, तर ती फ्रँचायझी निरर्थक ठरते.
'हेरा फेरी 3' मालकी हक्कांवरून कायदेशीर वाद : प्रियदर्शन यांनी सांगितलं की, "सीक्वेलच्या बाबतीत असं होतं की, ते पहिल्या चित्रपटाचं मूल्य विकत असतात. ते चित्रपट बनवत नाहीत, तर एक प्रोजेक्ट बनवतात, आणि मला प्रोजेक्ट्समध्ये रस नाही. भागम भाग'च्या वेळीसुद्धा अक्षयनं मला विचारलं होतं, 'तुला दिग्दर्शनात रस आहे का?' मी म्हणालो, नाही." 'हेरा फेरी 3' मालकी हक्कांवरून कायदेशीर वादात अडकला आहे. वृत्तानुसार, निर्माता फिरोज नाडियाडवाला यांच्याकडे फ्रँचायझीचे संपूर्ण हक्क नव्हते.
प्रियदर्शन यांचं काम : अलीकडेच, प्रियदर्शन यांचा दिग्दर्शित चित्रपट 'हैवान' प्रदर्शित झाला. अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान यांची भूमिका असलेल्या या चित्रपटाला समीक्षक आणि प्रेक्षकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. बोमन इराणी, श्रिया पिलगावकर आणि सैयामी खेर यांची भूमिका असलेला हा क्राईम थ्रिलर बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला. सॅकनिल्कच्या मते, 'हैवान'नं भारतात फक्त 9.92 कोटी कमाई केली, तर जगभरात त्याची कमाई 15.08 कोटी होती. याआधी, चित्रपट निर्मात्यानं 'हेरा फेरी', 'हंगामा', 'भागम भाग', 'चुप चुप के', 'भूल भुलैया', 'मालामाल वीकली', आणि 'हलचल' यासारख्या यशस्वी चित्रपटांवर काम केलं आहे.