संजय कपूरच्या वाढदिवसानिमित्त प्रिया सचदेव कपूरनं भावनिक पोस्ट केली शेअर...

संजय कपूरची तिसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूरनं पतीच्या वाढदिवसानिमित्त एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये तिनं आपल्या दिवंगत पतीसाठी सुंदर संदेश लिहिला आहे.

संजय कपूर
मुंबई - उद्योगपती संजय कपूरची तिसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूरनं बुधवारी १५ ऑक्टोबर रोजी एक पोस्ट केली आहे. तिनं संजय कपूरच्या ३०,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवरून सुरू असलेल्या वादानंतर पहिल्यांदा पोस्ट केली आहे. या वादात संजय कपूर आणि त्यांची पूर्वाश्रमीची पत्नी अभिनेत्री करिश्मा कपूर यांच्या दुसऱ्या लग्नापासून झालेल्या मुलांचाही समावेश आहे. दरम्यान संजय कपूरचा आज १५ ऑक्टोबर रोजी वाढदिवस आहे. यामुळं ही पोस्ट करण्यात आली आहे. संजय कपूर यांचं १२ जून २०२५ रोजी ब्रिटनमध्ये वयाच्या ५३ व्या वर्षी पोलो सामन्यादरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं होतं. त्यांच्या अशा अचानक निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर अनेकांना धक्का बसला होता.

प्रिया सचदेव कपूरनं शेअर केली पोस्ट : सध्या कोर्टामध्ये संजय कपूरच्या ३०,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवरून प्रिया कपूर आणि करिश्मा कपूर यांच्यात वाद सुरू आहे. करिश्माची मुलं समायरा आणि कियान यांनी दावा केला आहे की त्यांच्या सावत्र आईनं, त्यांच्या वडिलांच्या मृत्युपत्रात छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्या याप्रकरणी कोर्टामध्ये सुनावणी झालेली नाही. दरम्यान प्रिया सचदेव कपूरनं आपल्या पोस्टमध्ये भगवद्गीतेतील एक श्लोक उद्धृत केला आहे. या पोस्टमध्ये तिनं लिहिलं, 'एक महान माणूस जे काही करतो, ते इतर लोक अनुसरतात. तो ज्या मार्गाने चालतो, जग त्याचा पाठलाग करते. जो उद्देश आणि प्रेमाने तो जगतो, कधीही नष्ट होत नाही, कारण भक्तीने सेवा करणाऱ्या सर्वांमध्ये परमात्मा वास करतो. — भगवद्गीता ३.२१, ९.३१, ९.२९

भावनिक संदेश : यानंतर पोस्टमध्ये पुढं लिहिलं गेलं आहे, 'तुम्ही हे शब्द न बोलता जगलात. तुम्ही आज्ञा देऊन नाही तर दयाळूपणे नेतृत्व केले. तुम्ही अभिमानाने नव्हे तर धैर्याने बांधले. तुम्ही अपेक्षेशिवाय दिले, कारण देणे हा तुमचा स्वभाव होता. मी तुम्हाला वादळांना तोंड देताना, शांततेनं ओझे पेलताना आणि प्रत्येक आव्हानाचे उद्देशात रूपांतर करताना पाहिले. तुम्ही कधीही श्रद्धेबद्दल बोलला नाही, तुम्ही ते जगलात. तुम्ही जाहीर करण्यावर नव्हे तर कृती करण्यावर विश्वास ठेवला. आताही, तुमची उपस्थिती माझ्या शेजारी शांत शक्तीसारखी वाटते. आमच्या मुलाच्या हास्यात. तुम्ही दूरदृष्टीनं बांधलेल्या भिंतींमध्ये. संध्याकाळच्या शांततेत मला तुमची शांती जाणवते. ते म्हणतात की, एका महान माणसाचे कर्म जगाला मार्गदर्शन करतात, पण माझ्यासाठी, तुझे सर्वात मोठे कर्म म्हणजे तू निःस्वार्थपणे आणि पूर्णपणे प्रेम केलेस. काही आत्मे कधीच निघून जात नाहीत. तू सर्वत्र आहेस, इथेच आहेस. माझ्या संजय, मला माहित आहे की, तू माझ्यावर लक्ष ठेवत आहेस. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.' प्रिया सचदेव कपूरनं आता संजय कपूरबरोबरच्या सर्व आठवणींचा एक संग्रह शेअर केला, ज्यामध्ये हे जोडपे कुटुंबाबरोबर सुट्टीवर जाताना, वाढदिवस साजरे करताना आणि घरी पूजा आणि काही उत्सव साजरे करताना दिसत आहेत.

